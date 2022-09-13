«Ювентус» — «Бенфика». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (14.09.2022)

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вчера, 22:13

Ставки букмекеров

«Ювентус», с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.28, ничья в игре продается за 3.45, а победа «Бенфики» за 3.30 в БК Лига Ставок.

Эксперты затрудняются предположить какого количества голов в поединке стоит ожидать. Ставка ТБ (2.5) и ТМ (2.5) – котируются почти по одной цене, 1.96 и 1.90, соответственно.

Форма команд

«Ювентус» выглядит очень слабо на старте сезона. Команда испытывает явные проблемы с игрой и результатами. Клуб не может найти свою игру, сбиваясь на множество безрезультатных навесов. В Серии А «Ювентус» располагается на восьмом месте, с 10 набранными очками, в активе «старой сеньоры» две победы и четыре ничьи. В крайнем туре с «Салернитаной» победителя выявить не смогли (2:2). В Лиге Чемпионов дела не лучше. Стартовый матч был проигран с минимальным разрывом « ПСЖ » (1:2).

«Бенфика» в отличии от «Ювентуса» в чемпионате не испытывает никаких проблем. «Орлы» идут без осечек, на их счету шесть побед в шести матчах, в которых, к тому же, пропущено всего три мяча. В крайне туре минимально, на выезде, обыгран «Фамаликан» (1:0). В первом туре Лиги Чемпионов также добыт позитивный результат, верх взят над «Маккаби» (2:0).

Информация для ставок

«Ювентус» в девяти из 15 последних матчах забил более 1.5 голов

В семи из 10 последних домашних матчах «Бенфики» не было голов или забила только одна команда

«Ювентус» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.75 в БК Лига Ставок.