«Балтика» — «Зенит». Прогноз на матч Кубка России (30.08.2023)

1693257931

сегодня, 00:25

Ставки букмекеров

Явным фаворитом в матче считаются гости. В букмекерской конторе Лига Ставок на победу «сине-бело-голубых» ставки принимаются по коэффициенту 1.95. Выигрыш «балтийцев» рассчитывается по коэффициенту 4.00. В случае выбора в линии ничейного исхода сумму ставки умножат на 3.60.

В разделе тоталов можно наблюдать следующий цифры: на тотал больше 2.5 голов за матч предлагается коэффициент 1.97, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.87. Сделать ставку на исход «обе забьют – да» можно сделать по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Балтика» в группе C занимает на данный момент первое место. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием «бело-синих» за последнее время. Три матча к ряду «балтийцы» уступают своим оппонентам в матчах РПЛ . В сухую, пропустив пару голов, «Балтика» проиграла в гостях московским «динамикам» в игре 4-го тура чемпионата. С минимальным счётом дома «бело-синие» уступили «шмелям» из Екатеринбурга. В матче 6-го тура Премьер-лиги на прошлых выходных «Крылья Советов» со счётом 2:1 взяли верх над «балтийцами».

«Зенит» выиграл в первых двух турах Кубка России и уступает «Балтике» только по разнице мячей. Ознакомимся с недавними матчами «зенитчиков», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с калининградской командой. Со счётом 2:0 «сине-бело-голубые» в матче 4-го тура Премьер-лиги обыграли дома воронежский «Факел». С разницей в пару мячей «Зенит» выиграл у «Спартака» на их поле. Уверенную победу со счётом 4:0 «зенитчики» одержали над «Уралом» в домашней игре. Выигрышная серия питерской команды составляет четыре матча подряд.

Информация для ставок

Три очные встречи команд завершились следующим исходом: тотал больше 2.5 голов за игру

В двух матчах из пяти последних «балтийцы» обыграли своих соперников

За аналогичный период «зенитчики» одержали четыре победы.

Прогноз

Выигрышная серия питерской команды продлится и, тем самым, продлится проигрышная серия «балтийцев». Коэффициент 1.95 предлагается букмекерской конторой Лига Ставок на победу «Зенита».