«Монреаль» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз на матч МЛС (31.07.2022)

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сегодня, 18:02

Ставки букмекеров

«Монреаль» с минимальной разницей, считается фаворитом матча. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2.55, ничья в игре котируется по 3.60, а победа «Нью-Йорк Сити» по 2.60 в БК Лига Ставок.

Эксперты ожидают результативного исхода поединка. Ставка ТБ (2.5) продается за 1.65, а ТМ (2.5) за 2.23.

Форма команд

«Монреаль» к матчу подходит располагаясь на четвертом месте в чемпионате, имея в активе 35 очков. В текущем розыгрыше клуб 11 раз добивался победного результата, дважды расписал «мировую» и в восьми поединках потерпел поражение. В последних пяти турах три матча выиграно, а два проиграно. В крайнем противостоянии обыгран «Ди Си Юнайтед» (1:2).

«Нью-Йорк Сити» занимает вторую позицию в чемпионате, набрав 41 очко. По ходу сезона команда 12 раз обыгрывала соперников, пять раз играла вничью и четырежды уступила. В последних пяти играх добыто четыре победы и расписана одна «мировая». В крайнем противостоянии верх взят над «Интер Майами» (2:0).

Информация для ставок

«Нью-Йорк Сити» выиграл в 10 из 15 последних матчах в МЛС

В 11 из 15 последних матчах «Монреаль» забили обе команды

«Нью-Йорк Сити» не проиграл в четырех из пяти последних очных встречах

Прогноз

Учитывая форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на фору (0) «Нью-Йорк Сити» с коэффициентом 1.91 в БК Лига Ставок.