«Либертад» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (06.07.2022)

Ставки букмекеров
Линия, которую на этот матч опубликовала букмекерская контора Лига Ставок, выглядит так: победа «Либертада» играется по коэффициенту 2.28, за ничью предложена цена 3.15, а победу «Атлетико» можно взять по котировке 3.20.
Эксперты также считают, что команды не превысят отметку в два забитых гола. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.60, ТБ(2,5) – 2.25.
Форма команд
29 июня соперники встретились в Бразилии. На домашней арене футболисты «Атлетико» добились победы со счетом 2:1, получив преимущество над соперником перед ответной встречей.
Выделим, что команды выступали в одной группе текущего розыгрыша Кубка Либертадорес. В матчах квартетов они обменялись домашними победами без пропущенных голов – «Либертад» (1:0) и «Атлетико» (2:0).
Накануне ответной игры соперники провели продуктивные матчи в национальных первенствах. «Либертад» в чемпионате Парагвая разгромил в гостях «Ресистенцию» (4:0), а «Атлетико» взял три очка на поле «Палмейрас» (2:0).
Информация для ставок
- «Либертад» выиграл 9 из прошлых 10 матчей на своем поле
- «Атлетико» побеждал в 5 из прошлых 6 гостевых матчей
- «Атлетико» выиграл 4 из 5 матчей против «Либертад»
Прогноз
У «Атлетико» есть солидное преимущество над «Либертадом» в очных противостояниях. Рекомендуем воспользоваться ставкой на Х2, которая в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 1.56.