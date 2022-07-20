«Буде-Глимт» — «Йевр». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (23.07.2022)

1658315880

20 июля 2022, 14:18

Ставки букмекеров

Явным фаворитом встречи букмекеры называют «Буде-Глимт». Поставить на победу данного клуба с форой (-1.5) можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5. В случае победы «Йевра» зайдет коэффициент 16. Ничью можно выбрать по коэффициенту 8.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.57 на ТБ 3 и коэффициент 2.43 на ТМ 3. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Буде-Глимт» вчера сенсационно проиграл (0:1) североирландскому «Линфилду» в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов и теперь будет через матч чемпионата готовиться к ответной встрече. В минувшем туре команда побывала в гостях у «Хам-Кама» и спокойно переиграла его со счетом (2:0).

«Йевр» участия в еврокубках не принимает, поэтому все внимание футболистов сосредоточено на национальном турнире. Коллектив после 14 туров занимает предпоследнее место и отчаянно борется за прописку в элите. В последних встречах клуб поражал ворота соперников, но был вынужден отдать по три очка «Сандефьорду» и «Русенборгу», проиграв им (1:2) и (2:3) соответственно.

Информация для ставок

«Буде-Глимт» завершил вничью три из шести последних домашних игр

У «Йевра» одна победа в последних пяти встречах (без учета дополнительного времени)

Два минувших очных поединка завершились победой «Буде-Глимта» (4:0) и (4:1)

Шесть из семи последних матчей «Йевра» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Буде-Глимт» еще не закрепился в первой тройке, а потому команде крайне нужны три очка в этом поединке и она их, скорее всего, завоюет. Рекомендуем сделать ставку на победу «Буде-Глимта» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.