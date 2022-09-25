Венгрия – Италия. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (26.09.2022)

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вчера, 22:15

Ставки букмекеров

Италия, с большой разницей, идет фаворитом в предстоящем матче. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.95, ничья в игре продается за 3.40, а победа Венгрии за 4.30 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают, что матч не будет богатым на голы и команды сыграют в оборонительной манере. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.73, а ТБ (2.5) по 2.18 в БК Лига Ставок.

Форма команд

Венгрия к шестому туру, сенсационно, лидирует в своей группе «смерти». С такими топовыми сборными, как Англия, Германия и Италия, скромная венгерская сборная набрала 10 очков, добыв три победы и по разу сыграв вничью и проиграв. В крайнем противостоянии, в напряженном поединке, минимально, на выезде, обыграна Германия (1:0).

Италия ближе всех располагается к венграм и имеет отличные шансы побороться за промежуточное первое место в группе. Сборная располагается на второй строчке в таблице, имея в активе восемь очков. Итальянцы по два раза обыграли соперников и сыграли вничью, а в четвертом туре разгромно проиграли Германии (2:5). В крайнем противостоянии, минимально, при домашних трибунах, обыграна Англия (1:0).

Информация для ставок

11 из 15 последних матчей Венгрии завершились с менее 3.5 голами

Италия в 10 из 15 последних матчах не выиграла

Италия не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, принципиальность поединка, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.73 в БК Лига Ставок.