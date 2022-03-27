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Япония – Вьетнам. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (29.03.2022)

вчера, 19:25
Япония

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет уверенно свидетельствует в пользу Японии. Поствить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.10, заключить пари на ничью предложено за 7.50, а победа Вьетнама оценивается в 16.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.138.4120.69
1XBET 1.14 7.90 21.00

Также аналитики считают, что в этом матче будет зафиксирован результативный счет. Ставки на ТБ(2,5) голов принимаются по котировке 1.50, ТМ(2,5) – 2.40.

Форма команд

25 марта сборная Японии выиграла шестой матч кряду в квалификации ЧМ-2022. Команда успешно сыграла в Австралии, победив прямого конкурента со счетом 2:0

Так японские футболисты гарантировали себе поездку в Катар. На их счету 21 балл и первое место в турнирной таблице группы.

Вьетнам уже лишен турнирной мотивации. В предыдущем матче отбора команда потерпела восьмое поражение, уступив в домашнем противостоянии с Оманом (0:1). Три очка сборная набрала за счет единственной победы, которую удалось оформить в домашней игре против Китая (1:3).

Информация для ставок

  • Япония выиграла 7 из 9 матчей текущего отбора
  • Защита сборной Японии пропустила всего 3 гола в 9 матчах квалификации
  • Вьетнам проигрывал во всех 5 очных матчей против сборной Японии

Прогноз

Три последних победы над предстоящим соперником Япония оформила с минимальным счетом 1:0. Учитывая это, а также отсутствие должной мотивации у хозяев, предлагаем поставить на победу Японии через ТМ(3,5) голов по коэффициенту 1.70 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.11 1.22 2.51 1.53 1.98 1.81
1XBET 2.40 1.53
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:15
Победа команды Японии с Азиатской форой (-1) в этом матче. Удачи
9rzp65gnbdqq
9rzp65gnbdqq
вчера в 20:15
Япония одержит победу.
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