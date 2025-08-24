ЦСКА удивил на старте сезона. Команда без суперзвёзд в атаке легко создаёт голы

1756057329

сегодня, 20:42

Сработали тактические новинки.

Недооценённые игроки показали красивый футбол

Швейцарский тренер Челестини добился удивительных результатов, если сопоставлять результаты и заявку ЦСКА . За «армейцев» забивает голы девятнадцатилетний парень из Челябинска, который до этого сезона имел два мяча в чемпионате России. Причем правша Кирилл Глебов сменил фланг. Теперь он играет слева, чтобы чаще смещаться в центр для удара. Сегодня Глебов забил важный гол ЦСКА после сейва голкипера.

На острие играет парень из «Балтики» Тамерлан Мусаев. Справа в атаке Челестини использует бывшего левого защитника Кругового. Атакующим хавбеком «армейцев» стал Алвес, который постоянно меняет позиции. Матеус выходил на острие и оттягивался на позиции «десятки» и «восьмерки». Прекрасная работа парня, которого недооценивали в родной Бразилии. В «Сан-Паулу» удивились, когда ЦСКА заплатил 5 млн евро.

Алвес оказался намного круче, чем думали на его родине. Бразилец сыграл лишь четыре матча в основе первой команды «Сан-Паулу», а в РПЛ он радует диспетчерскими способностями и принимает красивые решения. «Акрон» пострадал после шикарного удара Алвеса. Парню двадцать лет, он может расти и быстро прибавлять. Уникальность успеха ЦСКА проще понять, если подставить вместо москвичей «Зенит».

Представьте, что Горшков вдруг становится основным правым вингером «Зенита», как аналог Кругового. Представьте, что у Семака на острие играет Сергеев, а слева раскрылся паренек из петербургской академии вместо Мостового и Педро. У Семака нет буквального аналога Матеуса Алвеса, ведь Максим Глушенков намного опытнее. «Зенит» не поставит на ключевую позицию двадцатилетнего бразильца за 5 миллионов евро.

Даже за вингера Педро петербуржцы отдали 9 миллионов евро, хотя его не сравнить с Луисом Энрике – новичком за 33 млн евро. ЦСКА выживает с куда меньшим трансферным бюджетом. Надо отдать должное Челестини. До старта сезона фанаты ЦСКА плохо восприняли новость о том, что Круговой, Мусаев и Глебов будут в основе, а помогать им станет 20-летний бразилец без опыта на взрослом уровне. Причина успеха – тактика.

«Армейцы» расплачиваются за атакующую модель игры

Когда Кисляк и Обляков начинают атаку, то впереди высокие позиции занимают шесть футболистов ЦСКА . Гайич и Мойзес активно поднимаются по флангам, хотя бразилец также может перейти в тройку центральных защитников или хавбеков. У ЦСКА много временных перестановок. Кисляка можно увидеть на позициях опорника, «восьмерки» и «десятки». При счете 2:1 против «Акрона» москвичи смело пошли в атаку числом.

Четыре человека располагались в линию у чужих ворот, два защитника разыгрывали мяч, а Обляков оставался в глубине поля, пока Мойзес пошел на позицию левого центрального хавбека. Так атака завершилась ударом Кругового с места левого центрального форварда. В РПЛ мало команд, которые играют в настолько свежий футбол. Количество перестановок у Челестини зашкаливает, но у такой тактики есть предсказуемый изъян.

Как только форварды пропускают момент выхода соперника в атаку, Облякову и Кисляку надо вдвоем поймать всех, кто выбежал вперед. Мойзеса и Гайича могут отрезать длинным пасом, когда они далеко от Акинфеева. Именно поэтому к Дивееву директоры ЦСКА добавляют опытного бразильца Виктора. Новичок может заменить в основе Лукина, а пока молодой россиянин играет высоко и смело, он часто тащит мяч вперед.

Результат открытого футбола – у ворот Акинфеева было больше явных моментов, чем у ворот «Динамо» из Махачкалы. Но середняк пропустил 9 мячей в шести турах, а ЦСКА допустил лишь пять ошибок в обороне. Челестини расставил приоритеты, а если заставить ЦСКА работать аккуратнее, пропадет драйв, который важен команде с начала года. Крутая серия «армейцев» без поражений в чемпионате составляет двадцать поединков.

ЦСКА для счастья не хватает только монстра на острие

Алеррандро и Мусаев – нормальные нападающие, но вместе с Койта, Заболотным и Гуарирапой, которые играли за ЦСКА чуть раньше, они в группе средних форвардов. Достаточно вспомнить даже не Джона Кордобу из «Краснодара», а Мирлинда Даку из «Рубина», чтобы ни один из центральных форвардов «армейцев» последних лет не имел права величать себя успешным снайпером. Год назад больше всех забил Тамерлан Мусаев.

У центрального форварда было 7 мячей, как у хавбека Облякова. Раньше был Чалов, который собирал больше мячей, но нападающий хотел попробовать себя в зарубежном клубе. У ЦСКА не хватило денег на подписание крутого иностранца класса хотя бы Даку, если не Кордобы. У «Спартака» в атаке на выбор дорогие форварды Угальде и Гарсия. Они не радовали стабильностью, как их коллеги из «Зенита», но у оппонентов остается выбор.

Челестини надеется, что сработает гибридная схема с Алвесом и крепким форвардом – Мусаевым или Алеррандро, но ЦСКА для счастья не хватает выдающейся «девятки». Причем напрашивается поиск именно высокого футболиста, а не аналога звезд чемпионских составов ЦСКА Думбия или Вагнера. Тренер «армейцев» рад, что у его команды узнаваемая игра в атаке и невероятно смелая тактика, но порой не хватает индивидуализма.

Круговой, Глебов и Мусаев хорошо участвуют в комбинациях, которые разогнали Кисляк, Обляков и Алвес. Каждый из тройки нападающих может закрыть прострел Мойзеса и Гайича, но не хватает человека, который сам точно разберется с оппонентами на классе в день, когда у ЦСКА не пойдет командная игра. Алвес не контролирует свою силу, а Круговой не Дзюба по опыту игры в атаке. При этом самые сложные матчи ЦСКА ждут впереди.