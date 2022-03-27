ОАЭ – Южная Корея. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (29.03.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитом предстоящего матча букмекеры видят гостевую команду. Ставки на победу Южной Кореи в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.85. В это же время шансы ОАЭ одержать победу оцениваются в 4.00, а заключить пари на ничью можно по котировке 3.40.
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завтра, 16:45
Аналитики также больше шансов отводят на низовой формат грядущего противостояния. Шансы прохода ставки на ТМ(2,5) голов оцениваются по котировке 1.70, ТБ(2,5) – 2.10.
Форма команд
Сборная ОАЭ уступила в гостях Ираку (0:1) с минимальным счетом, оставшись на третьем месте турнирной таблицы. Чтобы сохранить эту позицию и сыграть в стыковых матчах, команде нужно побеждать в предстоящей игре.
Отметим, что по ходу квалификации команда ОАЭ одержала две победы и три ничьи, проиграв четыре поединка. Общая разница забитых и пропущенных голов установлена на отметках 6:7.
Южная Корея уже завоевала путевку в Катар. В минувшем туре сборная обыграла на домашней арене Иран (2:0), одержав седьмую победу в квалификации.
Выделим, что заключительную стадию отбора Южная Корея проводит без поражений. В активе команды семь побед и две ничьи с общим счетом 13:2.
Информация для ставок
- Сборная ОАЭ проиграла 4 из своих последних 5 матчей во всех турнирах
- Южная Корея выиграла 9 из последних 10 матчей в рамках всех соревнований
- Южная Корея побеждала в 6 прошлых матчах против ОАЭ
Прогноз
Южная Корея вполне оправдано считается фаворитом этой игры, даже не смотря на отсутствие должной мотивации. Предлагаем поставить на нулевую фору гостей по коэффициенту 1.45 в БК Фонбет.