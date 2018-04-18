«Локомотив» заслужил титул?

«Соккер.ру» не спешит с объявлением чемпиона, но к тому все идет: сегодня «Локо» может сделать широкий шаг в направлении титула. Обсуждаем, насколько заслуженной будет эта победа.

Чем заслужили?

Стабильностью

В продолжительном турнире, растянутом почти на десять месяцев, да еще и с пробелом посередине, чемпионство достается самой стабильной команде. «Локомотив» выиграл 17 матчей из 25, четыре раза сыграл вничью и столько же встреч проиграл. Это замечательный график, по-настоящему чемпионский. И еще один очень важный момент заключается в том, что железнодорожники никогда не позволяли себе рефлексировать после неудач, случались неважные матчи, но не провальные отрезки. Дважды «Локомотив» проигрывал после ничейных встреч, но оба случая относятся к первой трети чемпионата, в целом по сезону команда Семина взяла в моду закрывать ничьи и поражения новыми победами. Это и есть стабильность – когда тебя не выбивают из колеи локальные срывы.

Параллельными успехами в Лиге Европы

Нужно отдать должное «Локомотиву» за то, что Юрий Семин и его команда стремились к максимальным результатам во всех турнирах. Да, из Кубка России вылетели, но в Лиге Европы железнодорожники вышли из группы, потом прошли «Ниццу», и только стена в виде «Атлетико» заставила прекратить борьбу. К примеру, «Спартак» в прошлом году завоевывал чемпионство, не имея дополнительной нагрузки в виде еврокубков – все помнят АЕК. Это, конечно же, не было спланированным саботажем Лиги Европы, после этого у «красно-белых» даже тренер сменился, но все-таки «Локомотиву» приходится идти к «золоту» более сложным маршрутом.

Победами над конкурентами

Говорят, что чемпионства завоевываются стабильными победами над командами из середины и нижней части турнирной таблицы, но «Локомотив» делает чемпионскую разницу именно за счет хороших результатов в играх против прямых конкурентов. Против «Спартака» и ЦСКА – по победе и ничьей, с «Зенитом» и «Краснодаром» еще играть в концовке чемпионата, но в первом круге и те, и другие были переиграны весьма уверенно. Таким образом, на данный момент «Локомотив» в шести поединках с командами из первой пятерки набрал 14 очков из 18 возможных и ни разу не проиграл. Какие могут быть вопросы?

Страстью, духом и характером

«Локомотив» неоднократно демонстрировал чемпионский характер, вырывая победы и ничьи на последних секундах. Это ценнейшее качество для команды, претендующей на первое место, потому что в конкурентной среде при прочих равных самым успешным станет тот, кто лучше готов физически (а без этого невозможно забивать нужные голы в концовках), и тот, кто до последнего верит в свою счастливую звезду и стремится ее достать. Юрий Семин создал ментально очень правильный коллектив, у которого есть страсть, дух и характер.

«Локомотив» - чемпион. Но это не точно!

Кто заслужил?

Юрий Сёмин

Юрия Семина многие списали со счетов. Мол, тренер из XX века, доживает свой футбольный век в «Мордовии» и «Анжи», а ведь перед этим титулованный специалист работал и вовсе в Азербайджане. Но это прекрасная история о человеке на своем месте. Летом 2016-го, когда Семин вернулся в «Локомотив», он гарантировал, что сделает железнодорожников чемпионами за шесть лет. Сейчас идет с существенным опережением графика, ведь большая победа близка. Будет красиво, если опытный наставник покажет класс молодым коллегам и вообще всему российскому футболу. Он это заслужил своей карьерой.

Футболисты команды «Локомотив»

Игрокам «Локомотива» следует выразить респект за то, что они приняли правила игры, установленные Семиным, и тянули состав в единственно верном направлении. Не было эффекта «лебедя, рака и щуки», а если какие-то недопонимания или конфликты и возникали (они неизбежны в амбициозном мужском коллективе), то решались за закрытыми дверями. Команды, считавшиеся фаворитами чемпионата прошлым летом – «Спартак» и «Зенит», не смогли добиться такой же цельности. «Зенит» начал бодро, но потом скатился из-за равнодушного отношения Манчини к своей работе и бессвязного коллектива – группа аргентинцев до сих пор остается не интегрированной, часть футболистов не соответствует уровню амбиций клуба. «Спартак» потратил треть чемпионата на дележку чемпионских заслуг, а когда опомнился – поезд уже ушел.

Илья Геркус и новое руководство «Локо»

Иногда Илья Геркус может даже раздражать, ведь ему не чужды пассажи из популизма и громкие обещания, но нынешний президент «Локомотива» сделал много полезных вещей, которые предыдущий руководитель делать отказывался принципиально. Геркус вернул в клуб легенд – не только Семина, но и Лоськова, например, на его смене «Локомотив» укрепил ключевые позиции, пригласив Кверквелию, Ари, Фарфана. Из чулана достали Фернандеша, претендующего на звание игрока сезона, хотя прежняя власть сделала португальца изгоем. Снова же, не обходилось без разногласий между Геркусом и Семиным, но президент сумел не поддаться импульсу – хотя мог это сделать, и оставил Юрия Павловича у руля. Кто-то говорил о десятилетии лузерства, а кто-то сделал правильные шаги, чтобы в истории клуба появились новые славные даты.

Преданные болельщики

В прошлом году много говорили о спартаковских страданиях и о том, что адекватные болельщики «красно-белых» заслужили это счастье после стольких лет издевательств. Это даже Артем Дзюба признает! Но ведь то же самое относится и к железнодорожникам, на чьей колее не было большого праздника с 2004 года – второй и пока последней победы в чемпионате страны. Мы сейчас не измеряем радость от чемпионства «Локомотива» количеством фанатов и болельщиков, но говорим о каждом из тех, кто жил, терпел и надеялся все эти годы. Они – большие молодцы, и они заслужили эту награду своей преданностью и верой.