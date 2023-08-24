«Динамо» Загреб – «Спарта» Прага. Прогноз на матч Лиги чемпионов (24.08.2023)

1692832134

сегодня, 02:08

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров подсказывают нам, что явного фаворита в данной паре нет. На «динамовцев» предлагается коэффициент 2.20. На победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно поставить по коэффициенту 3.35. Игроки, которые склоняются к ничейному исходу в предстоящем футбольном поединке, заберут выигрыш по коэффициенту 3.35.

Среди букмекеров нет определённости, каким будет матч в плане обилия голов. На тотал больше 2.5 мячей за игру предлагается коэффициент 2.11. Чуть больше экспертов склоняются к тому, что матч будет низовой с коэффициентом 1.70 на ТМ 2.5.

Форма команд

«Динамовцы» из Загреба в турнирной таблице Первой лиги Хорватии занимают пока седьмое место после трёх матчей нового сезона. Рассмотрим несколько матчей с участием команды из Загреба за последнее время. В матче 3-го тура чемпионата «динамовцы» раскатали «нулёвку» с «Горицей». С разницей в один мяч «синие» дома уступили АЕКу из Афин в рамках первого полуфинального матча квалификации Лиги чемпионов (1:2). В ответной встрече команды разошлись миром со счётом 2:2. «Динамо» вылетело из квалификации Лиги чемпионов.

После пяти туров нового сезона Первой лиги Чехии «Железная Спарта» занимает второе место. Ознакомимся с результатами недавних матчей с участием «красных». С разницей в четыре мяча «Спарта» в матче 4-го тура чемпионата выиграла на выезде у команды «Яблонец». С общим счётом 3:4 по сумме двух встреч «Железная Спарта» потерпела поражение от «Копенгагена» в 1/2 плей-офф квалификации Лиги чемпионов. На прошлых выходных ничейным исходом завершилась гостевая игра с командой «Теплице» (1:1). Крайний раз «Спарта» встречалась на футбольном поле с «Динамо» в июле текущего года в рамках товарищеской встречи, которая завершилась вничью (1:1).

Информация для ставок

Два поражения потерпели «динамовцы» в десяти последних матчах

За такой же период «Спарта» уступила в одной встрече

Все три очные встречи команд завершились вничью.

Прогноз

Букмекерская контора Лига Ставок предлагает на ничью в матче коэффициент 3.35. Доверимся статистике личных встреч команд при прогнозировании исхода будущей игры. Всё решится в ответной игре в Праге.