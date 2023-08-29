«Ростов» — «Локомотив». Прогноз на матч Кубка России (30.08.2023)

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сегодня, 01:03

Ставки букмекеров

Букмекеры в будущей игре минимальным фаворитом считают «Ростов». Сделать ставку на выигрыш «жёлто-синих» можно по коэффициенту 2.55. В букмекерской конторе Лига Ставок на победу гостей предлагается коэффициент 2.70. Выбрать в линии ничью предлагают по 3.55.

На низовой исход ТМ 2.5 сделать ставку можно по коэффициенту 1.97. На тотал больше 2.5 голов за матч коэффициент составляет 1.87. Вероятнее всего команды в предстоящем матче обменяются голами. Сделав ставку на исход «обе забьют – да», выигрыш можно рассчитать по 1.69.

Форма команд

«Ростов» на текущий момент в турнирной таблице группы B занимает третье место. Вспомним несколько футбольных встреч с участием команды за последнее время. Забив три гола, в сухую «жёлто-синие» взяли верх над «рубиновыми» в матче 4-го тура чемпионата России. Со счётом 4:0 «Сочи» выиграл у «Ростова» в позапрошлом туре. На прошлых выходных с минимальным счётом «Пари НН» взял верх над «жёлто-синими».

Первое место занимают после первых двух туров Кубка России «железнодорожники» в турнирной таблице своей группы. Ознакомимся с результатами недавних матчей «паровозов», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с «жёлто-синими» из Ростова. С минимальным счётом «Локо» выиграл у «Рубина» в игре 2-го тура Кубка России. С одинаковым счётом 1:1 вничью сыграли «железнодорожники» с «Крыльями Советов» и «Краснодаром». На прошлых выходных «Локомотив» одержал победу над «синими» из Сочи (1:0).

Информация для ставок

Семь очных встреч подряд завершились исходом тотал больше 2.5 голов за игру

Четыре поражения потерпели «жёлто-синие» в пяти последних матчах

За тот же период «паровозы» уступили в одной встрече.

Прогноз

«Локо» выиграл у сочинской команды, которая, в свою очередь, разгромила со счётом 4:0 команду «Ростов». Можно сделать вывод, что в предстоящей игре «железнодорожники» возьмут верх над оппонентом. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает на победу «Локомотива» коэффициент 2.70.