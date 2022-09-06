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«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад». Прогноз на матч Лиги Европы (08.09.2022)

сегодня, 14:47
Манчестер Юнайтед

Ставки букмекеров

С явным фаворитом встречи букмекеры определились и выставили следующие коэффициенты: поставить на победу «Манчестер Юнайтеда» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.62, а в случае успеха гостей залетит коэффициент 5.05. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.674.085.17
Лига Ставок 1.66 4.00 5.20
Мелбет 1.69 4.26 5.25
1XBET 1.69 4.26 5.25

Также букмекеры предлагают в своей линии коэффициенты на тоталы. Взять ТБ 2.5 можно за 1.75, а ТМ 2.5 дают по коэффициенту 2.1. Поверить в исход «обе забьют» можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Манчестер Юнайтед» уже сражался с данным соперником в рамках 1/16 финала позапрошлого розыгрыша Лиги Европы. Тогда английский коллектив сумел сохранить ворота в неприкосновенности и по сумме двух матчей победить (4:0). В нынешнем сезоне МЮ выглядит нестабильно, чередуя серии поражений с сериями побед, а в последнем матче АПЛ вообще удалось обыграть лидера чемпионата «Арсенал» со счетом (3:1).

«Реал Сосьедад» в минувших турах примеры сражался с грандами испанского футбола, и если «Барселоне» свой футбол навязать не удалось, разгром (1:4), то с мадридским «Атлетико» на выезде получилось расписать ничью (1:1). Между этими поединками состоялась непростая битва с «Эльче», где удалось взять три очка, минимально победив со счетом (1:0).

Информация для ставок

  • Победная серия «Манчестер Юнайтеда» составляет четыре матча
  • У «Реал Сосьедада» две победы в последних шести играх
  • Во всех четырех минувших очных встречах был зафиксирован результат «обе забьют – нет»
  • Четыре из пяти последних поединков с участием «Реал Сосьседада» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом поединке мы вполне можем рассчитывать на интересный открытый футбол, с обоюдными опасными атаками и большим количеством голов. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.09 1.39 2.06 1.81 1.62 2.38
Лига Ставок 2.08 1.72 1.65 2.20
Мелбет 2.11 1.85
1XBET 2.11 1.85
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