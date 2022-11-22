«Динамо» – «Металлист 1925». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (26.11.2022)

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сегодня, 12:12

Ставки букмекеров

Букмекеры без колебаний отдали предпочтение киевлянам. Взять победу «Динамо» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если победу добудет «Металлист 1925», то залетит коэффициент 11. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.55.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.7. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.15. Ставка на «обе забьют» дается также по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Динамо» в последнем туре УПЛ разобралось с ровенским «Вересом», обыграв его с минимальным счетом (1:0). Киевляне продолжают радовать фанатов результатами, которые отражаются и на турнирном положении, команда вплотную приблизилась к лидерам и отстает от второго места всего на один балл.

«Металлист 1925» в двух последних поединках набрал максимальное количество очков, обыграв (2:0) «Кривбасс» и (2:1) «Ингулец». Успехи харьковчан в этих играх позволили закрепиться в середине таблице на восьмом месте и спокойно себя чувствовать в преддверии зимней паузы.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Динамо» составляет пять матчей (четыре победы и ничья)

«Металлист 1925» оформил четыре ничьи в шести последних выездных поединках

Минувшая очная встреча завершилась победой «Динамо» (2:0)

В пяти из шести последних играх с участием «Металлиста 1925» было забито минимум два гола

Прогноз

В этой встрече мы увидим футбол с однозначным преимуществом киевского клуба. Скорее всего, он без проблем победит и положит очередные три очка в свою копилку. Предлагаем поставить на победу «Динамо» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.