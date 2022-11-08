«Минай» – «Черноморец». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (10.11.2022)

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вчера, 15:42

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает коэффициент 2.6 на победу «Миная», который не подтверждает преимущества хозяев по котировкам в данном матче. В случае успеха «Черноморца» залетит коэффициент 2.77. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.25.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.2. низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.7. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.87.

Форма команд

«Минай» к удивлению украинской футбольной общественности находится не в зоне вылета, а занимает 12 место после 10 сыгранных поединков. «Лисы» проиграли два последних матча «Ворскле» и «Днепру-1» (0:2) и (1:3), но в целом выглядят достаточно сплоченным коллективов и всегда дают бой на футбольном поле.

«Черноморец» никак не может добыть первую победу в чемпионате и вот в минувшем туре одесситы в очередной раз проиграли. Соперником выступало грозное киевское «Динамо», итоговый счет оказался разгромным (0:3). В таблице клуб располагается на последнем месте, имея в активе лишь три балла.

Информация для ставок

«Минай» одержал одну победу в последних семи встречах

Безвыигрышная серия «Черноморца» насчитывает 11 матчей (семь поражений и четыре ничьих)

Минувшая очная встречи закончилась вничью (2:2)

Шесть из семи последних поединков с участием «Миная» завершились результатом ТМ 2.5, пять из семи «Черноморца» — ТБ 2.5

Прогноз

В этой битве мы вряд ли может ожидать содержательный футбол с большим количеством опасных атак и забитых голов. Трудно сказать, кто окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и загрузить на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.25.