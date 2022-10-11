«Спортинг» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги чемпионов (12.10.2022)

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вчера, 16:24

Ставки букмекеров

«Спортинг» умеренным фаворитом предстоящего поединка. Ставки на победу хозяев поля принимаются по коэффициенту 2.30, а шансы «Марселя» набрать три очка оцениваются в 3.10. Заключить пари на ничью букмекерская контора Лига Ставок предлагает по котировке 3.60.

Касательно возможной результативности, то здесь эксперты отдают небольшое предпочтение верховому исходу. Ставки на ТБ (2,5) гола можно по коэффициенту 1.83, ТМ(2,5) – 2.04.

Форма команд

«Спортинг» лидирует в группе, набрав шесть очков за три тура. Португальская команда в стартовых турах обыграла «Айнтрахт» (3:0) и «Тоттенхэм» (2:0), но в прошлом туре она уступила в гостях предстоящему сопернику (0:2). Выделим, что в последнем туре португальской лиги «Спортинг» победил на выезде «Санта-Клару» (2:1).

«Марсель», обыграв «Спортинга» на своем поле (4:1), сократил отставание до «Айнтрахта» и «Тоттенхэма» до одного балла, которым французский клуб прежде уступил со счетами 0:1 и 0:2 соответственно. При этом, в последнем туре чемпионата Франции «Марсель» проиграл на своем поле одному из аутсайдеров лиги «Аяччо» (1:2).

Информация для ставок

«Спортинг» забивал и пропускал голы в 4 прошлых матчах всех турниров

«Марсель» фиксировал обмен голами в 3 из последних 4 матчей

«Спортинг» и «Марсель» обменялись голами в 3 очных матчах

Прогноз

«Спортинг» проиграл «Марселю» во Франции из-за удаления, но в предстоящем матче гости тоже мотивированы набирать очки, чтобы продолжить борьбу за выход в плей-офф. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.73 в БК Лига Ставок.