Карпин тренирует «Динамо» как середняка. У москвичей одна победа в четырёх турах РПЛ

«Бело-голубые» страдают без ряда игроков основы.

Наставник не спелся с простуженным хором «Динамо»

У «Динамо» заболели важные певцы, но и новый дирижер не заставил остальных попадать в ноты. Стороны притираются друг к другу. В «Ростове» Карпин одержал первую победу лишь в шестом поединке, а в первых четырех матчах набрал два очка из двенадцати возможных. Вот только нельзя сравнивать ростовчан и москвичей. У «Динамо» даже после кадровых потерь оставалось достаточно ресурсов, чтобы удержать минимальную победу над «Сочи».

У Карпина хватало футболистов, чтобы развить в гостях вторую результативную атаку. Тогда гол Мухина ударом издали не лишил бы очков. У «Динамо» много мелких недочетов, которые ведут к глупо пропущенным голам. Также команду, которая нанесла 29 ударов по воротам «Сочи», можно смело обвинять в расточительстве. Впрочем, количество выстрелов порой прячет от наблюдателя правду: бьют по воробьям, а в створ попали только пять раз.

Низкую эффективность в атаке можно объяснить отсутствием Тюкавина и Гладышева. Константин только вернулся к тренировкам после сложной травмы, а у Ярослава мелкое повреждение. Карпин не смог нивелировать потери. В прошлом туре против «Краснодара» не хватало Бителло, хотя бразилец пока не тащит к победам. Из двадцати передач под удар против «Сочи» шесть пасов от Макарова. Также на счету вингера забитый мяч.

У «Динамо» буксует игра на старте сезона, и в такой сложной ситуации стоило строже охранять шанс на три очка, как сделали против «Ростова». Тогда хватило одной передачи правого защитника Касереса на Сергеева. А против «Балтики» фланговый парагваец забил сам, Хуан Хосе спас Карпина от стартового поражения. А вот Кордобу в матче против «Краснодара» никто остановить не смог: Джон сломал «автобусную» модель игры «Динамо».

Чему научил тот гол футболистов Карпина? Ничему не научил, ведь хавбеку «Сочи» Мухину позволили выйти на ударную позицию и пробить. Никто из подопечных Карпина не нарушил правила и не оттолкнул соперника корпусом, чтобы удар получился неточным. Блокировать полет мяча не спешили, а вратарь Лунёв пропустил в ближний угол. Кто-то скажет, что для «Динамо» это типичная осечка. Но после похожих результатов уволили Личку.

Карпин не настроился на работу с лидером дивизиона

Сборная России под руководством Карпина уничтожает слабых соперников, но «Динамо» встречает более опасных оппонентов в РПЛ . Пока многое складывается не в пользу тренера. Даже когда его команда проводит бодрый тайм, как против «Сочи», то не хватает сил для полноценного поединка в одни ворота. Удары были, а где быстрые голы? Форварда Сергеева в «Динамо» пригласили на роль джокера, но в основе давно ждут Тюкавина.

Константин, как и центральный защитник Осипенко, могут настроить «Динамо» на другой футбол. А Карпину пора понять, кого он теперь представляет. «Динамо» недавно бросало вызов «Зениту», а сейчас подводит не только тренер, но и футболисты. Карпин в «Динамо» недавно, а Фомин, Бителло и Нгамалё – бывалые волки. Они должны были обыгрывать «Сочи» на классе. Соперник впервые набрал очки, родив один удар в створ.

«Динамо» не везет, что тоже надо признать. Но по структуре футбола, который предложил Карпин, речь об агрессивном середняке, который играет без оглядки. Так выступал в прошлом «Оренбург», который вылетел из РПЛ и вернулся назад совершенно случайно. Тренер Личка не взял трофеи с «Динамо», ведь многие идеи чешского наставника подходили лишь для веселого «Оренбурга», с которым Марцел работал в прошлом.

Карпину нельзя повторять ошибки предшественника. «Динамо» начнет стабильно побеждать, когда учтут каждый мелкий нюанс. Пока Карпин работает так, словно он в «Ростове», где все его слушали и уважали. Но уважение в столице надо заслужить. Для Бителло или Нгамалё тренер Карпин пока никто. Наставник совсем не впечатлил игроков уровнем подсказок. Карпин доволен игрой, но «Динамо» нужны победы, а не только удары.

«Динамо» важно не потерять веру в собственный успех

Карпин готов победить ЦСКА , «Пари НН» и «Динамо» из Махачкалы? Братское дерби против «армейцев» станет для Валерия Георгиевича сложным испытанием. «Динамо» всегда может вырвать ничью против одного из конкурентов, но фанаты хотят увидеть победный футбол. В недавнем прошлом у «бело-голубых» была продуктивная атака, когда они не отказывались от привычной работы вторым номером в поединках.

Для «Динамо» нормально отдавать мяч сопернику, а вот самому вечно атаковать неуютно. Когда слабый на старте сезона «Сочи» позволил москвичам нанести 29 ударов, команду Карпина подвела эффективность. «Динамо» не лидер по суммарному качеству моментов. Они идут выше по ожидаемым очкам, но это отражение умения команды драться за мяч. Голкипера Лунёва на старте сезона соперники тревожили редко.

Редко, но метко: трёх пропущенных мячей хватило для поражения и двух ничьих. «Динамо» потеряло очки с «Сочи» и «Балтикой» – новичками высшего дивизиона. Карпина пригласили, ведь Личка не избавил приличную команду от противной мыслишки, которая стоит тенью за спиной москвичей. Эта мысль связана с манерой игры, которая роднит «Динамо» с неуступчивыми середняками, а не с чемпионами лиги.

Боссы клуба рассчитывали на прогресс Тюкавина и Гладышева, на культурную игру умных мастеров – Осипенко, Глебова и Фомина. Руководству «Динамо» нужен более аристократичный подход. Пока все видят хаотичную игру. «Балтике» и «Сочи» хватило двух ударов, чтобы лишить Карпина побед. А против «Краснодара», хотя ничья была близко, игроки «Динамо» повторили один из давних антирекордов клуба.