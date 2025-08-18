Тренер назвал судейство позорным, но виноваты футболисты. «Сочи» на грани отставки Морено

1755524788

сегодня, 16:46

Испанец зря прицепился к арбитрам.

Тренеру стоит винить капитана «Сочи», а не судью

Наставник южной команды проиграл четыре из пяти матчей РПЛ , а ещё добавил ничью против московского «Динамо». У «Сочи» был один удар в створ ворот Лунёва в том поединке, а оборона Морено допустила 29 ответных выстрелов москвичей. «Динамо» не заслужило потерять очки в том поединке, а новичку лиги банально повезло. И если отбросить эмоции, которые захлестнули испанского наставника, то в поражениях «Сочи» виноваты тренер и футболисты, а не арбитры поединков.

В гостевой игре против «Краснодара» аутсайдер держался в первом тайме. Хотя мячом владели чемпионы России, из десяти ударов «горожан» ни один не добрался до рук голкипера Дегтева. «Сочи» работал от обороны, у них снова ничего не получалось в атаке: ни разу не испугали Агкацева до перерыва. Гости сами не пропустили, но капитан команды Марсело Алвес заработал предупреждение. Тренер Морено говорит, что карточки не было, но это эмоциональная и ошибочная оценка.

Судья Буланов правильно наказал защитника. А на старте второго тайма «Сочи» подставила традиционная для РПЛ ошибка. Не знаем, когда до футболистов дойдет, что в явных нарушениях в центре поля, когда рядом страхующие напарники, нет никакого смысла. Большинство удалений в РПЛ – за вторые желтые карточки за фолы на бровках и в центре поля. Марсело Алвес зачем-то обнял Кордобу в борьбе и явно задержал нападающего «Краснодара» вдалеке от своих ворот.

Алвес сыграл безрассудно, а Морено набросился на арбитров матча, ведь тренеру нечего сказать о собственной работе. Теоретически арбитр мог не показать вторую желтую карточку Марсело Алвесу. Тогда помощники с повторами не имели бы права вмешаться. Но сколько ещё подобных эпизодов нужно, чтобы футболисты РПЛ перестали хватать соперников руками и врезаться в ноги, уже имея желтую карточку? Тренер «Зенита» Семак тоже не согласен с удалением своего игрока.

Пустые нападки на арбитров, когда есть реальные ошибки, вредят репутации футболистов и тренеров. Когда нужно подсвечивать сложные эпизоды, объяснять нюансы правил и реагировать на предвзятость, то все молчат. По-прежнему на ошибки рефери в свою пользу никто не реагирует. Нет в РПЛ тренера с подходом Луиса Энрике, который по-мужски признал, что «Тоттенхэм» был лучше против ПСЖ в финале Суперкубка УЕФА . Жалобы Морено не вызывают к нему симпатии.

«Краснодар» не относится к любимчикам арбитров. А момент со штрафным, после которого забил Сперцян, тоже очевидный. Морено говорит, что фола не было, но повторы показывают: Черников рвался к воротам, а чилийский хавбек «Сочи» Сааверда толкнул соперника рукой в спину. На скорости достаточно небольшого толчка, а боец Черников не является симулянтом. Удаление Алвеса помогло «Краснодару», они забили 5 мячей в большинстве. «Сочи» потопил их капитан.

У «Сочи» худшая игра в атаке и обороне в чемпионате

Морено получил гостевой разгром от «Краснодара». Но даже если бы он проиграл достойно, то это ничего не меняет в оценках. К испанскому тренеру копились претензии с первого тура РПЛ , когда он не перестроил команду в конце матча. Причем не стоит кивать на состав и статус новичка высшей лиги. «Балтика» по созданным моментам на первом месте, а Талалаев недавно вернулся в элиту. «Сочи», как легко догадаться, является худшей командой старта сезона по суммарному качеству моментов.

Только у «Пари НН» меньше забитых мячей, но у них сегодня вечером поединок с «Динамо» из Махачкалы, чтобы опередить «Сочи». У команды Морено три забитых мяча, но по количеству выстрелов в сторону ворот они на последнем месте. «Динамо» из Махачкалы реже добирается до створа чужих ворот, но Агаларов и компания эффективнее, чем форварды «Сочи». Они играют настолько бледно, что иногда трудно вспомнить действия Гуарирапы и Крамарича в атаке.

«Краснодар» по голевым моментам выиграл с разницей 10:1. У «Сочи» было три выстрела в сторону ворот Агкацева, но мяч лишь раз зашел в ворота. О каком судействе говорит Морено, если его команда пропустила трижды к тринадцатой минуте домашнего матча против «Акрона»? «Сочи» атаковал с «Локомотивом», но у Галактионова такой стиль игры: лидер РПЛ отдает мяч соперникам. Потом «железнодорожники» включились и трижды забили новичку лиги. «Рубин» тоже поймал «Сочи».

Не всегда команда испанского наставника плохо играет с мячом, но бывшие игроки «Спартака» Игнатов и Зиньковский, а также экс-форвард ЦСКА Гуарирапа, не набрали форму. Можно винить хавбеков: Сааверда и Кравцов не связывают линии. Можно винить центральных защитников за отсутствие длинных передач в атаку. Но даже если найти недоработки в отдельных фазах игры, это не отменяет действий тренерского штаба. «Сочи» тянет на дно плохая работа наставника и низкий темп игры.

Бывший тренер сборной Испании работает в «Сочи» с декабря 2023 года. Он не в той позиции, что Карпин в «Динамо», когда адаптация в новой команде пошла не по плану. Морено знает подопечных, у него было время, чтобы наладить игру без мяча, а в атаку подписали нестабильных, но известных футболистов. «Сочи» может играть лучше, ведь хуже некуда, но после четырех поражений и случайной ничьей руководство клуба задумается о судьбе Морено. Роберт проявил слабость, когда атаковал арбитров.