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ОАЭ – Южная Корея. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (29.03.2022)

вчера, 14:41
Южная Корея

Ставки букмекеров

Фаворитом предстоящего матча букмекеры видят гостевую команду. Ставки на победу Южной Кореи в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.85. В это же время шансы ОАЭ одержать победу оцениваются в 4.00, а заключить пари на ничью можно по котировке 3.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.213.431.93
Мелбет 3.84 3.44 1.98
1XBET 3.84 3.44 1.98

Аналитики также больше шансов отводят на низовой формат грядущего противостояния. Шансы прохода ставки на ТМ(2,5) голов оцениваются по котировке 1.70, ТБ(2,5) – 2.10.

Форма команд

Сборная ОАЭ уступила в гостях Ираку (0:1) с минимальным счетом, оставшись на третьем месте турнирной таблицы. Чтобы сохранить эту позицию и сыграть в стыковых матчах, команде нужно побеждать в предстоящей игре.

Отметим, что по ходу квалификации команда ОАЭ одержала две победы и три ничьи, проиграв четыре поединка. Общая разница забитых и пропущенных голов установлена на отметках 6:7.

Южная Корея уже завоевала путевку в Катар. В минувшем туре сборная обыграла на домашней арене Иран (2:0), одержав седьмую победу в квалификации.

Выделим, что заключительную стадию отбора Южная Корея проводит без поражений. В активе команды семь побед и две ничьи с общим счетом 13:2.

Информация для ставок

  • Сборная ОАЭ проиграла 4 из своих последних 5 матчей во всех турнирах
  • Южная Корея выиграла 9 из последних 10 матчей в рамках всех соревнований
  • Южная Корея побеждала в 6 прошлых матчах против ОАЭ

Прогноз

Южная Корея вполне оправдано считается фаворитом этой игры, даже не смотря на отсутствие должной мотивации. Предлагаем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.45 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.72 2.21
1XBET 1.72 2.21
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:16
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5.
na6m34t9ccjn
na6m34t9ccjn
вчера в 16:17
Южная Корея одержит победу.
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:17
"Белые" на этот раз еще имеют шансы на то, чтобы пройти на чемпионат мира - только во 2-й раз в истории, после дебюта в 1990-м году. Было понятно, что 1-2 место с такими конкурентами, как Южная Корея и Иран, не светит. Но ставилась задача взять 3-е, с последующим выходом в дополнительный плей-офф. И пока что именно на этой позиции и держатся подопечные Арруабаррены.
znn3r9tpgxq3
znn3r9tpgxq3
вчера в 16:16
Южная Корея выиграет матч.
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