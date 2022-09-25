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Венгрия – Италия. Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (26.09.2022)

вчера, 22:15
Венгрия - Италия

Ставки букмекеров

Италия, с большой разницей, идет фаворитом в предстоящем матче. Ставки на победу гостей принимаются с коэффициентом 1.95, ничья в игре продается за 3.40, а победа Венгрии за 4.30 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.243.362.02
Лига Ставок 4.00 3.30 2.05
Мелбет 3.90 3.34 1.99
1XBET 3.90 3.34 1.99

Эксперты ожидают, что матч не будет богатым на голы и команды сыграют в оборонительной манере. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.73, а ТБ (2.5) по 2.18 в БК Лига Ставок.

Форма команд

Венгрия к шестому туру, сенсационно, лидирует в своей группе «смерти». С такими топовыми сборными, как Англия, Германия и Италия, скромная венгерская сборная набрала 10 очков, добыв три победы и по разу сыграв вничью и проиграв. В крайнем противостоянии, в напряженном поединке, минимально, на выезде, обыграна Германия (1:0).

Италия ближе всех располагается к венграм и имеет отличные шансы побороться за промежуточное первое место в группе. Сборная располагается на второй строчке в таблице, имея в активе восемь очков. Итальянцы по два раза обыграли соперников и сыграли вничью, а в четвертом туре разгромно проиграли Германии (2:5). В крайнем противостоянии, минимально, при домашних трибунах, обыграна Англия (1:0).

Информация для ставок

  • 11 из 15 последних матчей Венгрии завершились с менее 3.5 голами
  • Италия в 10 из 15 последних матчах не выиграла
  • Италия не проиграла в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, принципиальность поединка, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (2.5) с коэффициентом 1.73 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.11 1.71 1.60 2.29
Мелбет 1.64 2.33
1XBET 1.64 2.33
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 04:29
Победа или ничья команды хозяев поля в этом матче.
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