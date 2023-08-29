«Балтика» — «Зенит». Прогноз на матч Кубка России (30.08.2023)

Ставки букмекеров
Явным фаворитом в матче считаются гости. В букмекерской конторе Лига Ставок на победу «сине-бело-голубых» ставки принимаются по коэффициенту 1.95. Выигрыш «балтийцев» рассчитывается по коэффициенту 4.00. В случае выбора в линии ничейного исхода сумму ставки умножат на 3.60.
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завтра, 19:30
В разделе тоталов можно наблюдать следующий цифры: на тотал больше 2.5 голов за матч предлагается коэффициент 1.97, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.87. Сделать ставку на исход «обе забьют – да» можно сделать по коэффициенту 1.82.
Форма команд
«Балтика» в группе C занимает на данный момент первое место. Рассмотрим несколько футбольных встреч с участием «бело-синих» за последнее время. Три матча к ряду «балтийцы» уступают своим оппонентам в матчах РПЛ. В сухую, пропустив пару голов, «Балтика» проиграла в гостях московским «динамикам» в игре 4-го тура чемпионата. С минимальным счётом дома «бело-синие» уступили «шмелям» из Екатеринбурга. В матче 6-го тура Премьер-лиги на прошлых выходных «Крылья Советов» со счётом 2:1 взяли верх над «балтийцами».
«Зенит» выиграл в первых двух турах Кубка России и уступает «Балтике» только по разнице мячей. Ознакомимся с недавними матчами «зенитчиков», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с калининградской командой. Со счётом 2:0 «сине-бело-голубые» в матче 4-го тура Премьер-лиги обыграли дома воронежский «Факел». С разницей в пару мячей «Зенит» выиграл у «Спартака» на их поле. Уверенную победу со счётом 4:0 «зенитчики» одержали над «Уралом» в домашней игре. Выигрышная серия питерской команды составляет четыре матча подряд.
Информация для ставок
- Три очные встречи команд завершились следующим исходом: тотал больше 2.5 голов за игру
- В двух матчах из пяти последних «балтийцы» обыграли своих соперников
- За аналогичный период «зенитчики» одержали четыре победы.
Прогноз
Выигрышная серия питерской команды продлится и, тем самым, продлится проигрышная серия «балтийцев». Коэффициент 1.95 предлагается букмекерской конторой Лига Ставок на победу «Зенита».