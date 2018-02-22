8.0 Денисову и Гильерме за победу над «Ниццей»!

«Ницца» приехала в Москву с задачей перевернуть ход дуэли с «Локо», но Балотелли дважды попал в каркас, а Денисов забил победный мяч. «Соккер.ру» - об успехе команды Семина.

Гильерме = 8.0 из 10

Казалось, Гильерме разбудил первый удар Балотелли в перекладину – вратарь наблюдал за ним, словно незаинтересованный участник представления. Но потом кандидат в сборную России отработал шикарно, причем не только на линии ворот, но и на выходах. Несколько раз рискованно, но оправданно выбегал в поле, останавливая атаки «Ниццы». Если в Лиге чемпионов блистательно сыграл Де Хеа, то Гильерме будет претендовать на звание вратаря недели в Лиге Европы.

Владислав Игнатьев = 7.0 из 10

В зрелом возрасте атакующий игрок Игнатьев неожиданно раскрылся на позиции правого защитника. Цепкий и обученный Владислав точно не является «сладкой булочкой» для оппонентов, а чтение игры и работа на опережении у него просто роскошны. А еще Игнатьев совершает много рывков, он выносливый парень, чем и пользуется – против соперников с языком на плече обороняться проще.

Соломон Кверквелия = 7.0 из 10

Нельзя назвать центральных защитников «Локомотива» лучшими на поле, ведь моменты у ворот Гильерме возникали, случались и провалы, но нужно понимать, что перед Кверквелией и Пейчиновичем стояли нешаблонные задачи, «Ницца» в атаке действует разнообразно, поэтому защитникам приходилось каждый раз действовать по обстоятельствам.

Неманья Пейчинович = 7.0 из 10

Пейчинович не дал причин отделять себя от напарника, верно и обратное утверждение. Неманья и Соломон действовали в унисон, договаривались друг с другом, слаженность защитников – заслуга главного тренера. Железнодорожные центрбеки сработали не идеально, но вполне уверенно.

Мацей Рыбус = 7.0 из 10

Очень качественный игрок, который провел много времени на скамейке «Локомотива», но в двух февральских матчах хорош. Выход Мацея помог переломить ход выездной встречи, а в Москве он не дал развернуться Сен-Максимену и в целом сыграл очень грамотно, почти безошибочно. Пока поляк ближе всех из претендентов на позицию левого защитника, чтобы сыграть в стартовом составе против «Спартака» 4 марта.

Игорь Денисов = 8.0 из 10

Капитан «Локомотива» начал с желтой карточки, что встревожило, но потом Денисов блестяще справился со своими задачами в центре поля, постоянно подстраховывал защиту и резал переходы «Ниццы» в атаку. А уж единственный и победный гол в матче заставляет причислить Игоря наравне с Гильерме к гильдии героев.

Алексей Миранчук = 7.5 из 10

Всегда в атаке, всегда в поиске обострений. Алексей придумал два шикарных момента для брата, но в матче с «Ниццей» у обоих Миранчуков ассистировать получалось лучше, чем завершать, ведь и этот брат бил с хорошей позиции, но не сумел переиграть Бенитеса. Алексей и Антон похожи не только внешне, как и положено добропорядочным близнецам, они и в игре зачастую на одной волне. Но в чем Алексей был лучше брата, так это в работе без мяча – в отбор вступал даже чаще Игоря Денисова!

Антон Миранчук = 7.0 из 10

Если бы реализовал свои моменты, то мог бы стать главным героем матча. Дважды угрожал воротам «Ниццы» после передач брата, во втором тайме попал в штангу. В атаке Миранчуки понравились одинаково, но черновой работе Антон уделял меньше времени.

Мануэл Фернандеш = 6.5 из 10

Миранчуки в этой игре отработали гораздо ярче Фернандеша, но опытный Семин мог на это рассчитывать, предполагая такой размен после хет-трика Мануэла в первой встрече – понятно, что португальцу сулило особое внимание игроков «Ниццы». В первом тайме лидер «Локо» совершил ряд потерь и получил желтую карточку за разговоры, после перерыва стал встречаться с мячом и более эффективно им распоряжаться.

Джефферсон Фарфан = 5.5 из 10

Отыграл полтайма, дернул мышцу задней поверхности бедра и уступил свое место на поле Коломейцеву. Пока Фарфан был на поле, «Локомотив» по большей части оборонялся, Джефферсон отметился разве что выигранным единоборством.

Ари = 6.5 из 10

Цеплялся за мячи, держал в напряжении защитников, проделал большой объем полезной работы в атаке, с тактическими задачами справился идеально, по ходу второго тайма уступил место на поле Эдеру. Отдельно отмечу умелые действия Ари в моменте с голом Игоря Денисова: бразилец перекрыл видимость вратарю и подпрыгнул над мячом, который зашел в ворота.

Александр Коломейцев = 6.5 из 10

Коломейцев – это, конечно же, не полноценная замена Фарфану, точнее, игрок совершенно иного склада и возможностей. Перуанец был главной ударной силой «Локомотива» в осенней части сезона, а Александр – универсал и трудяга, без суперталантов, зато ответственный. Не исключаю, что несчастье даже отчасти помогло железнодорожникам: более ориентированный на оборону Коломейцев помог своей команде сбалансировать игру в середине поля.

Эдер = 6.0 из 10

Освежил игру в атаке в концовке, мог даже забить уже в компенсированное время, но Бенитес оказался на высоте. Одним словом, португальский форвард каши не испортил, но и не выделялся так, чтобы рассказать о нем что-то еще.

Дмитрий Тарасов = без оценки

Почти десять минут провел на поле. Выполнил две передачи. Одна – точная, одна – неточная.