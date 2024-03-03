«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (03.03.2024)

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сегодня, 09:04

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что большим фаворитом в этом матче являются «горожане». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.25. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается по 10.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 1.85. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.95. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Манчестер Сити» пытается не отставать от «Ливерпуля», но команда свой последний поединок уже выиграла. Теперь коллектив Пепа Гвардиолы отстает от «красных» на четыре очка, и чтобы вернуть предыдущее положение, необходимо обыгрывать своего принципиального соперника. В последнее время «горожане» имеют преимущество над «красными дьяволами» и в этот раз они также попытаются доказать его на поле. Два последних матча «Манчестер Сити» завершились победами над «Борнмутом» (1:0) и «Лутон Тану» (6:2).

«Манчестер Юнайтед» начал исправлять свое положение и пытаться пробиться в первую пятерку команд, однако на данный момент отстает от «Тоттенхэма» на шесть очков. Если прогнозы большинства экспертов сбудутся, и гости не наберут очков в этой встрече, то отрыв как минимум останется, а возможно станет больше. Матчи между этими клубами не бывают скучными независимо от их расположения в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» выиграл последнюю игру у «Ноттингем Форест» (1:0), а ранее уступил на своем поле «Фулхэму» (1:2).

Информация для ставок

«Горожане» не проигрывают уже 20 матчей подряд во всех турнирах

«Манчестер Юнайтед» выиграл семь из десяти последних поединков

«Манчестер Сити» выиграл четыре из пяти встреч с «красными дьяволами» за последнее время

Четыре из пяти последних матчей команд закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Команды в последнее время играют между собой результативно и в этот раз вероятнее всего ничего не изменится. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.