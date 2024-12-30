«Астон Вилла» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (30.12.2024)

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30 декабря 2024, 21:52

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Астон Вилла». Команда играет домашний поединок, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.95. Победа «Брайтона» оценивается по 3.9, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.55.

Форма команд

«Астон Вилла» потеряла свою стабильность прошлого сезона, но качественные игроки и опыт остались, что позволяет команде держаться недалеко от зоны еврокубков. Коллектив идет на девятом месте с 28 очками и всего на два балла опережает «Брайтон», поэтому проигрывать эту встречу ему никак нельзя. Два последних матча «Астон Виллы» завершились поражением от «Ньюкасл Юнайтед» (0:3) и победой над «Манчестер Сити» (2:1).

«Брайтон» довольно неплохо выглядит в этом сезоне, но плохая реализация не позволяет занимать места порядком выше. На данный момент команда располагается на десятом месте с 26 баллами, и победа над прямым конкурентом гарантирует ей как минимум продвижение на одну позицию, но набрать здесь три очка будет очень непросто. В прошлом туре «Брайтон» не смог переиграть «Брентфорд» (0:0), а ранее разошелся миром с «Вест Хэмом» (1:1).

Информация для ставок

«Астон Вилла» выиграла четыре из шести последних матчей во всех турнирах

Пять последних выездных матчей «Брайтона» завершились исходом «обе забьют»

«Астон Вилла» выиграла три из пяти последних встреч с «Брайтоном»

Четыре из пяти матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды много забивают друг другу в последних встречах, и мы предполагаем, что в этот раз они также порадуют болельщиков забитыми мячами. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Лига Ставок.