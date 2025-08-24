«Краснодар» красиво вернулся на первое место. Чемпионы играют спокойнее «Зенита» и московских клубов

1756048063

сегодня, 18:07

Забили шесть мячей в Самаре.

«Краснодар» сохранил сильнейших футболистов

Хавбек Сперцян может покинуть РПЛ , но пока Эдуарду не нашли подходящую команду за рубежом. Капитан «Краснодара» на старте матча в Самаре изящно отдал голевую передачу себе за спину на Перрена, а потом армянин заработал и реализовал пенальти. Судьям пришлось наказать Песьякова. Даже если опытный голкипер слегка зацепил мяч кулаком, он точно ударил Сперцяна по затылку. Это опасная игра с высоким риском нанести травму, поэтому речь идет о нарушении правил и пенальти.

Лидер «Краснодара» собрал 4 гола и 7 ассистов в шести стартовых турах. Кроме Сперцяна, состав не покинули другие создатели чемпионства. Среди них есть голкипер Агкацев, центральные защитники Коста и Тормена, а также нападающий Кордоба. Хотя у других лидеров тоже нет бегства игроков, «Краснодар» играет спокойнее, чем его конкуренты. «Зенит» может выдать представление, но Семак тасует состав в поисках оптимального сочетания футболистов. Даже Жерсон и Глушенков не в основе.

Про «Динамо» много говорят, ведь у Карпина сложный старт. Москвичи постоянно лупят по чужим воротам, но Сергеев с напарниками не собрал рекордное количество голов. Высокая результативность у «Локомотива», который нанес «Краснодару» единственное поражение в РПЛ , но теперь уже бывший лидер дважды сыграл вничью с крепкими середняками «Балтикой» и «Ростовом». У «Спартака» старт сложнее, хотя Станкович ищет новую схему и ставит московскому клубу комбинационный футбол.

Также достойным конкурентом «Краснодару» является ЦСКА . В Суперкубке страны Челестини обыграл Мусаева, забрав у чемпионов трофей. Но с первого матча сезона многое изменилось. Было видно, что «горожане» плавно входят в сезон физически. По ходу матчей им было проще набирать скорость и темп после перерыва, когда в основном забивали голы. Как только «горожане» освоились, то огорчили «Крылья Советов» тремя мячами до перерыва, а во втором тайме добили соперника.

Чемпионы провели точечную трансферную кампанию

Новичок Перрен вступил в активную борьбу перед чужой штрафной площадью. «Краснодар» вернул мяч, а вингер сразу побежал на левый фланг и забил гол. Гаэтан стал вторым французом с мячами за «Краснодар» после Реми Кабелла. Новый невысокий атакующий хавбек появился в основе против «Крыльев Советов». Перрен в прошлом сезоне сделал 11 голевых передач в составе «Осера» и разделил первое место по ассистам в Лиге 1. Теперь хочет повоевать за чемпионство в далекой России.

Кроме Перрена, подписали двух бразильцев. Центральный хавбек Дуглас Аугусто играет рядом с Черниковым, оставил в запасе героя прошлого сезона Ленини. Второй бразилец Фуртадо выступает на фланге атаки и появлялся на замену. Пока новичок адаптируется, но подписали левого вингера в команду после перепадов в игре Виктора Са. Опытный бразилец не всегда работал на высоких оборотах, как и его коллега справа Батчи. Теперь у ангольца может быть новая роль – джокера «Краснодара».

На скамейке появился бразильский центральный защитник Жубал, который заменил в заявке бразильца Кайо. Тот после шести лет в «Краснодаре» вернулся на родину, где будет выступать за «Ботафого». При желании Мусаев может запросить парочку трансферов, например, приобрести латераля на один из флангов и добавить запасного центрального форварда, так как Смолов покинул команду свободным агентом. Кроме иностранцев, могут помочь молодые ребята из академии «Краснодара».

В Кубке России два гола в ворота «Динамо» забил юный форвард Казбек Мукаилов. Парню всего восемнадцать лет, но его рост в районе 190 сантиметров. Казбека взяли на матч в Самаре, хотя понятно, что Джон Кордоба будет в основе всегда, если позволит здоровье. Также понравился в кубковом поединке левый латераль Хмарин. Прогресс восемнадцатилетнего парня пригодится, потому что Оласа и Са не всегда хороши слева. У «Краснодара» есть органичная заявка с новыми именами.

«Горожане» избавились от старых вредных комплексов

В лучшем для фанатов клуба случае «Краснодар» перешел в фазу второго чемпионского сезона «Рубина». Тогда команда Бердыева, положившись на опыт исторической победы, снова оказалась на первом месте в РПЛ . «Горожане» играют в совсем другом стиле, чем чемпионы из Казани. У них атакующий и агрессивный футбол, но посмотрите на результаты команды в обороне. «Краснодар» после двух забитых мячей перешел в защитный режим в Самаре, а потом Перрен подарил Кордобе очередной гол.

У Джона в этом сезоне много полезных действий в атаке. Он перепугал оборону «Пари НН» в первом туре, забил «Динамо» красивый победный мяч. Но по ударам Кордоба рассчитывал на большее количество мячей. Когда к пасам Сперцяна добавятся проходы Перрена по правому флангу, то результативность колумбийца может подскочить. Гаэтан оставил прекрасное впечатление. А если переходим на макроуровень, то отмечаем новую психологию «Краснодара»: они побеждают, не оглядываясь.

Раньше у «горожан» плохая игра почти всегда вела к поражениям. Недавно они выдали спорный первый тайм против «Пари НН», но в итоге выиграли с разницей 0:3. Раньше «Краснодар» мог нанести 18 ударов по воротам «Динамо» и не допустить ни одного выстрела в створ своих ворот, но сыграть вничью. Теперь Кордоба забил победный мяч. Смена психологии команды налицо, они избавились от комплексов и приняли, что теперь могут сыграть на равных со всеми основными конкурентами.