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«Ювентус» — «Бенфика». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (14.09.2022)

вчера, 22:13
Ювентус - Бенфика

Ставки букмекеров

«Ювентус», с минимальной разницей, идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.28, ничья в игре продается за 3.45, а победа «Бенфики» за 3.30 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.283.443.34
Лига Ставок 2.31 3.35 3.25
Мелбет 2.42 3.48 3.16
1XBET 2.42 3.48 3.16

Эксперты затрудняются предположить какого количества голов в поединке стоит ожидать. Ставка ТБ (2.5) и ТМ (2.5) – котируются почти по одной цене, 1.96 и 1.90, соответственно.

Форма команд

«Ювентус» выглядит очень слабо на старте сезона. Команда испытывает явные проблемы с игрой и результатами. Клуб не может найти свою игру, сбиваясь на множество безрезультатных навесов. В Серии А «Ювентус» располагается на восьмом месте, с 10 набранными очками, в активе «старой сеньоры» две победы и четыре ничьи. В крайнем туре с «Салернитаной» победителя выявить не смогли (2:2). В Лиге Чемпионов дела не лучше. Стартовый матч был проигран с минимальным разрывом «ПСЖ» (1:2).

«Бенфика» в отличии от «Ювентуса» в чемпионате не испытывает никаких проблем. «Орлы» идут без осечек, на их счету шесть побед в шести матчах, в которых, к тому же, пропущено всего три мяча. В крайне туре минимально, на выезде, обыгран «Фамаликан» (1:0). В первом туре Лиги Чемпионов также добыт позитивный результат, верх взят над «Маккаби» (2:0).

Информация для ставок

  • «Ювентус» в девяти из 15 последних матчах забил более 1.5 голов
  • В семи из 10 последних домашних матчах «Бенфики» не было голов или забила только одна команда
  • «Ювентус» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая положение команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что в матче забьют обе команды с коэффициентом 1.75 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.77 1.49 1.89 2.00 1.50 2.73
Лига Ставок 2.60 1.48 1.82 1.96 1.45 2.70
Мелбет 1.89 2.06
1XBET 1.89 2.06
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 05:15
Победа команды хозяев поля и обе команды забьют. Удачи
Гость
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