В «Аталанте» титаническая перестройка. Продали главного бомбардира, тратят больше всех на трансферы

Активно комплектуют состав под Юрича.

Юрич – неоднозначная альтернатива Гасперини

Расставание с Джан Перо Гасперини могло произойти и намного раньше – когда после феерической второй половины 2010-х бергамаски оказались на восьмом месте по итогам сезона-21/22. В тот раз тренеру-диктатору доверили пересобрать команду – и он подарил проекту вторую жизнь, даже взял ЛЕ в сезоне-23/24 и поборолся за чемпионство в минувшей кампании. В любом случае оттягивать смену эпохи было невозможно, сейчас наступило красивое завершение.

По выбору преемника Гасперини немало вопросов, Юрич – противоречивый выход из ситуации. В таком ходе есть логика. Хорватский менеджер пересекался с Джан Пьеро ещё в 2010-м, когда пришёл в «Дженоа». Тренерский путь специалиста плотно соприкасался с итальянцем: он последовал за ним в «Интер», потом в «Палермо» и «Дженоа», а после начал работать самостоятельно. Иван Юрич стал адептом идей Джан Пьеро, воплотил их в «Торино». В плане тактической преемственности это идеальный кандидат, что сгладит переходный период.

При этом важно понимать: хорват работал преимущественно с середняками, для команд топ-уровня это кот в мешке. С «Дженоа» он боролся за выживание, «Верону» сделал середняком Серии А, «Торино» вывел на стабильный уровень (три сезона кряду набирали 50-53 очка). Последующий опыт менее удачный. Попытка перейти на новую ступень в «Роме» быстро закончилась отставкой (продержался пару месяцев), период в «Саутгемптоне» превратился в четыре месяца мучений.

Понятно, что эти кейсы не совсем показательны. «Рома» в тот период окунулась в хаос после отставки Де Росси, пострадали все – объективный уровень в команде, заточенной под другой футбол, показать тяжело. Авантюра с «Саутгемптоном» была изначально сомнительной, поскольку тренер шёл к главному аутсайдеру АПЛ . Чуда не произошло. Но имидж Юрича этот опыт подпортил. Сейчас неизвестно, чего ждать от него в «Аталанте», но последний опыт навевает скепсис.

Отпустили главного бомбардира – всё не так плохо

Ретеги перебрался к Гасперини прошлым летом – и сразу заиграл в его системе. С ходу нападающий стал главной опцией бергамасков в завершении и вырвался в лидеры бомбардирской гонки чемпионата Италии. Сразу посыпались предложения, уже после завершения сезона бороться за Матео были готовы «Юве» и «Милан». Как ни удивительно – спустя месяц забрал Ретеги не кто-то из итальянских топов, а «Аль-Кадисия».

Понятно, что бергамаски потеряли своего лучшего бомбардира – и это бьёт по перспективам команды, тем более на фоне смены тренера. Не всё так просто. Есть очевидный плюс – клуб заработал 65 млн евро. К тому же прошлогодние показатели искажают уровень Матео. Вспомним суперспособность Гасперини: этот тренер превращал в топ-исполнителей игроков, у которых совершенно не складывалась карьера. Он подарил вторую жизнь ходившему по арендам Лукману, потерявшемуся в «Милане» Шарлю де Кетеларе, у него был лидером Иличич, который боролся с депрессией. И Ретеги сюда тоже можно отнести. Если смотреть на содержание, на арсенал его качеств, это средний исполнитель, который прижился у Гасперини благодаря характеру и исполнительности.

Не факт, что он раскроется за пределами системы Гасперини. Не факт, что он заиграл бы у Юрича. Так что продать такого форварда, пока не вскрылись подводные камни – это скорее плюс.

Активная трансферная кампания

При продаже Ретеги куда важнее было найти ему подходящую замену. Тем более помимо него команду покинули Маттео Руджери, Роберто Пикколи и несколько других игроков, дающие возможность ротации. Бергамаски крайне активно проводят трансферное окно – именно они потратили больше всех в лиге на усиление этим летом (121 млн евро).

В линию обороны подписали Николу Залевского и Хостера Аханора. Оба уже играли в Италии, поляк вообще дорос до старта «Ромы», выступал за «Интер». Также после аренды у «Байера» выкупили Коссону. Центр поля укрепили двумя футболистами – тоже с опытом игры в Италии. Лазар Самарджич до этого защищал цвета «Удинезе», Марко Брешианини пришёл из «Фрозиноне».

Что касается альтернативы Ретеги, бергамаски сделали ставку на Николу Крстовича. Черногорец отыграл два года в «Лечче», в минувшем сезоне отметился 11 голами – хороший показатель в составе аутсайдера. Плюс Юрич привёл из «Саутгемптона» вингера Камалдина Сулеману.

Будут бороться с другими перспективными проектами

Тектонические сдвиги происходят не только у «Аталанты» – даже среди грандов немало клубов в стадии перестройки. Тот же Гасперини пошёл архитектором для проекта «Ромы». Вроде римляне феерили во второй части сезона – а вроде и происходило это за счёт упрощения игровой структуры, сейчас предстоит рутина. В «Милане» решили довериться Массимилиано Аллегри – неоднозначному специалисту итальянского цеха. В «Юве» он сделал себе имя, при этом повторный приход стал довольно неоднозначным, есть сомнения в эффективности наставника. «Юве» остался с Тудором, но тоже в этом списке – Игор должен был подготовить команду для Конте или Гасперини. Ни с тем, ни с другим не срослось, туринцы решили продолжить сотрудничество. И самое удивительное – недавний чемпион Италии и финалист ЛЧ «Интер» тоже в этом списке. Кристиан Киву сменил Симоне Индзаги, который отправился в Саудовскую Аравию.

И со всеми «Аталанте» предстоит конкурировать. В любом случае, молниеносного результата ждать не стоит – бергамаски ушли в глубокую перестройку. Но это может пойти команде на пользу.