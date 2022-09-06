«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Лиги Европы (08.09.2022)

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сегодня, 14:47

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определились и выставили следующие коэффициенты: поставить на победу «Манчестер Юнайтеда» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.62, а в случае успеха гостей залетит коэффициент 5.05. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.2.

Также букмекеры предлагают в своей линии коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 1.75, а ТМ 2.5 дают по коэффициенту 2.1. Поверить в исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» уже сражался с данным соперником в рамках 1/16 финала позапрошлого розыгрыша Лиги Европы. Тогда английский коллектив сумел сохранить ворота в неприкосновенности и по сумме двух матчей победить (4:0). В нынешнем сезоне МЮ выглядит нестабильно, чередуя серии поражений с сериями побед, а в последнем матче АПЛ вообще удалось обыграть лидера чемпионата «Арсенал» со счетом (3:1).

«Реал Сосьедад» в минувших турах примеры сражался с грандами испанского футбола, и если «Барселоне» свой футбол навязать не удалось, разгром (1:4), то с мадридским «Атлетико» на выезде получилось расписать ничью (1:1). Между этими поединками состоялась непростая битва с «Эльче», где удалось взять три очка, минимально победив со счетом (1:0).

Информация для ставок

Победная серия «Манчестер Юнайтеда» составляет четыре матча

У «Реал Сосьедада» две победы в последних шести играх

Во всех четырех минувших очных встречах был зафиксирован результат «обе забьют – нет»

Четыре из пяти последних поединков с участием «Реал Сосьседада» завершились результатом ТМ 2.5

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