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Лига чемпионов 2017/2018, 1/2 финала1X2
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Тяжелая атлетика в Мадриде: кто возьмёт вес?

вчера, 19:00
Тяжелая атлетика в Мадриде: кто возьмёт вес?

В полуфинальной паре «Реал» - «Бавария» еще ничего не ясно, несмотря на победу «сливочных» в Мюнхене. «Соккер.ру» смотрит на ответную встречу глазами соперников.

Если в другой паре «Ливерпуль» начал с победы над «Ромой» 5:2 и там римлянам нужен еще один подвиг, запас которых не безграничен, то дуэль «Баварии» и «Реала» только начинается. Выездная победа «Королевского клуба» еще ни о чем не говорит, это после выездных поражений у «Мадрида» вырастает дополнительный ряд зубов на «Сантьяго Бернабеу», а победы часто расслабляют. Такое бывало и в нынешнем розыгрыше – «Ювентусу» совсем немного не повезло, и раньше – та же «Бавария» год назад, проиграв дома 1:2, выиграла основное время мадридского матча с аналогичным счетом. Раньше «Шальке» побеждал и останавливался в голе от общей победы над «Реалом» после 0:2 дома. Вся борьба впереди.

«Бавария»: ставить на быстрый забитый мяч

«Реал» - команда сильная, а порой и всесильная, но при этом куражная и импульсивная, поэтому «Баварии» просто необходимо как можно раньше выбить хозяев «Сантьяго Бернабеу» из колеи, выковырять их из зоны комфорта и держать за горло. Любой тренер вам скажет, что запрограммировать быстрый гол невозможно, но ставку на него делать никто не запрещает: это значит, что у «Баварии» со стартовым свистком линия прессинга взлетит к чужим воротам. Мы видели, как в Мюнхене подопечные Хайнкеса оказывали давление на оборону «Реала» и Кейлора Наваса, располагаясь впятером на чужой половине поля. В этом заключен определенный риск, если соперник качественно выйдет из обороны, но ведь столь активный прессинг и игру соперника разламывает, и если защитники «Баварии» будут на опережении лучше Роналду и его друзей, то мюнхенцы будут брать подбор и волнами накатывать на владения Наваса. Десять, пятнадцать, двадцать минут «Бавария» может поиграть во взвинченном темпе. Нужно добиться успеха – поколебать счет, заставить «Реал» нервничать, быстрый мяч изменит все.

«Реал»: тактика сжатой пружины

Зинедин Зидан должен подготовить свою команду к давлению, в такой ситуации важно не сбиться на авантюры и с холодной головой выяснить, каким оружием лучше всего уязвить рискующую «Баварию». Рано или поздно немцы ведь в любом случае пойдут в высокий прессинг и раскроются, даже если не забьют быстро. «Реалу» нужна компактность, не нужно посылать нападающих в прорывы, это собьет игру на выносы в переднюю линию. Напротив, Зидану логично сделать игру своей команды более компактной, наладить выход из обороны через короткий пас, а для этого у игрока, владеющего мячом и повернутого лицом к чужим воротам, всегда должно быть несколько адресатов – на флангах, и в центре. Кроос и Модрич – мастера этого дела, Марсело не подведет, отсутствие Карвахаля тревожит, но и оно не должно стать судьбоносным. «Бавария» может разломить свою схему высоким прессингом, «Реал» не должен себе позволять идти на поводу у соперника, нужно сохранять стройность рядов под нажимом и использовать пространство между линией обороны «Баварии» и линией прессинга для разгона своих атак.

«Бавария»: конкретизировать действия в атаке, давить на болевые точки

В Мюнхене Зидан и Хайнкес дружно выстроили свои команды по схеме 4-1-4-1. Юпп теперь может модифицировать эту расстановку, довести ее до 4-4-2, а в пиковые моменты эта тактика будет превращаться в 4-2-4. Для этого всего лишь нужно выдвинуть Мюллера ближе к Левандовски. Собственно, с одинаковым набором игроков на поле не составит труда перестроиться с одной схемы на другую, хотя без ряда лидеров «Баварии» будет трудно. Нойер и Видаль не играют, Роббен и Боатенг выбыли по ходу матча недельной давности, Коман, который мог бы сыграть на позиции Арьена, тоже в лазарете, да и Алаба под вопросом. Но и «Реал» не обошелся без кадровых проблем, у мюнхенцев будет возможность проверить «любимые мозоли» мадридцев. В первую очередь, выделяются «склейки» между центральными защитниками и крайними. Справа Варан сыграет в связке Начо, который подменит Карвахаля, а слева Рамос не всегда успевает закрывать зону активного в атаке Марсело. В этих местах на «карте» матча может зародиться камбэк «Баварии», который выведет ее в финал.

Ориентировочный состав «Баварии» (4-4-2): Ульрайх – Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба – Хави Мартинес (Толиссо), Алькантара, Родригес, Рибери – Мюллер, Левандовски.

«Реал»: быть хладнокровным и собранным

На самом деле победа 2:1 в гостях – это серьезное преимущество, поэтому «Реал» при должном отношении к ответной игре может банально выехать на багаже первой встречи. Очевидно, что обороняться низко «сливочные» не умеют, да и по статусу это не для них, но выстроить плотную игру в центре поля, «съедать» пространство и время «Баварии» - логичная задача, которую Зидан должен поставить первой в очередь реализации. «Реал» часто бывает творчески-разболтанным, из-за чего терпит неудачи, сегодня нужно отработать сухонько и осторожно, чтобы не лишить себя очередного финала. Тех же крайних защитников можно ограничить в подключениях, пусть создают плотность на флангах, но не лезут в чужую лицевую линию, а розыгрыши мяча полузащитниками могут проводиться даже без продвижения вперед – забивать ведь надо «Баварии», а не «Реалу». Поэтому настал момент для такого «итальянского» матча в исполнении «сливочных», сегодня может получиться скучный вечер, который понравится болельщикам «Королевского клуба».

Ориентировочный состав «Реала» (4-1-4-1): Навас – Начо, Варан, Рамос, Марсело – Каземиро – Модрич, Кроос, Васкес, Ковачич – Роналду.

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Все комментарии
El Dassory
El Dassory
вчера в 20:43
У Баварии нет шансов, думаю игра в дома у немцев - это показала.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 20:38
Какой то оборонительный состав нарисовали у Реала? Может всё таки,вместо Ковачича выйдет Асенсио,либо Бэйл(если Васкеса хотят в защиту запихнуть). Скорее всего,даже наш друг Бензин может появиться(но не четыре же опорника ёпт?)
kiendjin
kiendjin ответил S.L.I.P.
вчера в 20:28
S.L.I.P.:
Ливерпуль-Рома завтра играют.
похож на Жменяна ты сильно, Кевин жменян Кигович тут как тут..Аха-ха)
kiendjin
kiendjin
вчера в 20:23
Одно знаю точно, мадридские традиционные сообщества будут плакать либо от победы, либо от проигрыша..Аха-ха)
NOVA
NOVA
вчера в 20:18
главное чтобы Реал сыграл грамотна и налегке а не как в ответке с юве!!! да и желательно чтобы Реал забил первым!!! а так удачи и выхода в финал конечно же!!!
Kaiser ---
Kaiser ---
вчера в 20:15
5-1 разгром баварки
Roman73
Roman73
вчера в 20:15
Предрекаю удаление Рамоса и дополнительное время.
Алькантара не выйдёт в основе.
JamesR
JamesR
вчера в 20:05
Хороший материал. Думаю, если Реал будет сидеть в обороне, надо выпускать Бейла для быстрых контратак
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответил bublikyo
вчера в 20:03
Ливерпуль-Рома завтра играют.
bublikyo
bublikyo ответил sir-5
вчера в 19:52
Очевидно эта пара более статусная, команды примерно равны, сохранилась интрига, болельщиков больше у этих команд. Правильный выбор в пользу этого полуфинала
sir-5
sir-5
вчера в 19:40
Мутота будет,как и в первом матче.Лучше бы "Рома"-"Ливерпуль" показали.Придётся "на поклон" к интернету идти. Канделябра ТВ в своём ключе,бездарная команда!!!
А-а,тоже показывают!Ну и отлично.А тут Роник своё выскребет.
Великий Князь
Великий Князь ответил Migelito
вчера в 19:15
Migelito:
Думаю, Реал попробует выехать, как выразился автор на багаже игры в Германии. У них же Класико скоро - дело чести))
Вряд ли. По игре с Ювентусом должны сделать выводы. Там тоже пытались номер отбыть и проиграли, благо Оливер подстраховал.
Тем более, что от предстоящего класико уже нет понту, хоть побеждай, хоть проигрывай, но Барса уже чемпион. Так что тут бабка надвое сказала))
bublikyo
bublikyo
вчера в 19:13
Нужно сыграть не на отбой и без пожаров в обороне, как в первом матче. Грамотная контратакующая игра выведет нас в финал
Migelito
Migelito ответил Великий Князь
вчера в 19:11
Великий Князь:
Если проводить параллели с тяжёлой атлетикой, то больший вес должен брать Реал. Баварии придётся стартовать сразу с большого веса, ведь выездная игра не показала максимум Реала. Тут вопрос только в одном - пойдёт ли на повышение Реал или будет ждать осечки Баварии? В любом случае, как всегда в спорте 50% на 50%) Короче налил воды автор)
Думаю, Реал попробует выехать, как выразился автор на багаже игры в Германии. У них же Класико скоро - дело чести))
Migelito
Migelito
вчера в 19:10
За хорошую и красивую игру! Без травм, и без судейских ошибок!
Великий Князь
Великий Князь
вчера в 19:09
Если проводить параллели с тяжёлой атлетикой, то больший вес должен брать Реал.
Баварии придётся стартовать сразу с большого веса, ведь выездная игра не показала максимум Реала. Тут вопрос только в одном - пойдёт ли на повышение Реал или будет ждать осечки Баварии? В любом случае, как всегда в спорте 50% на 50%)
Короче налил воды автор)
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