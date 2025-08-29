А шуму-то было. Эти проекты врывались в полуфинал ЛЧ, брали титулы – но быстро схлопнулись

1756495580

От неаполитанцев до сказки, написанной новым тренером «Реала».

«Наполи» Спаллетти

Да, это уже седые времена. Тем более неаполитанцы вполне счастливы с Антонио Конте – итальянец вернул клубу «скудетто» и теперь готовится к очередной попытке разрушить еврокубковое проклятие. Но у периода Лучано в команде особый лоск. Именно он вернул клубу величие и чемпионский титул, оформил задел, на котором Конте пробивает новый потолок.

Под руководством Спаллетти Осимхен превратился в звезду и стал лучшим бомбардиром лиги, этот же тренер раскрыл в центре поля идеальную связку – Лоботка-Ангисса-Зелиньски. Пётр дополнял команду в созидании, Франк давал объём, а Станислав компенсировал их в обороне. А летом 2022 года пришли Ким Мин-Джэ и Хвича – это стало решающим шагом к титулу. Кореец зацементировал оборону, а грузинский вингер впечатлил Европу своей дерзкой игрой и стремлением идти в обыгрыш.

Неаполитанцы прошлись по Серии А, на секунду даже заставили поверить, что с их сеткой способны оказаться в финале Лиги чемпионов. Идеальная картинка рассыпалась с финишем сезона – у тренера начались споры с президентом клуба, вместо продления контракта Лучано покинул команду. У «Наполи» должен был начаться новый виток – а стартовал глубокий кризис. Опять же, с ним уже справились – под руководством Конте клуб снова претендует на трофеи. Главное – де Лаурентис не наступает на те же грабли и поддерживает тренера (в том числе трансферами).

«Лейпциг» Розе

Этот союз как будто подписан на небесах. «Лейпциг» тяжело переживал прощание с Нагельсманном – тем, кто подарил статус топ-клуба в Бундеслиге. Марш и Тедеско укрепили разочарование – и в этот момент спасать клуб приходит Марко. Специалист является уроженцем Лейпцига, к тому же сформировался как тренер в системе «Ред Булл» и набрался опыта в «Боруссии» из Мёнхенгладбаха и Дортмунда. Просто идеальное попадание. Так ещё и первый же год получился таким, что в клубе вспомнили о чемпионской гонке – финишировали третьими.

Последующие сезоны – напоминание, что конфетно-букетный период не бесконечен. Для проекта Розе третье место стало результатом-максимумом. После становились четвёртыми и седьмыми. В минувшем сезоне на «быков» свалилась эпидемия травм – и Розе больше боролся с последствиями, чем работал над развитием команды. Терпеть было невмоготу.

Ожидалось, что путь с Марко Розе к чему-то приведёт, но в чемпионате быстро откатились на прежние позиции в период кризиса, а после Кубка и Суперкубка Германии в первый год работы не завоевали ничего. Теперь запускается новый цикл перестройки – руководит им Оле Вернер.

МЮ тен Хага

«Красным дьяволам» позорно находиться в этом списке. Что выше, что ниже – клубы с не самым большим бюджетом, которые прыгнули выше головы, когда сложились все детали пазла. «Юнайтед» забрался сюда, потому что мельком показал то, что должен показывать всегда. Период ЭТХ – кошмарный не от и до, а на дистанции полутора сезонов. Начиналось всё прекрасно.

Манкунианцы доверились специалисту и шли на его требования в трансферных вопросах, при управлении командой. Адаптация прошла быстро – МЮ полетел в стратосферу после расставания с Роналду. Клуб начал погоню за топ-3, в которой шли «Арсенал», «Ман Сити» и «Ньюкасл». Параллельно продвигались в Кубке Англии и Кубке Лиги (последний в итоге взяли), уверенно прошли группу ЛЕ . Даже начались разговоры о квадрупле – тогда тен Хаг был королём.

Несмотря на то, что «Юнайтед» остался с одним трофеем, сезон оценили положительно – это был отличный задаток, чтобы потом включиться в чемпионскую гонку, начать борьбу за ЛЧ . Вернуть статус мирового гранда. Но также стремительно вернулся шлейф клуба-скандала. Причём поначалу к ЭТХ относились с сочувствием – посыпались травмы, всплыл ужасный характер Санчо, Рэшфорд увлёкся другими вещами и перестал забивать, Каземиро без надёжных партнёров рядом начал привозить. Просто всё развалилось, а тен Хаг ничего не смог сделать.

Следующий сезон лишь подтвердил, что он потерял контроль над командой – и с этим проектом пришлось заканчивать. Тренер и клуб порядком друг другу надоели (хотя и период Аморима начинается так себе).

«Байер» Алонсо

Стоит отдать должное – «фармацевты» продержались дольше, чем обычно удаётся командам такого толка. Всё началось с кошмарного сезона-22/23. Херардо Сеоане, вернувший команду в ЛЧ , потерял контроль, играя на два фронта. Когда Хаби Алонсо приходил в «Байер», леверкузенцы шли в зоне вылета.

Испанец до этого работал разве что в дубле «Сосьедада» и вообще не имел опыта, а тут предстояло вытаскивать из кризиса клуб из топ-3 прошлого розыгрыша Бундеслиги. Это задало тон колоритной истории. Дальше – подъём наверх и попадание в Лигу Европы. Алонсо как-то миновал длительную перестройку – и сразу начал бороться за трофеи, причём в таком объёме, какой в Леверкузене не видели.

В первый полноценный сезон под руководством испанца «фармацевты» вырвались в лидеры Бундеслиги, продвигались по сетке Кубка Германии и Лиги Европы, под конец сезона просто издевались над соперниками. Сейчас будет шокирующий список камбэков. В Лиге Европы дважды переламывали ход матчей с «Карабахом» (превращали 0:2 в 2:2 и 3:2), спасались от минимального поражения с «Вест Хэмом» (1:1), оформляли камбэк с «Ромой» (2:2), в Бундеслиге делали то же самое со «Штутгартом», «Боруссией», «Хоффенхаймом», «Майнцем», «Лейпцигом». Заигрывались настолько, что забивали на самом флажке – с дортмундцами, например, на седьмой добавленной минуте матча.

Этот сценарий будто зашил в матрицу ребёнок, которому показалось, что мы скучно живём. Через год после борьбы за выживание клуб берёт чемпионство и Кубок Германии, доходит до финала Лиги Европы, тренер получает предложения от «Баварии», «Ливерпуля» и «Реала», игроки просто нарасхват… и мировым грандам они отказывают, чтобы поработать вместе ещё год. «Байер» – самое крышесносное, что с нами происходило за последние годы. Даже при том, что в минувшем сезоне сказка закончилась и развития истории не случилось.

Алонсо решил остаться, подтвердить свой уровень – из-за его авторитета и любви к проекту так же поступили остальные. Сейчас произошло то, что должно было произойти прошлым летом. Вирц и Фримпонг отправились в «Ливерпуль», Та подписался с «Баварией», Градецки ушёл в «Монако», Джака перешёл в «Сандерленд», Адли достался «Борнмуту», Бонифейса стараются пристроить в «Милан», а идейный вдохновитель Алонсо возглавил «Реал».

Да, «фармацевты» пригласили тен Хага. Да, поддержали его трансферами. Но независимо от результатов «Байер» Алонсо закончился – этот проект схлопнулся. Тем более вряд ли леверкузенцы покажут хоть что-то из того, что творилось в последние два года – наступает время перестройки.