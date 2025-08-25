Тренер выгнал из основы «Реала» Винисиуса и других звёзд. Алонсо перестраивает команду

1756134127

сегодня, 18:02

Испанец ставит на быстрые ноги.

Тренер не доверяет многим игрокам

«Реал» в лучших сезонах Зидана и Анчелотти работал мозгами. Мадридцы могли не добежать в обороне, заставляя разных голкиперов крутиться в воротах, но футбольный интеллект выручал порой ленивых в прессинге звезд. Соперники называют тот состав высокомерным, а Хаби Алонсо сразу заявил футболистам, что все изменится. Для него нет неприкасаемых. Кто не работает на команду, которая мечтает успешно вскрывать низкие блоки обороны, того не будет на поле.

В гостевом матче против «Овьедо» Алонсо оставил на скамейке Александер-Арнольда, Диаса, Эдера и Винисиуса. Против «Осасуны» сыграли «4-3-3», а теперь перешли на модель «4-2-3-1». В центр обороны вернулся Рюдигер, способный составить интересную связку с Хёйсеном. Юный защитник оставляет хорошее впечатление. Он отвечает требованиям тренера Алонсо. Дин прекрасно работает с мячом, напарники часто доверяют выход в атаку 20-летнему парню.

Тчуамени и Вальверде сыграли в дуэте хавбеков, а капитан «Реала» Карвахаль вернулся на правый фланг. Диас и Винисиус плохо поддерживали Мбаппе в матче против «Осасуны», французу предоставили новых напарников. Справа сыграл юный аргентинец Мастантуоно, а слева появился Родриго. Бродили слухи об уходе бразильца, которому Анчелотти не позволял играть на любимом левом фланге. Алонсо доверился Родриго, но после замены тот очень злился.

Новые крайние форварды чередовали слабые решения с неплохими. Алонсо назвал игру Родриго «хорошей», а действия Мастантуоно окрестил «очень хорошими». Бразилец работал в стиле старого «Реала», а фанат Месси из Аргентины пытался привнести в игру нечто новое. У Мастантуоно на левом трицепсе тату с датой победы Лионеля на чемпионате мира, и он копировал подход кумира справа в атаке. «Десяткой» против «Овьедо» оказался молодой турок Гюлер.

Алонсо оставил Винисиуса в запасе. Бразилец классно вышел на замену, отдал голевой пас на Мбаппе и забил сам. Скромные игроки «Овьедо» на 82-й минуте проигрывали «Реалу» со счетом 0:1 и могли сравнять счет. Сначала ганец Сибо пробил прямо в руки Куртуа, а затем мяч после выстрела хавбека зацепил штангу ворот. Новичок Ла Лиги мог сравнять счет, а два гола из трех футболисты «Реала» собрали на финише поединка, когда «Овьедо» устал отбиваться.

«Реал» строят вокруг Тчуамени и Мбаппе

Тренер хочет, чтобы «сливочные» забыли прошлое и сыграли в его стиле. Алонсо отказался от тройки защитников, как в «Байере», но он хочет видеть высокие позиции латералей – Карвахаль и Каррерас часто ходили в атаку. Алонсо нужно, чтобы футболисты «Реала» шли в подкаты и высоко отбирали мяч. Игроки «Овьедо» спорили с арбитром после первого гола Мбаппе, ведь результативную атаку мадридцы начали после жесткого отбора Тчуамени. Также был толчок в спину Рондону от Хёйсена в штрафной.

При желании оба раза можно зафиксировать фолы в пользу «Овьедо», но это испанский футбол: у команд Флика и Алонсо особый статус в глазах арбитров. А если отвлечься от судейства, то видно желание тренера «Реала» изменить команду, отключив настройки Анчелотти. Хаби Алонсо доверяет лишь тройке футболистов, которые могут быть ключевыми в разных линиях. Тренеру нравится работа Хёйсена с мячом, готовность Тчуамени выполнять черновую работу и подвижность Мбаппе.

После болезни француз вернул четыре килограмма веса из пяти, потерянные из-за гастроэнтерита. Килиан против «Овьедо» был лучшим на поле. Он постоянно открывался на полуфлангах, а когда соперник подарил редкий момент, мгновенно набрал скорость, не упал после зацепа защитника и открыл счет голам в сложном поединке. «Реал» мог кружиться вокруг штрафной площади и остаться без голов, ведь у соперника даже хавбек Дендонкер страховал правый фланг в защите.

Против «Осасуны» забили лишь с пенальти. Против «Овьедо» могли пропустить в ответ, если бы не надежность Куртуа, и пришлось бы нервничать. Зато Алонсо определился с ключевыми футболистами и показал, что доверяет молодым ребятам. Но в его системе не хватает еще одного звена. Хёйсен отдает мяч Тчуамени и фланговым защитникам, но дальше между Мбаппе и хавбеками не хватает Беллингема с вертикальными проходами. Вальверде и Гюлер работают в другой манере.

Новому «Мадриду» часто не хватает опыта

На Клубном чемпионате мира Алонсо не смог использовать оптимальный состав против ПСЖ , «Реал» проиграл с разницей 4:0. Выездной матч против «Арсенала» весной не удался команде Анчелотти, а вместе с поражениями от «Барселоны» собралась коллекция плохих результатов против хорошо выстроенных мощных коллективов. У Флика есть система игры, а «Реал» пошел по смелому и опасному пути реформ. Перес доверился очень упрямому тренеру Алонсо.

Хаби не держится за одну систему, как делает Аморим в МЮ . Импонирует смелость испанца. Хочет видеть в основе Мастантуоно – доверяет аргентинцу, невзирая на недочеты в игре новичка. Когда вернется Беллингем, то останется выбрать левого латераля. Родриго будет конкурентом Винисиусу, если не уедет в Англию. Но когда много перестановок и внутренняя борьба, то мало сыгранности. Например, Каррерас на фланге не понимает ни Винисиуса, ни Родриго.

Защитнику удобнее комбинировать с Тчуамени и Вальверде, чем с вингером. Александер-Арнольд обязательно прибавит Рюдигеру работы в защите, когда вытеснит Карвахаля в запас. Дани выпустили на поле с «Овьедо» отчасти из-за желания ветерана вернуться в сборную Испании. Алонсо должен учитывать интересы всех, кого просил сохранить в заявке. Камавинга, Себальос, Карвахаль, Эндрик и Гюлер со временем начнут бурчать, ведь их уберут в запас.

Даже Арда, хотя турок начал сезон в основе, уступит место Беллингему. Вальверде, который был любимцем публики, подходит по формату схемам Хаби Алонсо, но теория порой расходится с практикой. Уругваец импонирует тренеру как трудяга, но Вальверде работает стерильно, совсем без огонька. Нет уверенности, что новый «Реал» будет крут в центральных матчах, а для побед над середняками хватает сил Килиана Мбаппе. Француз освоился в Ла Лиге.