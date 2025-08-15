Тренеры двух топ-клубов РПЛ потеряли контроль. Вместо борьбы за лидерство – провальный старт

1755273251

сегодня, 18:54

Сейчас сыграют между собой.

Прежний козырь уже не срабатывает

Изначально Деян Станкович казался идеальным кандидатом для «Спартака». В клуб пришёл настоящий дядька-наставник с железобетонным авторитетом. Да, сербу не хватает тактической выучки – при этом игроки точно видят в нём знаковую для футбола личность – игра за «Интер», работа с Жозе Моуриньо, ЛЧ . И харизма, благодаря которой за ним пойдут. На первых порах отлично работало.

Станкович установил доверительную атмосферу в команде – был внимателен к каждому, взаимодействовал с игроками после замен, регулярно вёл с ними диалог, обнимал, приподнимал по поводу и без. После холодного лэптоп-тренера Абаскаля это было нечто новое. Да и как только Деян избавился от желания мудрить в топ-матчах, всё сложилось воедино. «Спартак» выдал шикарное завершение осени.

Де-факто, это был единственный убедительный отрезок серба со «Спартаком». И теперь виден дикий контраст. Станкович и раньше вёл себя импульсивно – но пока всё было хорошо, в этом видели неравнодушие. Теперь это нечто истерическое. Разводит руками, реагирует на каждое судейское решение, говорит о беспокойстве за здоровье – затем уверяет, что это было сказано нарочно.

И ведь результаты подтверждают опасения – у Станковича нет контроля над командой. Иначе как объяснить абсолютно провальную игру с «Балтикой»? Или выезд к «Акрону» – гол в концовке и тут же пропущенный с пенальти? Или 2:4 от «Локомотива» и кошмарный второй тайм? Или кубковое поражение от Махачкалы в серии пенальти (на это Деян уже не смог смотреть)? Эти четыре ошибки уместились в один месяц!

Тотальная усталость

Удивительно применительно к «Зениту» и «Спартаку» говорить, чей старт сезона менее провальный. «Сине-бело-голубые» в первых матчах тоже не убеждают. Победа над «Ростовом» – на тоненького. Южане качественно отрабатывали план на игру, заставили Латышонка ошибиться и забили, но петербуржцы на разнице в классе перевернули ход матча.

Одержали ещё две победы, но обе – в Кубке. Между тем в чемпионате тоже натворили достаточно ошибок: ничьи с «Рубином» и ЦСКА , кошмар в Грозном. Петербуржцы уже не в состоянии дожимать соперников. И главное – Сергей Семак никак не может на это повлиять. Это уже не эпизодическая проблема. Всё то же самое, просто с меньшей частотой, видели и в прошлом, и в позапрошлом сезоне.

Сергей Богданович держит дикий темп. Он завоевал для «Зенита» титул в первый же сезон у руля – и затем из года в год держал планку. Сергей Богданович шёл по графику Романцева в «Спартаке». Тот за 11 сезонов с «красно-белыми» восемь раз брал титул. У тренера питерцев – шесть. Количество матчей во главе «Зенита» перевалило за 200, количество побед приблизилось к 150.

Для Олега Ивановича «Спартак» был проектом всей жизни – и после попыток поработать в «Сатурне» и «Динамо» специалист ушёл в тень. Семак пока движется по такому же пути. Хотя петербуржцы с такими решениями не спешат.

Естественный ход

Что касается «Зенита» – ничего не происходит внезапно. Опять же – предпосылки были и в позапрошлом сезоне, и в предыдущем. Сначала «сине-бело-голубым» повезло – в пограничной ситуации «Динамо» и «Краснодару» не хватило опыта. «Быки» отклеились раньше, «бело-голубые» оказались на первом месте к заключительному туру – но на дрожащих ногах вышли против «быков» и отдали титул петербуржцам.

На следующий сезон была вспышка благодаря Глушенкову – но всё вернулось в прежнее русло. И теперь уже «быки» своего не упустили. Уже тогда была видна усталость питерцев от постоянных побед. Команда оказалась истощена, а Семак так и не нашёл способ освежить игру. И ведь сейчас динамика сохраняется – всё будет ещё очевиднее. У «Краснодара» появился чемпионский опыт, команда на старте сезона ищет игру – но показывает чемпионский результат. Вдобавок южане усилились.

Кажется, пик для проекта Семака уже прошёл – и дело близится к закату. Уже и небо порозовело.

У «Спартака» всё сложнее

Потому, что этот проект разваливается, не успев и собраться – и это вопрос к сборщикам. Станкович – верхушка айсберга. Серб-то результат может показывать – мы это видели прошлой осенью. Просто тогда к его стилю управления надо подойти более чутко – и формировать команду соответствующе. Пока же именно в части формирования не видно устойчивых принципов.

Годами пытались избавиться от габаритного узконаправленного форварда Шамара и схожего по качествам Соболева – зимой к манёвренному Угальде привезли такого же гиганта Ливая Гарсию, летом добавили Заболотного. Это при том, что Манфред теряет свою результативность в конкуренции.

Закрыли фланг обороны Мангашем – но как только он пробился в старт, отдали в «Спортинг». Есть необходимость найти качественных крайних защитников – вместо этого к имеющемуся Барко добавляют Жедсона Фернандеша. Плюс провал в переговорах по Комличенко, упущение Осипенко в «Динамо». На европейском рынке урвали только одного игрока, хотя усиления требуют несколько позиций.

Хлусевича, Медину и Рябчука, которые не подходят Станковичу, не могут пристроить в другую команду, Роман Зобнин не тянет уровень «Спартака» – но остаётся. Литвинову не продлевают контракт, хотя это качественный футболист, способный сыграть и в опорной, и в центре обороны. Учитывая всё это, точно ли надо адресовать претензии Станковичу?

У команд тяжелейший период – сейчас будут определять, у кого дела обстоят чуть лучше. Притом уже заходит речь об отставке. Может, в «Зените» и не примут такое поспешное решение – но вот будущее Станковича уже под вопросом. Вполне реально ожидать, что за игрой возможна отставка.