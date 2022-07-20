«Мьельбю» — «Дагерфорс». Прогноз на матч Аллсвенскан (23.07.2022)

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20 июля 2022, 14:14

Ставки букмекеров

«Мьельбю» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.77, ничья в игре продается за 3.70, а победа «Дагерфорс» за 4.60 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают низового исхода поединка. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.88, а ТБ (2.5) по 1.92.

Форма команд

«Дагерфорс» к матчу подходит на 15 месте, имея в активе восемь очков. По ходу турнира команда дважды обыгрывала соперников, два раза сыграла вничью и в 10 случаях потерпела поражение. В предшествующих пяти турах три поединка проигран и в двух расписана «мировая». В крайнем противостоянии против «Сириус» очков не добыто (2:0).

«Мёльбю» к 15 туру располагается на 10 строчке, набрав 20 очков. В текущем розыгрыше клуб пять раз обыгрывал соперников и уходил с поля при равном счете и четырежды потерпел поражение. В последних пяти турах три матча сыграно вничью, а по одному выиграно и проиграно. В крайней встрече с «Гетеборг» победителя не выявили (1:1).

Информация для ставок

«Дагерфорс» проиграл в 10 из 15 последних матчей

В 12 из 15 последних матчах «Мьельбю» забил менее 1.5 голов

«Мьельбю» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, турнирное положение и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.49 в БК Лига Ставок.