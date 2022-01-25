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«Унион Магдалена» — «Альянса Петролера». Прогноз на матч Колумбийской А-лиги (27.01.2022)

вчера, 16:53

27 января 2022 года «Унион Магдалена» и «Альянса Петролера» сыграют в рамках очередного тура Колумбийской А-лиги. Этот поединок пройдет на домашнем стадионе «Магдалены». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 3.20 2.95 2.30

Ставки букмекеров

Фаворитом этой игры, по мнению букмекеров, является «Альянса Петролера». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.00, а победа хозяев поля в 3.15. Дополнительная ставка на матч — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.30.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Унион Магдалена» идет на 14-й строчке в турнирной таблице и имеет всего один балл в активе. У клуба одна ничья, один пропущенный и один забитый гол. В последних встречах «Унион» часто набирает очки, клуб много забивает и старается выжимать максимум из того, что есть. У команды ничья с «Онсе Кальдас» со счетом 1:1, а также побед над «Льянеросом» 1:2 и над «Форталезой» 1:0.

«Петролера» хорошо стартовала в чемпионате — три балла, вторая строчка в турнирной таблице, победа и два забитых мяча. Клуб пропустил всего один гол от своего оппонента. Несмотря на хороший старт, последние матчи команды нельзя назвать привлекательными. Коллектив выиграл у «Перейры» со счетом 2:1, но сыграл вничью с «Толима» 2:2 и проиграл «Мильонариосу» 0:1.

Информация для ставок

  • «Петролера» выиграла два матча из последних пяти
  • «Магдалена» не проигрывает четыре поединка подряд
  • У «Петролера» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и будет ничья по коэффициенту 3.60. Сложно сказать, кто может победить в этом матче, оба клуба находятся в похожей форме, так что ничья может стать закономерным результатом.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:13
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 18:42
Хозяева не проиграют
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