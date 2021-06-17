«Рентистас» — «Монтевидео Сити Торке». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (18.06.2021)

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сегодня, 02:24

«Рентистас» сыграет против «Монтевидео Сити Торке» в рамках 6-го тура уругвайской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на предстоящий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Монтевидео Сити» явным фаворитом этой встречи. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.7. Ничейный исход оценивается в 3.45. Победа «Рентистаса» представлена коэффициентом 4.9.

Форма команд

«Рентистас» c 4 баллами занимает 13-е место в турнирной таблице. На счету клуба 1 победа, 1 ничья и 3 поражения. Команда забила 3 гола и пропустил 8 мячей. На старте сезона «Рентистас» не может похвастаться хорошими результатами, но это не значит, что его нужно списывать со счетов. На своём поле команда постарается отобрать очки у фаворита.

«Монтевидео Сити» набрал 9 очков и находится на 5-й строчке в турнирной таблице. На счету команды 3 победы и 2 поражения. В нынешнем сезоне клуб забил 6 мячей и пропустил 4 гола. «Монтевидео Сити» набрал хороший ход после двух поражений в стартовых турах и готов продолжить победную серию в ближайшем матче.

Информация для ставок

«Монтевидео Сити» выиграл четыре матча подряд во всех турнирах

«Рентистас» не побеждает четыре матча кряду во всех турнирах

«Монтевидео Сити» пропустил четыре мяча в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.75. Также можно поставить на победу «Монтевидео Сити» с учетом форы (-1) по коэффициенту 2.2.

Ранее букмекеры предложили поставить на тотал больше 3.5 мячей по коэффициенту 2.65 в матче Перу — Бразилия.