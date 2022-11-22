Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболУкраина. Премьер-Лига 2022/2023

«Динамо» – «Металлист 1925». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (26.11.2022)

сегодня, 12:12
Металлист-1925

Ставки букмекеров

Букмекеры без колебаний отдали предпочтение киевлянам. Взять победу «Динамо» с форой (-1.5) можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если победу добудет «Металлист 1925», то залетит коэффициент 11. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1XBET 1.32 5.50 9.10

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.7. Букмекеры также предлагают ТМ 2.5 по коэффициенту 2.15. Ставка на «обе забьют» дается также по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Динамо» в последнем туре УПЛ разобралось с ровенским «Вересом», обыграв его с минимальным счетом (1:0). Киевляне продолжают радовать фанатов результатами, которые отражаются и на турнирном положении, команда вплотную приблизилась к лидерам и отстает от второго места всего на один балл.

«Металлист 1925» в двух последних поединках набрал максимальное количество очков, обыграв (2:0) «Кривбасс» и (2:1) «Ингулец». Успехи харьковчан в этих играх позволили закрепиться в середине таблице на восьмом месте и спокойно себя чувствовать в преддверии зимней паузы.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Динамо» составляет пять матчей (четыре победы и ничья)
  • «Металлист 1925» оформил четыре ничьи в шести последних выездных поединках
  • Минувшая очная встреча завершилась победой «Динамо» (2:0)
  • В пяти из шести последних играх с участием «Металлиста 1925» было забито минимум два гола

Прогноз

В этой встрече мы увидим футбол с однозначным преимуществом киевского клуба. Скорее всего, он без проблем победит и положит очередные три очка в свою копилку. Предлагаем поставить на победу «Динамо» с форой (-1.5) по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
1XBET 2.23 1.66
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 12:37
Динамо выиграет этот матч
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 