«Унион Магдалена» — «Альянса Петролера». Прогноз на матч Колумбийской А-лиги (27.01.2022)

27 января 2022 года «Унион Магдалена» и «Альянса Петролера» сыграют в рамках очередного тура Колумбийской А-лиги. Этот поединок пройдет на домашнем стадионе «Магдалены». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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28 января 2022, 00:00
пятница
Ставки букмекеров
Фаворитом этой игры, по мнению букмекеров, является «Альянса Петролера». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.00, а победа хозяев поля в 3.15. Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.30.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Унион Магдалена» идет на 14-й строчке в турнирной таблице и имеет всего один балл в активе. У клуба одна ничья, один пропущенный и один забитый гол. В последних встречах «Унион» часто набирает очки, клуб много забивает и старается выжимать максимум из того, что есть. У команды ничья с «Онсе Кальдас» со счетом 1:1, а также побед над «Льянеросом» 1:2 и над «Форталезой» 1:0.
«Петролера» хорошо стартовала в чемпионате — три балла, вторая строчка в турнирной таблице, победа и два забитых мяча. Клуб пропустил всего один гол от своего оппонента. Несмотря на хороший старт, последние матчи команды нельзя назвать привлекательными. Коллектив выиграл у «Перейры» со счетом 2:1, но сыграл вничью с «Толима» 2:2 и проиграл «Мильонариосу» 0:1.
Информация для ставок
- «Петролера» выиграла два матча из последних пяти
- «Магдалена» не проигрывает четыре поединка подряд
- У «Петролера» четыре забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и будет ничья по коэффициенту 3.60. Сложно сказать, кто может победить в этом матче, оба клуба находятся в похожей форме, так что ничья может стать закономерным результатом.