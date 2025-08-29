Испытание для победителя Лиги чемпионов. Энрике столкнётся с сильнейшими грандами и тёмными лошадками

1756484635

вчера, 19:23

Пора показать породу.

Жребий – насмешка

«Баварии», «Барселоне», «Арсеналу» повезло с жеребьёвкой – удобных соперников достаточно, чтобы без лишних затрат пройти в следующую стадию. На контрасте с этим календарь победителя Лиги чемпионов ПСЖ – просто ужас. По первой корзине нечему удивляться: тут монстры, куда ни плюнь. Повезло бы попасть на «Боруссию» или неопытный «Челси», а достались «Бавария» и «Барселона», четвертьфиналист и полуфиналист предыдущего розыгрыша.

Дальше – хуже. Со второй корзиной тоже возникать не может, там достаточно тяжёлых соперников, которые готовы кусать грандов. Но, например, из третьей, где есть ПСВ , «Будё-Глимт», «Славия» и «Аякс», достались «Спортинг» и – внимание – «Тоттенхэм». Команда, забравшая два предыдущих чемпионата Португалии и запредельно мотивированный топ-клуб, недавно бравший ЛЕ .

И такой же расклад с соперниками из четвёртой корзины. Сильнейшие команды в ней – «Монако», «Атлетик», «Ньюкасл». Угадайте, кто достался парижанам? Баски и «сороки». Английский клуб по силе мог бы сравниться и с представителями второй – а то и первой – корзины. С «Атлетиком» тоже будет непросто.

Разборки с адептами позиционки

Почти с каждым соперником у ПСЖ находятся либо параллели, либо точки столкновения. С «Барселоной» у Энрике глубокая история взаимоотношений – восемь лет в качестве игрока и три года в роли тренера. Луис работал со звёздным трио МСН, брал требл. Здесь он сложился как топ-специалист и дальше пошёл в сборную Испании. Столкновение с каталонцами для него – всегда что-то принципиальное, тут слова излишни.

С «Баварией» и «Байером» ПСЖ тоже многое объединяет. Философия Кройфа пошла далеко за пределы Барселоны. Пеп Гвардиола вдохнул новую жизнь в идеи голландца – Компани и тен Хаг среди тех, кто подхватил их. Бельгиец преуспел и уже работает в «Баварии», взял с мюнхенцами титул и понимает возможности коллектива – для ПСЖ это будет опасный соперник. У «Байера» с ЭТХ начинается перестройка, они отпустили Вирца, Фримпонга, Та, Алонсо, с таким количеством изменений в команде не скоро нащупают химию (начинают сезон со скрипом). В то же время ничего нельзя исключать – это тёмная лошадка.

Через ту же школу прошёл Эрнесто Вальверде. Немалый отрезок карьеры он провёл в «Барсе», а после заново влюблялся в футбол с «Атлетиком». Баски вступают в четвёртый сезон под его руководством, за это время специалист вернул команду в борьбу за Лигу чемпионов, это снова опасный и самобытный соперник в еврокубках.

Достались соперники, которые специализируются на разрушении владения

Причём такой не один – а сразу две команды, к тому же обе из АПЛ . «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» опасны, поскольку специализируются на том, чтобы лезть под кожу доминирующим командам, разрушать их стиль за счёт прессинга. Они смертельно опасны потому, что сформировали такой стиль и поддерживают его эффективность в Премьер-лиге – чемпионате, где собрались эталоны современного футбола: «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Сити».

Со «шпорами» интересно. Вроде клуб только недавно отказался от образа команды Лички на максималках – при Постекоглу играли в весёлый атакующий футбол, продвигали тотальное давление. В то же время не было никакой надёжности без мяча. Под руководством Томаса Франка работают всего пару месяцев – и этого уже хватило, чтобы, например, залезть под кожу «Сити» Гвардиолы и оформить уверенные 2:0 на «Этихаде».

«Сороки» с Хау работают уже четыре года. Разбогатевшему клубу уже мало одного Кубка Лиги за этот срок. При этом Эдди выжимает из команды максимум при слабой поддержке от руководства в последние годы. Одно очко в АПЛ за два тура не отражает реальности – на деле «сороки» потрепали нервы действующему чемпиону и вполне могли отобрать балл в домашних стенах. «Ливерпуль» спас тинейджер.

В любом случае это показательно: даже у таких амбассадоров атакующего футбола, как «Сити» и «Ливерпуль», возникли огромные сложности с этими командами.

Испытание, достойное победителя ЛЧ

Раньше «Пари Сен-Жермен» не хватало деталей, чтобы стать своим в кругу элитных клубов. Тратили на уровне «Реала», «Баварии» – порой даже больше. Тоже приобретали мировых звёзд. Разница в том, что к «сливочным», мюнхенцам и другим игроки тянулись сами – и там выходили на пик. Неймар ПСЖ достался после феерических сезонов за «Барсу», Месси – когда настал момент прощаться с каталонцами, Рамос – когда оказался не нужен «Реалу». И в игровой составляющей не хватало породы. Это всегда всплывало, когда парижане сталкивались с кем-то из мировых грандов.

В прошлом сезоне дело-таки сдвинулось с мёртвой точки. Энрике провёл тотальную работу, избавился от шлейфа диснейленда и превратил «аллею звёзд» в полноценную команду, где отрабатывает каждый. Французы показали зубы в столкновении с «Ливерпулем», также претендующим на трофей – и в финале дожали прагматичный «Интер». Наконец начали выигрывать матчи, в которых у команд равные шансы.

Теперь – новая ступень. «Аталанта», «Байер», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Ньюкасл», «Атлетик» – всё это команды, достаточно сильные для сенсации в отдельно взятом матче. Но «Барсу», «Баварию», «Реал» в пиковой форме роднит то, что в таких случаях они дожимали необходимый результат – потому что могли, потому что есть разница в классе. Становление парижан продолжается.