Тяжелая атлетика в Мадриде: кто возьмёт вес?

В полуфинальной паре «Реал» - «Бавария» еще ничего не ясно, несмотря на победу «сливочных» в Мюнхене. «Соккер.ру» смотрит на ответную встречу глазами соперников.
Если в другой паре «Ливерпуль» начал с победы над «Ромой» 5:2 и там римлянам нужен еще один подвиг, запас которых не безграничен, то дуэль «Баварии» и «Реала» только начинается. Выездная победа «Королевского клуба» еще ни о чем не говорит, это после выездных поражений у «Мадрида» вырастает дополнительный ряд зубов на «Сантьяго Бернабеу», а победы часто расслабляют. Такое бывало и в нынешнем розыгрыше – «Ювентусу» совсем немного не повезло, и раньше – та же «Бавария» год назад, проиграв дома 1:2, выиграла основное время мадридского матча с аналогичным счетом. Раньше «Шальке» побеждал и останавливался в голе от общей победы над «Реалом» после 0:2 дома. Вся борьба впереди.
«Бавария»: ставить на быстрый забитый мяч
«Реал» - команда сильная, а порой и всесильная, но при этом куражная и импульсивная, поэтому «Баварии» просто необходимо как можно раньше выбить хозяев «Сантьяго Бернабеу» из колеи, выковырять их из зоны комфорта и держать за горло. Любой тренер вам скажет, что запрограммировать быстрый гол невозможно, но ставку на него делать никто не запрещает: это значит, что у «Баварии» со стартовым свистком линия прессинга взлетит к чужим воротам. Мы видели, как в Мюнхене подопечные Хайнкеса оказывали давление на оборону «Реала» и Кейлора Наваса, располагаясь впятером на чужой половине поля. В этом заключен определенный риск, если соперник качественно выйдет из обороны, но ведь столь активный прессинг и игру соперника разламывает, и если защитники «Баварии» будут на опережении лучше Роналду и его друзей, то мюнхенцы будут брать подбор и волнами накатывать на владения Наваса. Десять, пятнадцать, двадцать минут «Бавария» может поиграть во взвинченном темпе. Нужно добиться успеха – поколебать счет, заставить «Реал» нервничать, быстрый мяч изменит все.
«Реал»: тактика сжатой пружины
Зинедин Зидан должен подготовить свою команду к давлению, в такой ситуации важно не сбиться на авантюры и с холодной головой выяснить, каким оружием лучше всего уязвить рискующую «Баварию». Рано или поздно немцы ведь в любом случае пойдут в высокий прессинг и раскроются, даже если не забьют быстро. «Реалу» нужна компактность, не нужно посылать нападающих в прорывы, это собьет игру на выносы в переднюю линию. Напротив, Зидану логично сделать игру своей команды более компактной, наладить выход из обороны через короткий пас, а для этого у игрока, владеющего мячом и повернутого лицом к чужим воротам, всегда должно быть несколько адресатов – на флангах, и в центре. Кроос и Модрич – мастера этого дела, Марсело не подведет, отсутствие Карвахаля тревожит, но и оно не должно стать судьбоносным. «Бавария» может разломить свою схему высоким прессингом, «Реал» не должен себе позволять идти на поводу у соперника, нужно сохранять стройность рядов под нажимом и использовать пространство между линией обороны «Баварии» и линией прессинга для разгона своих атак.
«Бавария»: конкретизировать действия в атаке, давить на болевые точки
В Мюнхене Зидан и Хайнкес дружно выстроили свои команды по схеме 4-1-4-1. Юпп теперь может модифицировать эту расстановку, довести ее до 4-4-2, а в пиковые моменты эта тактика будет превращаться в 4-2-4. Для этого всего лишь нужно выдвинуть Мюллера ближе к Левандовски. Собственно, с одинаковым набором игроков на поле не составит труда перестроиться с одной схемы на другую, хотя без ряда лидеров «Баварии» будет трудно. Нойер и Видаль не играют, Роббен и Боатенг выбыли по ходу матча недельной давности, Коман, который мог бы сыграть на позиции Арьена, тоже в лазарете, да и Алаба под вопросом. Но и «Реал» не обошелся без кадровых проблем, у мюнхенцев будет возможность проверить «любимые мозоли» мадридцев. В первую очередь, выделяются «склейки» между центральными защитниками и крайними. Справа Варан сыграет в связке Начо, который подменит Карвахаля, а слева Рамос не всегда успевает закрывать зону активного в атаке Марсело. В этих местах на «карте» матча может зародиться камбэк «Баварии», который выведет ее в финал.
Ориентировочный состав «Баварии» (4-4-2): Ульрайх – Киммих, Хуммельс, Зюле, Алаба – Хави Мартинес (Толиссо), Алькантара, Родригес, Рибери – Мюллер, Левандовски.
«Реал»: быть хладнокровным и собранным
На самом деле победа 2:1 в гостях – это серьезное преимущество, поэтому «Реал» при должном отношении к ответной игре может банально выехать на багаже первой встречи. Очевидно, что обороняться низко «сливочные» не умеют, да и по статусу это не для них, но выстроить плотную игру в центре поля, «съедать» пространство и время «Баварии» - логичная задача, которую Зидан должен поставить первой в очередь реализации. «Реал» часто бывает творчески-разболтанным, из-за чего терпит неудачи, сегодня нужно отработать сухонько и осторожно, чтобы не лишить себя очередного финала. Тех же крайних защитников можно ограничить в подключениях, пусть создают плотность на флангах, но не лезут в чужую лицевую линию, а розыгрыши мяча полузащитниками могут проводиться даже без продвижения вперед – забивать ведь надо «Баварии», а не «Реалу». Поэтому настал момент для такого «итальянского» матча в исполнении «сливочных», сегодня может получиться скучный вечер, который понравится болельщикам «Королевского клуба».
Ориентировочный состав «Реала» (4-1-4-1): Навас – Начо, Варан, Рамос, Марсело – Каземиро – Модрич, Кроос, Васкес, Ковачич – Роналду.
Алькантара не выйдёт в основе.
Алькантара не выйдёт в основе.
А-а,тоже показывают!Ну и отлично.А тут Роник своё выскребет.
А-а,тоже показывают!Ну и отлично.А тут Роник своё выскребет.
Тем более, что от предстоящего класико уже нет понту, хоть побеждай, хоть проигрывай, но Барса уже чемпион. Так что тут бабка надвое сказала))
Тем более, что от предстоящего класико уже нет понту, хоть побеждай, хоть проигрывай, но Барса уже чемпион. Так что тут бабка надвое сказала))
Баварии придётся стартовать сразу с большого веса, ведь выездная игра не показала максимум Реала. Тут вопрос только в одном - пойдёт ли на повышение Реал или будет ждать осечки Баварии? В любом случае, как всегда в спорте 50% на 50%)
Короче налил воды автор)
Баварии придётся стартовать сразу с большого веса, ведь выездная игра не показала максимум Реала. Тут вопрос только в одном - пойдёт ли на повышение Реал или будет ждать осечки Баварии? В любом случае, как всегда в спорте 50% на 50%)
Короче налил воды автор)