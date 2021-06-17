«Рентистас» — «Монтевидео Сити Торке». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (18.06.2021)

«Рентистас» сыграет против «Монтевидео Сити Торке» в рамках 6-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на предстоящий поединок.
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завтра, 18:45
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Монтевидео Сити» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.7. Ничейный исход оценивается в 3.45. Победа «Рентистаса» представлена коэффициентом 4.9.
Форма команд
«Рентистас» c 4 баллами занимает 13-е место в турнирной таблице. На счету клуба 1 победа, 1 ничья и 3 поражения. Команда забила 3 гола и пропустил 8 мячей. На старте сезона «Рентистас» не может похвастаться хорошими результатами, но это не значит, что его нужно списывать со счетов. На своём поле команда постарается отобрать очки у фаворита.
«Монтевидео Сити» набрал 9 очков и находится на 5-й строчке в турнирной таблице. На счету команды 3 победы и 2 поражения. В нынешнем сезоне клуб забил 6 мячей и пропустил 4 гола. «Монтевидео Сити» набрал хороший ход после двух поражений в стартовых турах и готов продолжить победную серию в ближайшем матче.
Информация для ставок
- «Монтевидео Сити» выиграл четыре матча подряд во всех турнирах
- «Рентистас» не побеждает четыре матча кряду во всех турнирах
- «Монтевидео Сити» пропустил четыре мяча в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.75. Также можно поставить на победу «Монтевидео Сити» с учетом форы (-1) по коэффициенту 2.2.
Ранее букмекеры предложили поставить на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.65 в матче Перу — Бразилия.