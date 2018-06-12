Зидан свел Переса с ума. Ужасные тренеры для «Реала»

Флорентино не ждал, что Зинедин уйдет! «Соккер.ру» подчеркивает, что мощные тренеры не спешат возглавлять «Реал».

Приглашение в «Реал» - большая честь. Но только безумно высокомерный тренер в нынешней ситуации не задаст себе вопрос: «А я справлюсь, есть ли у меня хотя бы малейший шанс задержаться в Мадриде?» Ведь задача сложнее, чем была у Зидана с готовой после Анчелотти командой, которая нуждалась в точечной наладке. Вот поэтому и ведет Перес переговоры со всеми подряд.

Андре Виллаш-Боаш

«Реал» похож на кризисную сборную Италии, чтобы за «Зенитом» тренеров донашивать? Перес, конечно, зашел широко – провел переговоры с бывшим наставником Халка в России, который не справился даже со звездочками «Челси». Если Андре не смог обуздать их, то как сработается с игроками «Реала»? Пусть ученик Моуриньо молод, пусть у него будут удачные попытки, но этот человек приехал после осечек в АПЛ в Россию.

У португальцев даже Жардим и Фонсека кажутся более подходящими для «Реала» сейчас! Андре ведь уехал не в «Севилью», ПСЖ и «Арсенал», как Эмери, а в Китай. Не тех амбиций тренер Виллаш-Боаш, чтобы справиться с «Реалом». Может принять участие в десяти «Дакарах», имитируя смелость, но португальцу далеко по безбашенности даже до Луиса Энрике, выехавшего на талантах состава Гвардиолы и озарениях Неймара. Чтобы тренировать звезд, нужно быть или звездой, или мудрецом. А лучше всем вместе. Виллаш-Боаш – ужасный вариант, хуже Бенитеса.

Микаэль Лаудруп

От бывшего тренера «Зенита» переходим к бывшему тренеру «Спартака». Виллаш-Боаш покинул Россию третьим призером РФПЛ, но хотя бы был чемпионом. А датчанин Микаэль выиграл лишь 4 из 14 матчей с «красно-белыми». После этого тренировал «Мальорку» - прямо как Карпин позже, а потом возглавил «Суонси». Через четыре года после его ухода команда вылетела из АПЛ, а сам Микаэль эти четыре года работал с двумя катарскими клубами.

Перес вряд ли отчаялся настолько, чтобы звать главным тренером человека, у которого такой послужной список – Россия, потом неплохая работа в АПЛ с середняком, а затем Катар. Понятно, что Флорентино мстительный, а если причиной ухода Зидана стало предложение от сборной Катара в размере 200 млн евро за четыре года, то Перес не прочь хотя бы Микаэля у шейхов отобрать. Но вряд ли это для «Аль-Райяна» потеря, они ведь даже не чемпионы.

Аденор Леонардо Тите

Тренер сборной Бразилии назвал ложью информацию о переговорах с «Реалом». Хотя испанцы правильно рассудили, когда оценивали слух – Тите, если Пересу нужен в «Реале» Неймар, а сборная Бразилии удачно выступит на чемпионате мира, кажется удачным вариантом. Но только кажется! Тите ведь как Вандерлей Лушембурго – наставник, ставший значимым на другой планете футбола с отличными правилами клубной жизни.

В европейском климате Тите погибнет, пусть и тренирует сборную из бразильцев, которые выступают в Европе. Пока эксперименты по внедрению стиля тренеров бразильской школы в Европе не увенчались успехами. Тите – философ в хорошем понимании и мудрый дядька, но его приход в «Реал» будет означать, что клуб пошел по пути «Барселоны». Месси уже привозили аргентинского тренера Мартино, получилось не очень. Перес хочет персонального наставника для Неймара?

Йоахим Лев

Знаете, когда Лев последний раз выигрывал титул в клубном футболе? В 2002 году, когда сделал «Тироль» чемпионом Австрии. У него в составе еще был вратарь Черчесов. Лев никогда не был выдающимся клубным тренером. Причем если Зидан пришел в «Реал» наставником девственной чистоты – без влияния ритма и правил подготовки, то Йоахим за четырнадцать лет попросту разучился понимать потребности клубов.

Сборную Германии собирает для себя, а не пытается выжать из каждого максимум, как видим по отцеплению Сане. Зидан в «Реале» поступил иначе, ведь почти не совершал трансферов, но доверял тем, кто был. Данило, Ковачич, Касилья, Мората, Себальос и Тео Эрнандес не стали игроками основы. Но и Лев также в трансферах не разбирается, а они остро нужны «сливочным». Тренер клуба и сборной – разные профессии. Фергюсон как-то Шотландию тренировал, а завершилось все последним местом в группе на ЧМ-86.

Арсен Венгер

Венгер словно общался с Зиданом, знал о его решении раньше, чем остальные – вспоминал о приглашениях Переса и том, как отказывался от «Реала». Но если молодой француз мог бы справиться с такой командой, то сейчас бывший чемпионский тренер в том состоянии, что готов жаловаться, а не искать выходы из сложных положений. «Реал», наевшись победами, нуждается в свежем взгляде, а Венгер использует заезженную пластинку.

Нельзя назначать главным тренером «Реала» человека, уволенного из «Арсенала». Не по статусу решение. Арсен ведь давно не брал чемпионское звание, а отобрать титул у «Барселоны» хочется. И никогда не был успешным в еврокубках. «Канониры» не смогли подарить ветерану даже прощальный финал Лиги Европы, так что здесь все очевидно. Если Перес выберет главным тренером «Реала» Венгера – будет понятно, что пригласил Арсена, чтобы было на кого спихнуть вину. На француза можно будет списать неудачи после Зидана.

Антонио Конте

Говорят, итальянец – идеальный тренер для «Реала»? Такой вариант выбирают люди, которые не приглядывались к Конте и его карьере. Человек скандалил всюду, где работал. Понятно, что имеет прямое отношение к созданию «Ювентуса», который позже раскачал Аллегри. Разумеется, на Евро-2016 его Италия смотрелась симпатично – хотя и не взяла титул. А «Челси» сыграл на пределе и чемпионство завоевал. Но дальше-то что?

Конте со всеми спорит, в каждой команде создает ужасную атмосферу в раздевалке, сделав исключение лишь для сборной Италии. Когда покинет «Челси», у многих игроков появится повод устроить вечеринку. Антонио конфликтный, а поскольку в Мадриде даже у Капелло не получилось, то там знают, что «Реалу» такие тренеры не подходят. Зидан не унижал звезд «сливочных», постоянно хвалил и подбадривал, как Бензема. Конте же уволит Карима с помощью текстового сообщения. И это будет началом конца «Реала».

Хосе Мария Гути

В этом же пункте можно упомянуть и Рауля, и Хаби Алонсо – их готовят на будущее, или Солари, Каранку и Каннаваро – тут без комментариев. Флорентино серьезно считает, что если попали с Дель Боске и Зиданом, то любой, кто раньше играл за «Реал», справится? При этом Перес не доверяет Гути, хотя тренер молодежки и представил проект перестройки «Реала». Но затем Перес позвонил Раулю и предложил легенде получить тренерскую лицензию.

Сейчас Гонсалес Бланко стал педагогом у юношей «Реала», но вряд ли из него получится великий наставник. Зидан оказался успешным, поскольку не мягкий – как Рауль, а жесткий, но справедливый. Француз повел за собой, вовремя пришел, достойно держался и в идеальный момент бросил микрофон. Рауль слабее морально, из него может получиться ужасный тренер, поскольку он понимает футбол интуитивно, а не мозгами. Гути же, судя по проекту, представленному Пересу, хочет угодить Флорентино. Зидан даже шопоголизм президента купировал, именно это - путь к успеху.

После Зидана любого тренера ждет провал?

По мнению букмекеров, Гути уже назначили, если судить по коэффициентам. Его может ждать провал, если «Реал» не выиграет ни ЛЧ, ни Ла Лигу. Такой расклад возможен, если Неймара не отдадут, Роналду останется, но сбавит физически, а команду не успеют перестроить. Все потенциальные трансферные цели «Реала» - от Де Хеа и Милинковича-Савича до Неймара и Кейна, напоминают нам о возрасте многих основных игроков команды Зидана, а также о том, что звезд мало не бывает, но Кейлор и Карим не сияют так, как хочет Перес.

Зинедин прошел между каплями дождя – ему крупно повезло. Но француз оставит последователя в тесной комнате с кубками и без воздуха. Сложно не задохнуться. И хотя клуб могущественный, а Перес – один из самых хитрых президентов в истории футбола, даже сеньор Бернабеу после пятой подряд победы в Кубке чемпионов взял паузу на шесть лет. А после шестого кубка «Реала» великий и ужасный Сантьяго двенадцать лет правил «Мадридом», но повторить успех не мог.

Стоит ли напоминать, что до победы Анчелотти «Реал» именно двенадцать лет не бывал в финалах ЛЧ? Зидан выбрал идеальный момент для ухода, поскольку команду нужно перестраивать, а теперь в кресло смертника никто не спешит садиться. Вот и всплывают варианты с Андре Виллаш-Боашем или Микаэлем Лаудрупом. Тут и до Венгера у руля «Реала» недалеко. Зидан застал Переса врасплох, а хитрецы со скрягами Аньелли и Леви добивают.

Из Турина и Лондона не отпускают Аллегри и Почеттино, чтобы можно было потешаться над немощностью короля. И читать, как Перес ведет переговоры то с Гути, то с Виллаш-Боашем. Позже до Конте дойдет, как только Сарри вышвырнет его из «Челси». А Клопп в «Реал» не пошел раньше – не пойдет и сейчас. Вероятность, что Флорентино второй раз подряд угадает с тренером, очень низкая. Не стоит забывать, что после Дель Боске в «Реале» сменили десять тренеров, пока попали в Анчелотти. Десять тренеров за десять лет. Не исключено, что та эпоха возвращается.