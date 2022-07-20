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«Мьельбю» — «Дагерфорс». Прогноз на матч Аллсвенскан (23.07.2022)

20 июля 2022, 14:14
Мьельбю - Дагерфорс

Ставки букмекеров

«Мьельбю» идет фаворитом встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.77, ничья в игре продается за 3.70, а победа «Дагерфорс» за 4.60 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.773.944.74
Мелбет 1.80 3.80 4.38
1XBET 1.80 3.80 4.38
BetBoom 1.80 3.80 4.30

Эксперты ожидают низового исхода поединка. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.88, а ТБ (2.5) по 1.92.

Форма команд

«Дагерфорс» к матчу подходит на 15 месте, имея в активе восемь очков. По ходу турнира команда дважды обыгрывала соперников, два раза сыграла вничью и в 10 случаях потерпела поражение. В предшествующих пяти турах три поединка проигран и в двух расписана «мировая». В крайнем противостоянии против «Сириус» очков не добыто (2:0).

«Мёльбю» к 15 туру располагается на 10 строчке, набрав 20 очков. В текущем розыгрыше клуб пять раз обыгрывал соперников и уходил с поля при равном счете и четырежды потерпел поражение. В последних пяти турах три матча сыграно вничью, а по одному выиграно и проиграно. В крайней встрече с «Гетеборг» победителя не выявили (1:1).

Информация для ставок

  • «Дагерфорс» проиграл в 10 из 15 последних матчей
  • В 12 из 15 последних матчах «Мьельбю» забил менее 1.5 голов
  • «Мьельбю» выиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, турнирное положение и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на ТМ (3) с коэффициентом 1.49 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.47 1.93 1.95 1.51 2.68
Мелбет 1.96 1.93
1XBET 1.96 1.93
BetBoom 2.80 1.44 1.93 1.87 1.51 2.55
Все комментарии
vznvubafm4s6
vznvubafm4s6
20 июля в 18:00
Фаворит матча «Мьельбю»
Гость
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