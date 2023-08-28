«Спартак» — «Динамо». Прогноз на матч Кубка России (29.08.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в будущей игре минимальным фаворитом считают «народную команду». Сделать ставку на выигрыш «Спартака» можно по коэффициенту 2.02. В букмекерской конторе Лига Ставок на гостей предлагается коэффициент 3.45. Выбрав ничью в линии, сумму ставки можно рассчитать по 3.90.
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завтра, 19:30
Если обратить внимание в линии на раздел тоталов, то станет понятно, что букмекеры верят в результативную игру. На тотал больше 2.5 голов за матч коэффициент составляет 1.52. На низовой исход ТМ 2.5 сделать ставку можно по коэффициенту 2.48. Скорее всего, команды в предстоящем футбольном поединке обменяются голами. Коэффициент на исход «обе забьют – да» составляет 1.49.
Форма команд
После первых двух туров Кубка России «красно-белые» в турнирной таблице группы D занимают первую строчку. Для того чтобы оценить шансы «гладиаторов» на успех в будущей игре с «динамовцами», предлагаем вспомнить недавние футбольные встречи с участием «Спартака». На выезде со счётом 2:3 «спартачи» потерпели поражение от екатеринбургских «шмелей» в рамках матча 4-го тура Премьер-лиги. В игре позапрошлого тура чемпионата «народная команда» дома проиграла с разницей в пару голов «зенитчикам» из Санкт-Петербурга. «Нулёвку» на прошлых выходных раскатали «красно-белые» с грозненским футбольным клубом «Ахмат» в домашнем матче 6-го тура РПЛ.
«Динамики» на данный момент в турнирной таблице своей группы находятся на втором месте. Освежим в памяти результаты нескольких матчей «бело-голубых» за последнее время. Со счётом 2:0 «Динамо» выиграло дома у «балтийцев» из Калининграда в рамках матча 4-го тура чемпионата России. С разницей в один мяч «динамовцы» взяли верх над «армейцами» (2:1). На прошлых выходных в Казани «динамики» раскатали ничью со счётом 2:2 с местными «татарами». В апреле текущего года крайний раз встречались на футбольном поле «бело-голубые» со «спартачами». В той игре команды разошлись миром (3:3).
Информация для ставок
- Две победы одержали «гладиаторы» в пяти крайних встречах
- За такой же период «бело-голубые» взяли верх над своими оппонентами в четырёх матчах
- Три очные встречи команд из пяти крайних завершились следующим исходом тотал больше 2.5 голов за игру.
Прогноз
Новый сезон «динамики» начали не самым лучшим образом, но походу чемпионата собрались и выдали беспроигрышную серию, которая длится до сих пор и составляет шесть матчей к ряду. Букмекерская контора Лига Ставок предлагает на победу «Динамо» коэффициент 3.45. На данном этапе «динамики» находятся в неплохой форме и вполне могут взять верх над «спартачами».