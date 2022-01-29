«Норт-Ист Юнайтед» — «Хайдарабад». Прогноз на матч Суперлиги Индии (31.01.2022)

31 января 2022 года «Норт-Ист Юнайтед» сыграет против «Хайдарабад» в рамках очередного тура Индийской Суперлиги. Этот поединок пройдет на поле «Норт-Ист». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч на территории Индии.
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завтра, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров является «Хайдарабад». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается в 3.95, а победа хозяев поля по 5.30. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 1.68.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Норт-Ист» играет не лучшим образом. У команды десятая строчка в турнирной таблице и десять баллов в активе. У клуба две победы, четыре ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 18 голов и пропустил 28 мячей. В последних встречах «Норт-Ист» не показывает хорошего уровня игры и регулярно терпит поражения — ничья с «Мумбаи Сити» со счетом 1:1, а также фиаско с «Ченнаем» 2:1 и с «Одишей» 0:2.
«Хайдарабад» идет в нынешнем сезоне на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 пункта. У коллектива шесть побед, пять ничьих и два поражения. Клуб забил 28 голов и пропустил 13 мячей. В последних встречах «Хайдарабад» играет неплохо, у команды победа над «Одишей» со счетом 2:3, а также три очка с «Ист Бенгалом» 0:4 и ничейный исход с «Ченнаем» 1:1.
Информация для ставок
- «Хайдарабад» не проигрывает три поединка подряд
- «Норт-Ист Юнайтед» не побеждает семь игр кряду
- У «Хайдарабада» восемь забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 2.10. Несмотря на не самую лучшую игру в исполнении хозяев, эта команда в нынешнем сезоне доказывала, что может забивать много.