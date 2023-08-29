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«Ростов» — «Локомотив». Прогноз на матч Кубка России (30.08.2023)

сегодня, 01:03
«Ростов» — «Локомотив». Прогноз на матч Кубка России (30.08.2023)

Ставки букмекеров

Букмекеры в будущей игре минимальным фаворитом считают «Ростов». Сделать ставку на выигрыш «жёлто-синих» можно по коэффициенту 2.55. В букмекерской конторе Лига Ставок на победу гостей предлагается коэффициент 2.70. Выбрать в линии ничью предлагают по 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.613.592.62
Лига Ставок 2.60 3.60 2.70
Pari 2.55 3.55 2.60

На низовой исход ТМ 2.5 сделать ставку можно по коэффициенту 1.97. На тотал больше 2.5 голов за матч коэффициент составляет 1.87. Вероятнее всего команды в предстоящем матче обменяются голами. Сделав ставку на исход «обе забьют – да», выигрыш можно рассчитать по 1.69.

Форма команд

«Ростов» на текущий момент в турнирной таблице группы B занимает третье место. Вспомним несколько футбольных встреч с участием команды за последнее время. Забив три гола, в сухую «жёлто-синие» взяли верх над «рубиновыми» в матче 4-го тура чемпионата России. Со счётом 4:0 «Сочи» выиграл у «Ростова» в позапрошлом туре. На прошлых выходных с минимальным счётом «Пари НН» взял верх над «жёлто-синими».

Первое место занимают после первых двух туров Кубка России «железнодорожники» в турнирной таблице своей группы. Ознакомимся с результатами недавних матчей «паровозов», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «жёлто-синими» из Ростова. С минимальным счётом «Локо» выиграл у «Рубина» в игре 2-го тура Кубка России. С одинаковым счётом 1:1 вничью сыграли «железнодорожники» с «Крыльями Советов» и «Краснодаром». На прошлых выходных «Локомотив» одержал победу над «синими» из Сочи (1:0).

Информация для ставок

  • Семь очных встреч подряд завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру
  • Четыре поражения потерпели «жёлто-синие» в пяти последних матчах
  • За тот же период «паровозы» уступили в одной встрече.

Прогноз

«Локо» выиграл у сочинской команды, которая, в свою очередь, разгромила со счётом 4:0 команду «Ростов». Можно сделать вывод, что в предстоящей игре «железнодорожники» возьмут верх над оппонентом. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает на победу «Локомотива» коэффициент 2.70.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.00 1.41 2.01 1.85 1.57 2.46
Лига Ставок 2.87 1.42 1.97 1.87 1.54 2.50
Pari 1.95 1.85
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