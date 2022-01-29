«Норт-Ист Юнайтед» — «Хайдарабад». Прогноз на матч Суперлиги Индии (31.01.2022)

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вчера, 16:57

31 января 2022 года «Норт-Ист Юнайтед» сыграет против «Хайдарабад» в рамках очередного тура Индийской Суперлиги. Этот поединок пройдет на поле «Норт-Ист». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч на территории Индии.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров является «Хайдарабад». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.55. Ничейный исход оценивается в 3.95, а победа хозяев поля по 5.30. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 1.68.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Норт-Ист» играет не лучшим образом. У команды десятая строчка в турнирной таблице и десять баллов в активе. У клуба две победы, четыре ничьих и восемь поражений. Коллектив забил 18 голов и пропустил 28 мячей. В последних встречах «Норт-Ист» не показывает хорошего уровня игры и регулярно терпит поражения — ничья с «Мумбаи Сити» со счетом 1:1, а также фиаско с «Ченнаем» 2:1 и с «Одишей» 0:2.

«Хайдарабад» идет в нынешнем сезоне на первой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 23 пункта. У коллектива шесть побед, пять ничьих и два поражения. Клуб забил 28 голов и пропустил 13 мячей. В последних встречах «Хайдарабад» играет неплохо, у команды победа над «Одишей» со счетом 2:3, а также три очка с «Ист Бенгалом» 0:4 и ничейный исход с «Ченнаем» 1:1.

Информация для ставок

«Хайдарабад» не проигрывает три поединка подряд

«Норт-Ист Юнайтед» не побеждает семь игр кряду

У «Хайдарабада» восемь забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше трех по коэффициенту 2.10. Несмотря на не самую лучшую игру в исполнении хозяев, эта команда в нынешнем сезоне доказывала, что может забивать много.