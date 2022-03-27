ОАЭ – Южная Корея. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (29.03.2022)

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вчера, 14:41

Ставки букмекеров

Фаворитом предстоящего матча букмекеры видят гостевую команду. Ставки на победу Южной Кореи в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.85. В это же время шансы ОАЭ одержать победу оцениваются в 4.00, а заключить пари на ничью можно по котировке 3.40.

Аналитики также больше шансов отводят на низовой формат грядущего противостояния. Шансы прохода ставки на ТМ(2,5) голов оцениваются по котировке 1.70, ТБ (2,5) – 2.10.

Форма команд

Сборная ОАЭ уступила в гостях Ираку (0:1) с минимальным счетом, оставшись на третьем месте турнирной таблицы. Чтобы сохранить эту позицию и сыграть в стыковых матчах, команде нужно побеждать в предстоящей игре.

Отметим, что по ходу квалификации команда ОАЭ одержала две победы и три ничьи, проиграв четыре поединка. Общая разница забитых и пропущенных голов установлена на отметках 6:7.

Южная Корея уже завоевала путевку в Катар. В минувшем туре сборная обыграла на домашней арене Иран (2:0), одержав седьмую победу в квалификации.

Выделим, что заключительную стадию отбора Южная Корея проводит без поражений. В активе команды семь побед и две ничьи с общим счетом 13:2.

Информация для ставок

Сборная ОАЭ проиграла 4 из своих последних 5 матчей во всех турнирах

проиграла 4 из своих последних 5 матчей во всех турнирах Южная Корея выиграла 9 из последних 10 матчей в рамках всех соревнований

Южная Корея побеждала в 6 прошлых матчах против ОАЭ

Прогноз

Южная Корея вполне оправдано считается фаворитом этой игры, даже не смотря на отсутствие должной мотивации. Предлагаем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.45 в БК Фонбет.