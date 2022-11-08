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«Минай» – «Черноморец». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (10.11.2022)

вчера, 15:42
Минай

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 2.6 на победу «Миная», который не подтверждает преимущества хозяев по котировкам в данном матче. В случае успеха «Черноморца» залетит коэффициент 2.77. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.35 3.25 3.05
Мелбет 2.41 3.15 3.14
1XBET 2.41 3.15 3.14

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.2. низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.7. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Минай» к удивлению украинской футбольной общественности находится не в зоне вылета, а занимает 12 место после 10 сыгранных поединков. «Лисы» проиграли два последних матча «Ворскле» и «Днепру-1» (0:2) и (1:3), но в целом выглядят достаточно сплоченным коллективов и всегда дают бой на футбольном поле.

«Черноморец» никак не может добыть первую победу в чемпионате и вот в минувшем туре одесситы в очередной раз проиграли. Соперником выступало грозное киевское «Динамо», итоговый счет оказался разгромным (0:3). В таблице клуб располагается на последнем месте, имея в активе лишь три балла.

Информация для ставок

  • «Минай» одержал одну победу в последних семи встречах
  • Безвыигрышная серия «Черноморца» насчитывает 11 матчей (семь поражений и четыре ничьих)
  • Минувшая очная встречи закончилась вничью (2:2)
  • Шесть из семи последних поединков с участием «Миная» завершились результатом ТМ 2.5, пять из семи «Черноморца» — ТБ 2.5

Прогноз

В этой битве мы вряд ли может ожидать содержательный футбол с большим количеством опасных атак и забитых голов. Трудно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и загрузить на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.25.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.20 1.59 1.65 2.10
Мелбет 1.66 2.23
1XBET 1.66 2.23
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 19:22
Минай фаворит матча
Гость
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