 
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиДно пробитоИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Тренеры двух топ-клубов РПЛ потеряли контроль. Вместо борьбы за лидерство – провальный старт

сегодня, 18:54
Семак

Сейчас сыграют между собой.

Прежний козырь уже не срабатывает

Изначально Деян Станкович казался идеальным кандидатом для «Спартака». В клуб пришёл настоящий дядька-наставник с железобетонным авторитетом. Да, сербу не хватает тактической выучки – при этом игроки точно видят в нём знаковую для футбола личность – игра за «Интер», работа с Жозе Моуриньо, ЛЧ. И харизма, благодаря которой за ним пойдут. На первых порах отлично работало.

Станкович установил доверительную атмосферу в команде – был внимателен к каждому, взаимодействовал с игроками после замен, регулярно вёл с ними диалог, обнимал, приподнимал по поводу и без. После холодного лэптоп-тренера Абаскаля это было нечто новое. Да и как только Деян избавился от желания мудрить в топ-матчах, всё сложилось воедино. «Спартак» выдал шикарное завершение осени.

Де-факто, это был единственный убедительный отрезок серба со «Спартаком». И теперь виден дикий контраст. Станкович и раньше вёл себя импульсивно – но пока всё было хорошо, в этом видели неравнодушие. Теперь это нечто истерическое. Разводит руками, реагирует на каждое судейское решение, говорит о беспокойстве за здоровье – затем уверяет, что это было сказано нарочно.

И ведь результаты подтверждают опасения – у Станковича нет контроля над командой. Иначе как объяснить абсолютно провальную игру с «Балтикой»? Или выезд к «Акрону» – гол в концовке и тут же пропущенный с пенальти? Или 2:4 от «Локомотива» и кошмарный второй тайм? Или кубковое поражение от Махачкалы в серии пенальти (на это Деян уже не смог смотреть)? Эти четыре ошибки уместились в один месяц!

Тотальная усталость

Удивительно применительно к «Зениту» и «Спартаку» говорить, чей старт сезона менее провальный. «Сине-бело-голубые» в первых матчах тоже не убеждают. Победа над «Ростовом» – на тоненького. Южане качественно отрабатывали план на игру, заставили Латышонка ошибиться и забили, но петербуржцы на разнице в классе перевернули ход матча.

Одержали ещё две победы, но обе – в Кубке. Между тем в чемпионате тоже натворили достаточно ошибок: ничьи с «Рубином» и ЦСКА, кошмар в Грозном. Петербуржцы уже не в состоянии дожимать соперников. И главное – Сергей Семак никак не может на это повлиять. Это уже не эпизодическая проблема. Всё то же самое, просто с меньшей частотой, видели и в прошлом, и в позапрошлом сезоне.

Сергей Богданович держит дикий темп. Он завоевал для «Зенита» титул в первый же сезон у руля – и затем из года в год держал планку. Сергей Богданович шёл по графику Романцева в «Спартаке». Тот за 11 сезонов с «красно-белыми» восемь раз брал титул. У тренера питерцев – шесть. Количество матчей во главе «Зенита» перевалило за 200, количество побед приблизилось к 150.

Для Олега Ивановича «Спартак» был проектом всей жизни – и после попыток поработать в «Сатурне» и «Динамо» специалист ушёл в тень. Семак пока движется по такому же пути. Хотя петербуржцы с такими решениями не спешат.

Естественный ход

Что касается «Зенита» – ничего не происходит внезапно. Опять же – предпосылки были и в позапрошлом сезоне, и в предыдущем. Сначала «сине-бело-голубым» повезло – в пограничной ситуации «Динамо» и «Краснодару» не хватило опыта. «Быки» отклеились раньше, «бело-голубые» оказались на первом месте к заключительному туру – но на дрожащих ногах вышли против «быков» и отдали титул петербуржцам.

На следующий сезон была вспышка благодаря Глушенкову – но всё вернулось в прежнее русло. И теперь уже «быки» своего не упустили. Уже тогда была видна усталость питерцев от постоянных побед. Команда оказалась истощена, а Семак так и не нашёл способ освежить игру. И ведь сейчас динамика сохраняется – всё будет ещё очевиднее. У «Краснодара» появился чемпионский опыт, команда на старте сезона ищет игру – но показывает чемпионский результат. Вдобавок южане усилились.

Кажется, пик для проекта Семака уже прошёл – и дело близится к закату. Уже и небо порозовело.

У «Спартака» всё сложнее

Потому, что этот проект разваливается, не успев и собраться – и это вопрос к сборщикам. Станкович – верхушка айсберга. Серб-то результат может показывать – мы это видели прошлой осенью. Просто тогда к его стилю управления надо подойти более чутко – и формировать команду соответствующе. Пока же именно в части формирования не видно устойчивых принципов.

Годами пытались избавиться от габаритного узконаправленного форварда Шамара и схожего по качествам Соболева – зимой к манёвренному Угальде привезли такого же гиганта Ливая Гарсию, летом добавили Заболотного. Это при том, что Манфред теряет свою результативность в конкуренции.

Закрыли фланг обороны Мангашем – но как только он пробился в старт, отдали в «Спортинг». Есть необходимость найти качественных крайних защитников – вместо этого к имеющемуся Барко добавляют Жедсона Фернандеша. Плюс провал в переговорах по Комличенко, упущение Осипенко в «Динамо». На европейском рынке урвали только одного игрока, хотя усиления требуют несколько позиций.

Хлусевича, Медину и Рябчука, которые не подходят Станковичу, не могут пристроить в другую команду, Роман Зобнин не тянет уровень «Спартака» – но остаётся. Литвинову не продлевают контракт, хотя это качественный футболист, способный сыграть и в опорной, и в центре обороны. Учитывая всё это, точно ли надо адресовать претензии Станковичу?

У команд тяжелейший период – сейчас будут определять, у кого дела обстоят чуть лучше. Притом уже заходит речь об отставке. Может, в «Зените» и не примут такое поспешное решение – но вот будущее Станковича уже под вопросом. Вполне реально ожидать, что за игрой возможна отставка.

Три масштабных проекта Английской Премьер-Лиги ушли в перезагрузку. Прошлый сезон указал на необходимость перемен
Сегодня, 09:59Максим Тарасов в блоге Оценочные сужденияКомментарии6
Главный тренер «Пари НН»: «Наконец-то получили то, что давно заслуживали»
Сегодня, 01:00
Слишкович разбил телевизор в перерыве матча «Оренбург» – «Ахмат»
Вчера, 21:01
Медведев: «В „Зените“ введён план „Перехват“»
Вчера, 20:14
Слот — о Вирце: «Я не считаю его молодым игроком»
Вчера, 15:28
Защитник «Арсенала» Зинченко назвал минувший сезон худшим в своей карьере
Вчера, 10:53
 
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 19:41, ред.
То что Станковичу попёрло решить ничего не менять и не экспериментировать в конце прошлого года и то что он не заметил как он добился результат говорит лишь о его профнепригодности. Скорее всего он просто устал к 12 туру и решил будь что будет, и с его талантами это самое верное решение, вот только он потом опять возомнил себя гением и снова на старые грабли начал кидаться с пристрастием, и продолжает. Вместа поиска проблем и решений беспощадный рандом. Это же не руководство команды его заставляет снова менять схемы и состав и делать непонятные замены по ходу матча, это он сам. Так что не надо перекладывать ответственность за бездарность Станковича на руководство. Руководство безусловно на косяках, но не потому что вставляет Станку палки в колёса, а потому что приводит бездарных проходимцев на должности, а нормальным людям не доверяет и даже не рассматривает их кандидатуры. Станкович не жертва, а прямой исполнитель задачи разрушить Спартак.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 19:15
Не надо приписывать 6 чемпионств Семаку. У этого "достижения" нет футбольной предпосылки и футбольной природы. Это исключительная заслуга Миллера, обусловленная его неограниченным доступом к госбюджету. В Ленинграде нет футбола. Там есть Газпром и Миллер. Все.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 