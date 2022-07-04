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«Либертад» — «Атлетико Паранаэнсе». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (06.07.2022)

04 июля 2022, 09:21
Атлетико Паранаэнсе

Ставки букмекеров

Линия, которую на этот матч опубликовала букмекерская контора Лига Ставок, выглядит так: победа «Либертада» играется по коэффициенту 2.28, за ничью предложена цена 3.15, а победу «Атлетико» можно взять по котировке 3.20.

Кубок Либертадорес 2022
Либертад
Атлетико Паранаэнсе
ПроигрышВыигрышПроигрышПроигрышВыигрыш
1 : 1
завершен
06 июля 2022, 03:30
среда
1 - 2
Первый матч
ВыигрышВыигрышВыигрышПроигрышПроигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.95 3.44 4.00
1XBET 1.99 3.42 3.84

Эксперты также считают, что команды не превысят отметку в два забитых гола. Поставить на ТМ(2,5) можно по коэффициенту 1.60, ТБ(2,5) – 2.25.

Форма команд

29 июня соперники встретились в Бразилии. На домашней арене футболисты «Атлетико» добились победы со счетом 2:1, получив преимущество над соперником перед ответной встречей.

Выделим, что команды выступали в одной группе текущего розыгрыша Кубка Либертадорес. В матчах квартетов они обменялись домашними победами без пропущенных голов – «Либертад» (1:0) и «Атлетико» (2:0).

Накануне ответной игры соперники провели продуктивные матчи в национальных первенствах. «Либертад» в чемпионате Парагвая разгромил в гостях «Ресистенцию» (4:0), а «Атлетико» взял три очка на поле «Палмейрас» (2:0).

Информация для ставок

  • «Либертад» выиграл 9 из прошлых 10 матчей на своем поле
  • «Атлетико» побеждал в 5 из прошлых 6 гостевых матчей
  • «Атлетико» выиграл 4 из 5 матчей против «Либертад»

Прогноз

У «Атлетико» есть солидное преимущество над «Либертадом» в очных противостояниях. Рекомендуем воспользоваться ставкой на Х2, которая в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 1.56.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
6uhnuk53kgs7
6uhnuk53kgs7
04 июля в 12:26
Победу одержит «Либертад»
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