«Рома»: разделить чужую вину

Красивый матч «Ливерпуль» - «Рома» был омрачен нападением на фаната «красных». «Соккер.ру» считает, что УЕФА рискует перегнуть палку в этом разбирательстве.

Снова и снова приходится возвращаться к теме справедливости наказания клубов за действия их болельщиков. В некоторых историях санкции не вызывают сомнений и кажутся логичными, но порой их возможное применение вызывает вопросы. Как в случае с «Ромой», которой серьезно угрожают после инцидента в преддверии первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» в Англии.

Конечно, британская пресса любит кошмарить, особенно когда речь идет о наказаниях за действия противника и его болельщиков, но самой сути проблемы это не меняет. Напомним, о чем идет речь. Перед игрой два болельщика «Ромы», 21-летний Филиппо Ломбарди и 29-летний Даниэль Шушо, напали на болельщика «Ливерпуля» - 53-летнего Шона Кокса.

В результате стычки последний получил ножевое ранение и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиции удалось довольно быстро найти нападавших и арестовать их. Первоначально их обвиняли в покушении на убийство, потом переквалифицировали дело в применение насилия и нанесение тяжкого вреда здоровью. Но это лишь часть наказания, которая диктуется уголовными нормами в стране – к ней вопросов нет.

А параллельно появилась информация, что УЕФА может жестко наказать «Рому». И вот тут интересно: за что? В каком месте римский клуб нарушил что-либо? Или он каким-то образом должен был помешать произошедшему? Только как? Призывами не нападать на людей с ножами? Это кажется таким общим местом, что как-то странно смотрится. Или представители клуба должны были следить за каждым из болельщиков?

К тому же инцидент с нападением произошел не в какой-то организованной компании фанатов, не в массовой стычке, а в обособленном месте. То есть нападавшие скорее обычные преступники, чем буйные фанаты «Ромы». И должны рассматриваться как преступники, а не как поклонники римского клуба, за которых он несет ответственность. Если уж и говорить о чьей-то ответственности, то следует обратить внимание на действия полиции. Той самой хваленой английской полиции, которая буквально совсем недавно дала устроить в том же самом Ливерпуле погром автобуса «Манчестер Сити», что до глубины души потрясло наставника «горожан» Хосепа Гвардиолу:

«Вы предупреждали меня, что такое может случиться, и это случилось. Я этого не ожидал, ведь многое в Англии мне еще незнакомо. Если полиция знает, что подобная акция планируется, то обычно пытается ее предотвратить. Не ожидал такого от „Ливерпуля“ и его болельщиков. Автобус уничтожен. Не ожидал, что такой престижный клуб, как „Ливерпуль“, допустит такую ситуацию. Я понимаю, что виноват не клуб, а люди. Надеюсь, что случившееся больше не повторится».

Примерно в том же ключе и совершенно справедливо высказались адвокаты «Ромы», понимающие, что клуб становится заложником ситуации, на которую никакого влияния оказать не может. Это еще одна особенность спортивного права, которое далеко порой в принципе от каких-то общих традиционных правовых норм.

Впрочем, об этом россиянам известно как никому другому – со всеми-то этими историями с отстранениями и дисквалификациями спортсменов по наветам и без особых доказательств. Стоит отметить, что адвокат задержанных римлян Лоренцо Контуччи не отрицает факта нападения и того, что наказание за него для них должно быть – по всей строгости закона. При этом и он подчеркивает, что наказывать «Рому» будет как минимум нечестно:

«Полиция отвратительно следила за порядком вне стадиона. Власти, которые несли ответственность, были предупреждены, но рядом с болельщиками на пути от центра до стадиона не было ни одного полицейского. Они пустили всё на самотек — делайте, что хотите.

Учитывая столь серьезную ошибку местной полиции, если „Рома“ понесет наказание, УЕФА стоит взглянуть в сторону безответственного поведения органов правопорядка Ливерпуля».

Это и должно стать главным аргументом «Ромы» на разбирательствах. Клуб не мог никак контролировать отдельных болельщиков за пределами стадиона. И если кто и ответственен за безопасность местных фанатов и приезжих, то, конечно, полиция принимающего города. Но у нее будет большой соблазн найти виновного на стороне.

Тяжело признавать, что ты допустил ошибку. К тому же это стало определенной «подставой», если можно так выразиться, для коллег из Италии. Ведь теперь в Риме наверняка горячие фанаты «Ливерпуля» подготовят ответ. Римская полиция уже объявила, что меры безопасности в городе в день проведения матча из-за приезда фанатов из Англии будут значительно усилены, все должно быть фактически усыпано представителями полиции.

Причем это повышает риск столкновений непосредственно между болельщиками и полицейскими. Так попустительство одних полицейских может привести к целому кому проблем. Уже пострадал простой англичанин, рискуют пострадать и «Рома», и итальянские болельщики с итальянской же полицией.

Впрочем, привыкшие поучать всех и вся англичане, в особенности речь о британских властях и СМИ, вряд ли осознают и свою причастность к этому крайне неприятному инциденту. Предпочтительнее найти виноватого в другом месте, устроив еще соответствующую информационную кампанию.