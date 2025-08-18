Челестини повторяет за Слуцким, а Галактионов – лидер РПЛ. Лучшие тренеры старта сезона

1755498948

Мусаев тоже высоко в таблице.

Фабио Челестини, ЦСКА

В истории «армейцев» лишь три наставника стартовали в чемпионате успешнее: Газзаев, Долматов и Слуцкий. Леонид Викторович набрал после пяти первых матчей 12 очков, а у Челестини – одиннадцать баллов. В случае успеха против «Оренбурга» в первом туре, когда удачно сыграл голкипер соперника, или без пенальти в свои ворота против «Зенита», швейцарец мог бы набрать тринадцать очков. В таком случае Челестини шел бы в историческом рейтинге успеха сразу после Газзаева. ЦСКА показал хороший футбол, игроки понимают установки тренера. В каждой линии есть герои, а против «Рубина» и «Динамо» выручила реализация. Челестини не рискует, привыкая к новой лиге, но ЦСКА не сбавил темп после ухода Николича. Серия «армейцев» без поражений в лиге составляет 19 игр. Есть смена позиции Кругового, в форме Кисляк и Обляков, прогрессирует Алвес – многое получается.

Михаил Галактионов, «Локомотив»

«Локомотив» весной не был так хорош, как ЦСКА с Николичем после зимней паузы и смены тактики. Зато Галактионов не первый год работает с командой, знает всех исполнителей и мог выбрать новичков по своему усмотрению, сделав ставку на проверенных в лиге россиян. «Локомотив» выдал прекрасный старт, хотя на выходных заслужил поражение от «Балтики». Фавориту немного повезло, они свели игру в гостях к ничьей, сохранив первую строчку в таблице. Соперники «Локомотива» подобрались ближе, но столичная команда играет замечательно, причем без помощи элитных легионеров. У москвичей были ошибки в обороне, но голкипер Митрюшкин не только ошибался, но и страховал напарников. В прекрасной форме Батраков, много забивает в этом году Воробьев. Против «Балтики» отличился новичок Комличенко. Всех их подготовил тренер Галактионов.

Мурад Мусаев, «Краснодар»

«Краснодар» не всегда играл здорово, но как раз этот факт – одна из причин похвалить Мусаева. После чемпионства, когда многие ждали спада «горожан», футболисты собрались морально и выгрызают очки в сложных поединках. Игроки говорят, что изменилась психология коллектива. Теперь не только Сперцян, который собирает результативные действия на старте сезона: против «Сочи» у Эдуарда два гола и ассист, готов показать характер. Форвард Кордоба выручил против «Пари НН» и «Динамо», действия колумбийца заставили оборону соперника допустить результативные ошибки. «Краснодар» проиграл «Локомотиву», но атаковал ворота соперника и уступил с разницей в один мяч. Мусаев разбил «Сочи» и набрал в два раза больше пунктов, чем «Зенит». Есть серьезная фора в шесть очков. Семаку надо догнать и перегнать команду, которая прошла боевое крещение чемпионством.

Андрей Талалаев, «Балтика»

«Краснодар» на один пункт ниже «Локомотива», а «Балтика» отстает от лидера на четыре очка. Но все, кто смотрел полностью поединок Талалаева против Галактионова, признают, что новичок РПЛ был ближе к победе. «Локомотиву» повезло, ведь после неудачного удара Баринова со штрафного мяч попал в ногу Комличенко. У «Балтики» есть свой удачливый нападающий Хиль, но напарники не подстраховали его после перерыва новыми голевыми атаками. Новичок лиги промахнулся и простил «Локомотив». Зато «Балтика» в целом радует публику и собрала в два раза больше зрителей на трибунах, чем набирали два года назад, когда играли в РПЛ с тренером Игнашевичем. Талалаеву было сложно попасть в список лучших тренеров старта сезона, но «Балтика» стала очарованием дебютных туров. Когда говорим о развитии команды, то клуб из Калининграда заслужил быть первым в таблице.

Магомед Адиев, «Крылья Советов»

Фанаты «Крыльев Советов» не забыли старт прошлого сезона. Календарь не пожалел самарцев, они проиграли три матча с разницей 1:10. Осинькин не допустил вылет клуба из РПЛ , но опытный наставник покинул «Крылья Советов». В Самару пригласили Адиева, который неудачно вернулся домой в Грозный в прошлом сезоне и был уволен из «Ахмата». Теперь с южной командой работает Черчесов, который обыграл «Крылья Советов». На выходных не понравилось, что защитники самарцев вернулись к старым шаблонным действиям прошлого сезона, но если вспоминать весь старт Адиева и победы над «Пари НН» и «Ростовом», то можно смело включить тренера в список тех, кто справился лучше Семака, Карпина и Альбы. Кстати, в матче «Ахмата» и «Крыльев Советов» судьи прозевали фол в штрафной площади победителя, так что Черчесову повезло, матч мог сложиться иначе.

Рашид Рахимов, «Рубин»

В Казани не забудут разгром от ЦСКА , казанцы пропустили пять мячей, а могли и больше. Статистика матча не была настолько ужасной, как результат, но «Рубин» разозлился. На выходных сумели сломать «Ростов». Правый латераль Кабутов огорчил соперника точным ударом, а опытный тренер Рахимов вошел в группу лидеров РПЛ . «Рубин» лишь на три очка отстает от первого места. Для сравнения, «Спартак» подарил «Локомотиву» разницу в восемь очков, а «Зенит» уступает Галактионову на семь пунктов после пяти туров. «Рубин» не проиграл Семаку в очном поединке. Казанцы показали характер и сравняли счет, уступая в два мяча. Футболисты «Рубина» слишком часто ошибаются, но тренер Рахимов ставит понятный и подходящий его команде футбол. Они как были крепким середняком, так и остались. Тревожит лишь возможный уход Даку, который приведет к подписанию форварда.

«Зенит», «Спартак» и «Динамо» стартовали слабо. Их наставникам достается на орехи. Критика по делу, но хвалить тоже важно. Рахимов и Адиев допускали ошибки в отдельных играх, а Талалаева проверят осенью, но все в списке справились с вызовами сложного старта. Только у «Краснодара» явная ставка на атаку и работу первым номером, но такова природа команды Мусаева. Остальные коллективы работали в разных режимах, но все тренеры радуют фанатов чаще, чем огорчают.