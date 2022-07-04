«Кристиансунд» — «Тромсе». Прогноз на матч норвежской Высшей лиги (07.07.2022)

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04 июля 2022, 10:36

Ставки букмекеров

В этом поединке абсолютный фаворит не был определен. Коэффициент на победу «Кристиансунда» составляет 2.95. Поставить на успех гостей можно по коэффициенту 2.3, а ничейный результат принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.65 в БК Лига Ставок.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Очень вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.65.

Форма команд

«Кристиансунд» продолжает сложнейшую борьбу за выживание. Команда демонстрирует не самый плохой по качеству футбол, но не может добиться необходимого результата и после всех сыгранных матчей находится в самом низу турнирной таблицы. В минувших турах клуб провел сражения против «Русенборга» и «Лиллестрема» и в обоих случаях уступил с одинаковым четом (1:3).

«Тромсе» в свою очередь располагается на 11 месте в таблице. Команда длительное время не проигрывает, но в тоже время результаты не позволяют ей бороться за еврокубки. В последних матчах удалось завоевать два зачетных балла благодаря ничейным результатам с «Хаугесундом» и «Сандефьордом» (1:1) и (2:2).

Информация для ставок

«Кристиансунд» проиграл шесть из семи последних матчей

Беспроигрышная серия «Тромсе» составляет 10 поединков (шесть ничьих и четыре победы)

Три минувшие очные встречи закончились вничью

три последних игры «Кристиансунда» и четыре из пяти «Тромсе» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Нас ожидает открытая игра с большим количеством опасных атак и, вероятно, забитых голов, поэтому рекомендуем поставить на тотал больше 2.5 по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.