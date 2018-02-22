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Испания. Примера 2017/2018, 38 тур1X2
21:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал 2:2 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал4.44.551.62
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво1.285.89.8
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар1.5247
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад---
Италия. Серия А 2017/2018, 38 тур1X2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне1.385.37
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МиланМилан -:- Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина1.83.84.3
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер2.43.552.75
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома3.853.951.83
Россия. Стыковые матчи 2017/20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар2.553.12.95
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей1.853.64.2
Франция. Лига 1 2017/2018, 38 тур1X2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КанКан 0:0 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ4.153.71.85
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛионЛион 3:2 Логотип футбольный клуб НиццаНицца1.4256.5
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 2:1 Логотип футбольный клуб АмьенАмьен1.22711
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТруаТруа 0:3 Логотип футбольный клуб МонакоМонако4.341.75

8.0 Денисову и Гильерме за победу над «Ниццей»!

22 февраля 2018, 21:35
8.0 Денисову и Гильерме за победу над «Ниццей»!

«Ницца» приехала в Москву с задачей перевернуть ход дуэли с «Локо», но Балотелли дважды попал в каркас, а Денисов забил победный мяч. «Соккер.ру» - об успехе команды Семина.

Гильерме = 8.0 из 10

Казалось, Гильерме разбудил первый удар Балотелли в перекладину – вратарь наблюдал за ним, словно незаинтересованный участник представления. Но потом кандидат в сборную России отработал шикарно, причем не только на линии ворот, но и на выходах. Несколько раз рискованно, но оправданно выбегал в поле, останавливая атаки «Ниццы». Если в Лиге чемпионов блистательно сыграл Де Хеа, то Гильерме будет претендовать на звание вратаря недели в Лиге Европы.

Владислав Игнатьев = 7.0 из 10

В зрелом возрасте атакующий игрок Игнатьев неожиданно раскрылся на позиции правого защитника. Цепкий и обученный Владислав точно не является «сладкой булочкой» для оппонентов, а чтение игры и работа на опережении у него просто роскошны. А еще Игнатьев совершает много рывков, он выносливый парень, чем и пользуется – против соперников с языком на плече обороняться проще.

Соломон Кверквелия = 7.0 из 10

Нельзя назвать центральных защитников «Локомотива» лучшими на поле, ведь моменты у ворот Гильерме возникали, случались и провалы, но нужно понимать, что перед Кверквелией и Пейчиновичем стояли нешаблонные задачи, «Ницца» в атаке действует разнообразно, поэтому защитникам приходилось каждый раз действовать по обстоятельствам.

Неманья Пейчинович = 7.0 из 10

Пейчинович не дал причин отделять себя от напарника, верно и обратное утверждение. Неманья и Соломон действовали в унисон, договаривались друг с другом, слаженность защитников – заслуга главного тренера. Железнодорожные центрбеки сработали не идеально, но вполне уверенно.

Мацей Рыбус = 7.0 из 10

Очень качественный игрок, который провел много времени на скамейке «Локомотива», но в двух февральских матчах хорош. Выход Мацея помог переломить ход выездной встречи, а в Москве он не дал развернуться Сен-Максимену и в целом сыграл очень грамотно, почти безошибочно. Пока поляк ближе всех из претендентов на позицию левого защитника, чтобы сыграть в стартовом составе против «Спартака» 4 марта.

Игорь Денисов = 8.0 из 10

Капитан «Локомотива» начал с желтой карточки, что встревожило, но потом Денисов блестяще справился со своими задачами в центре поля, постоянно подстраховывал защиту и резал переходы «Ниццы» в атаку. А уж единственный и победный гол в матче заставляет причислить Игоря наравне с Гильерме к гильдии героев.

Алексей Миранчук = 7.5 из 10

Всегда в атаке, всегда в поиске обострений. Алексей придумал два шикарных момента для брата, но в матче с «Ниццей» у обоих Миранчуков ассистировать получалось лучше, чем завершать, ведь и этот брат бил с хорошей позиции, но не сумел переиграть Бенитеса. Алексей и Антон похожи не только внешне, как и положено добропорядочным близнецам, они и в игре зачастую на одной волне. Но в чем Алексей был лучше брата, так это в работе без мяча – в отбор вступал даже чаще Игоря Денисова!

Антон Миранчук = 7.0 из 10

Если бы реализовал свои моменты, то мог бы стать главным героем матча. Дважды угрожал воротам «Ниццы» после передач брата, во втором тайме попал в штангу. В атаке Миранчуки понравились одинаково, но черновой работе Антон уделял меньше времени.

Мануэл Фернандеш = 6.5 из 10

Миранчуки в этой игре отработали гораздо ярче Фернандеша, но опытный Семин мог на это рассчитывать, предполагая такой размен после хет-трика Мануэла в первой встрече – понятно, что португальцу сулило особое внимание игроков «Ниццы». В первом тайме лидер «Локо» совершил ряд потерь и получил желтую карточку за разговоры, после перерыва стал встречаться с мячом и более эффективно им распоряжаться.

Джефферсон Фарфан = 5.5 из 10

Отыграл полтайма, дернул мышцу задней поверхности бедра и уступил свое место на поле Коломейцеву. Пока Фарфан был на поле, «Локомотив» по большей части оборонялся, Джефферсон отметился разве что выигранным единоборством.

Ари = 6.5 из 10

Цеплялся за мячи, держал в напряжении защитников, проделал большой объем полезной работы в атаке, с тактическими задачами справился идеально, по ходу второго тайма уступил место на поле Эдеру. Отдельно отмечу умелые действия Ари в моменте с голом Игоря Денисова: бразилец перекрыл видимость вратарю и подпрыгнул над мячом, который зашел в ворота.

Александр Коломейцев = 6.5 из 10

Коломейцев – это, конечно же, не полноценная замена Фарфану, точнее, игрок совершенно иного склада и возможностей. Перуанец был главной ударной силой «Локомотива» в осенней части сезона, а Александр – универсал и трудяга, без суперталантов, зато ответственный. Не исключаю, что несчастье даже отчасти помогло железнодорожникам: более ориентированный на оборону Коломейцев помог своей команде сбалансировать игру в середине поля.

Эдер = 6.0 из 10

Освежил игру в атаке в концовке, мог даже забить уже в компенсированное время, но Бенитес оказался на высоте. Одним словом, португальский форвард каши не испортил, но и не выделялся так, чтобы рассказать о нем что-то еще.

Дмитрий Тарасов = без оценки

Почти десять минут провел на поле. Выполнил две передачи. Одна – точная, одна – неточная.

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Все комментарии
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
23 февраля в 22:37
За Игоря рад отдельно, лучший опорник страны!
Привет халковитселям и их здешним фанатам!
Parovoznic
Parovoznic
23 февраля в 11:03
Минус одна французская команда.
Плюс 4 очка в карму.
Норм! )
Фата лист
Фата лист
23 февраля в 08:54
Денисов лучший опорник страны на данный момент. Хотя в будущем таковым может стать Кузяев, но только если его начнут использовать по назначению, а не на флангах заставлять играть, как вчера в матче с Селтиком. По молодежки Емельянов из Урала выделялся, но прошли годы, а он так и остался незрелым:(
Kuvkil
Kuvkil
23 февраля в 06:04
Денисов конечно молоток!!!
Roman73
Roman73
23 февраля в 05:46
Возня простая по сравнению с Лигой Чемпионов.
Балотелли удивительно никакой....а Максимен неплох.
амурец
амурец
23 февраля в 05:30
и такой Денисов не подходит сборной? да уж чего можно ещё сказать браво Черчесов, личные обидки конечно важнее интересов сборной
борька
борька
22 февраля в 23:35
Заслуженно победили! Браво!
Байкал-38
Байкал-38
22 февраля в 23:07
Как похожа песня на историю Денисов-Черчесов-сборная!!! И роли те же! Есть король (Денисов), есть режиссёр (Черчесов) и она (сборная)!!!

Олег Борткевич
Олег Борткевич
22 февраля в 21:59
Жаль, не увидим Денисова в сборной. Правда, увидим в ней Великого тренера.
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