«Оренбург» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (25.08.2023)

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сегодня, 13:12

Ставки букмекеров

Букмекеры в будущей игре фаворитом считают «армейцев». Сделать ставку на выигрыш ЦСКА можно сделать ставку по коэффициенту 1.80. В букмекерской конторе Лига Ставок на оренбургскую команду предлагается коэффициент 4.00. Выбрать в линии ничью предлагают по 4.20.

Если обратить внимание в линии на раздел тоталов, то на низовой исход ТМ 2.5 можно сделать ставку по коэффициенту 2.26. Букмекеры верят в результативную игру с большим количеством забитых голов. На тотал больше 2.5 голов за матч коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Синие» в турнирной таблице чемпионата России на данный момент занимают последнюю строчку. Рассмотрим несколько футбольных поединков с участием команды за последнее время. Со счётом 2:0 «Оренбург» одержал победу над командой «Сочи» в рамках матча 2-го тура группового этапа Кубка России. В позапрошлом туре с таким же счётом «синие» дома уступили «быкам» из Краснодара. На прошлых выходных в сухую, пропустив четыре гола, «Оренбург» потерпел поражение от «Ахмата» на выезде. Если обратить внимание на очные встречи оренбургской команды с «армейцами», то крайний раз соперники встречались в конце прошлого месяца в матче Кубка России. Тогда «синие» проиграли с разгромным счётом 0:6.

«Красно-синие» после пяти туров нового сезона РПЛ занимают пятое место. Вспомним недавние матчи ЦСКА , чтобы спрогнозировать возможный исход предстоящей футбольной встречи с «Оренбургом». Пропустив пару мячей, в сухую «кони» проиграли «факелонам» в матче 2-го тура групповой стадии Кубка России. С разницей в пару голов «армейцы» одержали победу над командой «Сочи» в позапрошлом туре чемпионата России (3:1). На прошлых выходных московские «динамовцы» взяли верх над ЦСКА со счётом 2:1.

Информация для ставок

Три личных матча команд из пяти крайних завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Из пяти последних поединков «Оренбург» проиграл своим соперникам в трёх встречах

За тот же период «кони» уступили в двух матчах.

Прогноз