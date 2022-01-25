«Унион Магдалена» — «Альянса Петролера». Прогноз на матч Колумбийской А-лиги (27.01.2022)

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вчера, 16:53

27 января 2022 года «Унион Магдалена» и «Альянса Петролера» сыграют в рамках очередного тура Колумбийской А-лиги. Этот поединок пройдет на домашнем стадионе «Магдалены». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом этой игры, по мнению букмекеров, является «Альянса Петролера». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.00, а победа хозяев поля в 3.15. Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.30.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Унион Магдалена» идет на 14-й строчке в турнирной таблице и имеет всего один балл в активе. У клуба одна ничья, один пропущенный и один забитый гол. В последних встречах «Унион» часто набирает очки, клуб много забивает и старается выжимать максимум из того, что есть. У команды ничья с «Онсе Кальдас» со счетом 1:1, а также побед над «Льянеросом» 1:2 и над «Форталезой» 1:0.

«Петролера» хорошо стартовала в чемпионате — три балла, вторая строчка в турнирной таблице, победа и два забитых мяча. Клуб пропустил всего один гол от своего оппонента. Несмотря на хороший старт, последние матчи команды нельзя назвать привлекательными. Коллектив выиграл у «Перейры» со счетом 2:1, но сыграл вничью с «Толима» 2:2 и проиграл «Мильонариосу» 0:1.

Информация для ставок

«Петролера» выиграла два матча из последних пяти

«Магдалена» не проигрывает четыре поединка подряд

У «Петролера» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и будет ничья по коэффициенту 3.60. Сложно сказать, кто может победить в этом матче, оба клуба находятся в похожей форме, так что ничья может стать закономерным результатом.

