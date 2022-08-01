«Мальме» — «Дюделанж». Прогноз на матч Лиги Европы (04.08.2022)

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сегодня, 22:07

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы без проблем смогли определиться с явным фаворитом встречи. Загрузить на победу «Мальме» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.8 в БК Лига Ставок. Если есть вера в победу «Дюделанжа», то порадует коэффициент 11.5. Ничья оценивается коэффициентом 5.6.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.76. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 2.03. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 2.46.

Форма команд

«Мальме» сенсационно всухую дважды проиграл литовскому «Жальгирису» в квалификации Лиги чемпионов (0:1) и (0:2) и теперь будет сражаться за групповой этап ЛЕ . Между этими поединками клуб также провел игру чемпионата Швеции, в которой без проблем разобралась с «Сириусом» со счетом (3:1).

«Дюделанж» порадовал своих болельщиков в первой игре квалификации Лиги чемпионов, где на выезде неожиданно сумел обыграть армянский «Пюник» (1:0). Затем команда уже на своем поле принимала данный коллектив и также неожиданно была разгромлена со счетом (1:4).

Информация для ставок

«Мальме» выиграл пять из шести последних домашних матчей

У «Дюделанжа» восемь побед в последних десяти играх

Три из четырех минувших поединков «Мальме» завершились результатом ТМ 2.5

«Дюделанж» забивал минимум один гол в каждой из встреч в 2022 году

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