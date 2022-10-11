«Спортинг» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги чемпионов (12.10.2022)

Ставки букмекеров
«Спортинг» умеренным фаворитом предстоящего поединка. Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 2.30, а шансы «Марселя» набрать три очка оцениваются в 3.10. Заключить пари на ничью букмекерская контора Лига Ставок предлагает по котировке 3.60.
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сегодня, 22:00
Касательно возможной результативности, то здесь эксперты отдают небольшое предпочтение верховому исходу. Ставки на ТБ(2,5) гола можно по коэффициенту 1.83, ТМ(2,5) – 2.04.
Форма команд
«Спортинг» лидирует в группе, набрав шесть очков за три тура. Португальская команда в стартовых турах обыграла «Айнтрахт» (3:0) и «Тоттенхэм» (2:0), но в прошлом туре она уступила в гостях предстоящему сопернику (0:2). Выделим, что в последнем туре португальской лиги «Спортинг» победил на выезде «Санта-Клару» (2:1).
«Марсель», обыграв «Спортинга» на своем поле (4:1), сократил отставание до «Айнтрахта» и «Тоттенхэма» до одного балла, которым французский клуб прежде уступил со счетами 0:1 и 0:2 соответственно. При этом, в последнем туре чемпионата Франции «Марсель» проиграл на своем поле одному из аутсайдеров лиги «Аяччо» (1:2).
Информация для ставок
- «Спортинг» забивал и пропускал голы в 4 прошлых матчах всех турниров
- «Марсель» фиксировал обмен голами в 3 из последних 4 матчей
- «Спортинг» и «Марсель» обменялись голами в 3 очных матчах
Прогноз
«Спортинг» проиграл «Марселю» во Франции из-за удаления, но в предстоящем матче гости тоже мотивированы набирать очки, чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.73 в БК Лига Ставок.