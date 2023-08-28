«Спартак» — «Динамо». Прогноз на матч Кубка России (29.08.2023)

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сегодня, 21:09

Ставки букмекеров

Букмекеры в будущей игре минимальным фаворитом считают «народную команду». Сделать ставку на выигрыш «Спартака» можно по коэффициенту 2.02. В букмекерской конторе Лига Ставок на гостей предлагается коэффициент 3.45. Выбрав ничью в линии, сумму ставки можно рассчитать по 3.90.

Если обратить внимание в линии на раздел тоталов, то станет понятно, что букмекеры верят в результативную игру. На тотал больше 2.5 голов за матч коэффициент составляет 1.52. На низовой исход ТМ 2.5 сделать ставку можно по коэффициенту 2.48. Скорее всего, команды в предстоящем футбольном поединке обменяются голами. Коэффициент на исход «обе забьют – да» составляет 1.49.

Форма команд

После первых двух туров Кубка России «красно-белые» в турнирной таблице группы D занимают первую строчку. Для того чтобы оценить шансы «гладиаторов» на успех в будущей игре с «динамовцами», предлагаем вспомнить недавние футбольные встречи с участием «Спартака». На выезде со счётом 2:3 «спартачи» потерпели поражение от екатеринбургских «шмелей» в рамках матча 4-го тура Премьер-лиги. В игре позапрошлого тура чемпионата «народная команда» дома проиграла с разницей в пару голов «зенитчикам» из Санкт-Петербурга. «Нулёвку» на прошлых выходных раскатали «красно-белые» с грозненским футбольным клубом «Ахмат» в домашнем матче 6-го тура РПЛ .

«Динамики» на данный момент в турнирной таблице своей группы находятся на втором месте. Освежим в памяти результаты нескольких матчей «бело-голубых» за последнее время. Со счётом 2:0 «Динамо» выиграло дома у «балтийцев» из Калининграда в рамках матча 4-го тура чемпионата России. С разницей в один мяч «динамовцы» взяли верх над «армейцами» (2:1). На прошлых выходных в Казани «динамики» раскатали ничью со счётом 2:2 с местными «татарами». В апреле текущего года крайний раз встречались на футбольном поле «бело-голубые» со «спартачами». В той игре команды разошлись миром (3:3).

Информация для ставок

Две победы одержали «гладиаторы» в пяти крайних встречах

За такой же период «бело-голубые» взяли верх над своими оппонентами в четырёх матчах

Три очные встречи команд из пяти крайних завершились следующим исходом тотал больше 2.5 голов за игру.

Прогноз

Новый сезон «динамики» начали не самым лучшим образом, но походу чемпионата собрались и выдали беспроигрышную серию, которая длится до сих пор и составляет шесть матчей к ряду. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает на победу «Динамо» коэффициент 3.45. На данном этапе «динамики» находятся в неплохой форме и вполне могут взять верх над «спартачами».