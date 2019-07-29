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ЗаВАРили кашу. За и против ВАР

вчера, 11:45
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Чалов Фёдор
Чалов Фёдор
Нападающий
Влашич Никола
Влашич Никола
Полузащитник
Бистрович Кристиян
Бистрович Кристиян
Полузащитник

Использование ВАР в дерби между ЦСКА и «Локомотивом» оказалось более обсуждаемым, чем сама игра. «Соккер.ру» собрал основные мнения о том, что думают участники матча и наблюдатели.

Если в игре «Динамо» и «Рубина» экспериментальное использование ВАР прошло без особой феерии, фактически незаметно, то уже в игре ЦСКА с «Локомотивом» российские зрители могли сполна насладиться технологией, за которой наблюдать ранее доводилось в основном за границей. Владислав Безбородов старательно использовал ВАР во всех спорных ситуациях. Но менее спорными они оттого не стали.

Ключевыми обсуждаемыми моментами стали два инцидента в штрафной «Локомотива». Сначала было касание рукой мяча со стороны Живоглядова, потом Мурило сбил Чалова. В первом случае после длительных консультаций с видеоассистентами и личного просмотра Владислав Безбородов принял решение никак не наказывать «Локомотив», руководствуясь тем, что не было игры рукой, а имел место отскок, который не всегда «судится».

Вопрос спорный, поскольку Живоглядов все-таки подправил мяч, по сути, рука помогла ему его укротить. Так что этот случай вскрывает даже системную ошибку и разночтения во взгляде. И ВАР здесь наглядно показал, что даже видеоповторы не спасут от спорных трактовок, а человеческий фактор останется всегда. Вряд ли каждый судья даже после использования ВАР принял бы такое решение, какое сделал Безбородов.

Второй эпизод оказался более однозначным. Федор Чалов в штрафной железнодорожников смог протиснуть мяч мимо Мурило, который не попал по мячу, зато коснулся ноги нападающего. Последний был и рад упасть, но формально контакт был, так что о симуляции речи не идет. И Безбородов на этот раз на «точку» указал. Решение стало ключевым для исхода матча. Давайте посмотрим, что говорили участники матча и не только про ВАР.

Юрий Семин (главный тренер «Локомотива»): «Но почему не посмотрели эпизод на Смолове? Мне кажется, там был такой же фол. Почему его не посмотрели? Тогда бы была полная объективность. Надо смотреть все моменты. ВАР должен быть! Объективность для футбола очень важна».

Виктор Ганчаренко (главный тренер ЦСКА): «Не видел момента с рукой Живоглядова. Все новое вызывает отторжение. Когда привыкаешь, становится легче».

Федор Чалов (нападающий ЦСКА): «Там был контакт, было касание. Так что пенальти – да, был. Но если бы не было ВАР, то судья бы его не поставил. Получается, в таких спорных моментах решения будут правильнее и честнее. Но в эпизоде с Живоглядовым и игрой рукой ритм сильно теряется, мы потеряли минут пять. Градус игры падает, и очень тяжело его поддерживать. Мы знали, что касание было неумышленным: играл рукой, попало в руку. Спорный момент, конечно, но правила есть правила».

Никола Влашич (полузащитник ЦСКА): «Мы потеряли минут семь из-за ВАР. И все же без него мы бы не победили. Так что для нас все хорошо закончилось. Почему не дали пенальти в первом эпизоде? Я так понял, что у футболиста не было намерения коснуться мяча рукой. Все нормально».

Мурило (защитник «Локомотива»): «Я считаю, что пенальти в ворота „Локо“ не было. В том моменте я пытался так поставить ногу, чтобы заблокировать удар соперника. В итоге он ударил по моей ноге и упал. Но такое случается. Будет уроком, чтобы подобное не повторять в следующем матче. Думаю, с ВАР теряется динамика игры. Но все равно его нужно использовать. Если честно, нельзя сказать, что нас засудили, но если захотят, то это можно сделать и с ВАР, и без него. Думаю, ВАР одновременно помогает и мешает. Смотрите, в первый раз судья не назначил пенальти. Но нашел другой момент, чтобы его назначить позже. Хотя это не пенальти.

Хочу ли ВАР в следующем матче „Локомотива“? Нет, не хочу».

Яка Бийол (полузащитник ЦСКА): «Игра была очень тяжелая. Мы хорошо провели первый тайм, забили мяч. ВАР сегодня был за нас. Во втором тайме „Локомотив“ играл чуть лучше, хотел отыграться. Но победа оказалась за нами.

Всегда, когда ведешь в счете 1:0, тяжело его удержать. Нужно оберегать этот гол на последних минутах. Физически тоже было тяжело, поэтому мы рады, что выдержали и победили. Очень устали сегодня».

Кристиян Бистрович (полузащитник ЦСКА): «Есть, конечно, недостатки. Но сейчас ВАР нам помогал. В следующем матче может помочь сопернику. Думаю, это хорошая штука».

Анатолий Бышовец (тренер): «Что касается ВАР, то в неназначенном пенальти есть нюансы. Когда получается рикошет к руке, то это не считается за игру рукой. Пенальти на Чалове был. На этих моментах ушло достаточно времени, но это время было оправдано. Мы видим и матч „Зенита“ с „Оренбургом“, и игру „Спартака“ с „Тамбовом“, и матч „Сочи“; это все доказывает, что ВАР нужно вводить. Мне кажется, что победы, добытые за счет отсутствия должной квалификации, а может быть, и предубежденности судей, не совсем справедливы. ВАР вносит необходимую долю справедливости, когда команды находятся в равных условиях».

Итак, можно обратить внимание, что все участники матча в целом сходятся во мнении, что ВАР сработал полезно. У ЦСКА нет особых претензий по спорному эпизоду с Живоглядовым. Возможно, потому что в итоге все равно удалось победить. Сложно сказать, что армейцы бы говорили после ничьей или поражения. Основной претензией к ВАР остается затянутость и сбивание ритма. Такие же претензии предъявлялись к технологии во всех странах, где она внедрялась. Но на первых порах. Потом привыкали. Да и арбитры с видеоассистентами набивали руку и действовали более оперативно. А как на ваш взгляд: на пользу ли футболу и матчу ЦСКА – «Локомотив» сыграл ВАР? Или на пользу только конкретной команде?

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tims
tims ответил Так Себе Аналитик
   573 / 800
вчера в 19:19
Я давно писал, что VAR возможен только в относительно честных условиях. Если судья изначально настроен "загасить" команду, он может посмотреть видеоповтор и все равно принять совершенно противоположное решение. Судьи у нас в первую очередь обслуживают интересы крупных функционеров. Как мы видели, Москалев, Карасев, Левников совершенно не стесняясь принимали решения в пользу команд Федуна и Миллера, и напрочь отказывались видеть такие же моменты у "ноунеймов". Но вся система у нас так работает. По сути, Федун, Миллер, Гинер не только владельцы клубов, но и главные действующие лица самого РФС. Если взять ту же АПЛ, формат руководства которой приняли сейчас многие другие лиги, там каждый клуб имеет равное количество влияния - 1 голос, всего 20 голосов, и все вопросы решаются честным голосованием. У нас все вопросы решает сам РФС, исполком РФС составлен из всяких мутных Лом-Али Ибрагимовых и т.п. не имеющих отношение к футболу людей, которые, однако, голосуют как надо всегда.
Уж как активно судили (в том числе и перечисленные тобой судьи) в последние два сезона в пользу "Локо" и доказывать не надо. Просто издевательство было над Сёминым. Он всерьез стал считать себя гениальным тренером. И вдруг какой-то VAR... В игре с ЦСКА у него была истерика, недалеко было до припадка. Верная Сухина слегка успокоила главную проводницу...
13 RUS
13 RUS
   139 / 800
вчера в 19:02
Да в этом продажном чемпике вар бесполезен,судят продажные свистули
lobsterdam
lobsterdam
   341 / 800
вчера в 16:33
полная объективность невозможна, если судят люди и Вар не поможет. Хотите объективности - пусть судит компьютер и тогда , думаю, футбол закончится!
moreman663
moreman663 ответил Василий Иванов 1
   553 / 800
вчера в 15:38
Вар нужен. Но также нужно обучить судей. Всякие караси, безородовы, москалевы, вилковы правила трактуют в угоду тем, кто чемодан в судейскую занес. Не хотят учить? Увольнять к чертям. Обучать новых, чтоб были грамотными судьями.
Обучить чему? Непредвзятости разве что... Почему все говорят о каком то обучении??? Обучить ходить, что бы дойти до монитора??? Обучить видеть глазами???? Все арбитры давно получили квалификационные свидетельства FIFA!!!!!!! Это подразумевает мгновенную оценку эпизода!!!! Просто надо сколько потребуется раз и с разных ракурсов просмотреть запись и используя свои навыки и правила игры вынести единственно правильное решение. Всё... Справедливости ради - во втором эпизоде пеналь был 100 процентов!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил амурец
   20 / 800
вчера в 14:46
А не много ли пеналей на падениях Чалова? Хватит
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 800
вчера в 14:44
Чалов симулянт, и стремится одеть на себя корону Газзаева, который был первым симулянтом в стране, когда судьи его раскусили то перестали свистеть, а бить по ногам ему стали уже по настоящему
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
   665 / 800
вчера в 13:45
Судья Федотов перед матчем говорил о том, что опытный и классный судья Безбородов справится и без ВАР. В итоге ВАР спас слабенького судью от "двойки", справедливо повлиял на результат. Да, были задержки, но чем чаще будут использовать ВАР, тем меньше будет уходить времени на изучение повторов и принятие решений. Однозначно за ВАР!
Roger Young
Roger Young ответил Так Себе Аналитик
   185 / 800
вчера в 13:26
Я давно писал, что VAR возможен только в относительно честных условиях. Если судья изначально настроен "загасить" команду, он может посмотреть видеоповтор и все равно принять совершенно противоположное решение. Судьи у нас в первую очередь обслуживают интересы крупных функционеров. Как мы видели, Москалев, Карасев, Левников совершенно не стесняясь принимали решения в пользу команд Федуна и Миллера, и напрочь отказывались видеть такие же моменты у "ноунеймов". Но вся система у нас так работает. По сути, Федун, Миллер, Гинер не только владельцы клубов, но и главные действующие лица самого РФС. Если взять ту же АПЛ, формат руководства которой приняли сейчас многие другие лиги, там каждый клуб имеет равное количество влияния - 1 голос, всего 20 голосов, и все вопросы решаются честным голосованием. У нас все вопросы решает сам РФС, исполком РФС составлен из всяких мутных Лом-Али Ибрагимовых и т.п. не имеющих отношение к футболу людей, которые, однако, голосуют как надо всегда.
дико плюсую.

Вообще нравятся большинство твоих высказываний. Имею схожий ход мыслей
амурец
амурец
   101 / 800
вчера в 13:20
пенальти на Чалове? да Чалов упал очень картинно, но тем не менее контакт был, а это пенальти, при равной игре кони к сожалению победили, а ВАР нужен
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   1 / 800
вчера в 13:13
Я давно писал, что VAR возможен только в относительно честных условиях. Если судья изначально настроен "загасить" команду, он может посмотреть видеоповтор и все равно принять совершенно противоположное решение.

Судьи у нас в первую очередь обслуживают интересы крупных функционеров. Как мы видели, Москалев, Карасев, Левников совершенно не стесняясь принимали решения в пользу команд Федуна и Миллера, и напрочь отказывались видеть такие же моменты у "ноунеймов".

Но вся система у нас так работает. По сути, Федун, Миллер, Гинер не только владельцы клубов, но и главные действующие лица самого РФС.

Если взять ту же АПЛ, формат руководства которой приняли сейчас многие другие лиги, там каждый клуб имеет равное количество влияния - 1 голос, всего 20 голосов, и все вопросы решаются честным голосованием. У нас все вопросы решает сам РФС, исполком РФС составлен из всяких мутных Лом-Али Ибрагимовых и т.п. не имеющих отношение к футболу людей, которые, однако, голосуют как надо всегда.
25процентный клоун
25процентный клоун
   20 / 800
вчера в 13:11
Ору сСемина, просил вар больше всех)))
ГИЛ 28
ГИЛ 28
вчера в 12:48
За ВАР +1
Roger Young
Roger Young
   185 / 800
вчера в 12:45
Если ставить такие пенальти, то за матч их будет по 5-6 штук. Было бы желание.

Либо нужно рассматривать все такие случаи "на тоненького", либо не ставить вовсе.
Очевидно, что беззубая игра была у обеих команд и справедливым был счет 0-0
Морро
Морро ответил oFANATo
   225 / 800
вчера в 12:40
Когда судья видел эпизод и уверен на 100% то VAR обычно не смотрит.То же самое было на ЧМ с VAR.
Безбородов был метрах в 5и от Живоглядова, смотрел на него и назначил штрафной. Т.е он был уверен на 100% что была игра рукой. Потребовалось 5 минут клоунады, что бы явный пенальти превратился в спорный мяч,
Василий Иванов 1
Василий Иванов 1
   585 / 800
вчера в 12:36
Вар нужен. Но также нужно обучить судей. Всякие караси, безородовы, москалевы, вилковы правила трактуют в угоду тем, кто чемодан в судейскую занес.
Не хотят учить? Увольнять к чертям. Обучать новых, чтоб были грамотными судьями.
Морро
Морро ответил AmIIIeR89
   225 / 800
вчера в 12:34
В начале ЧМ пенальти стали вообще за малейшие касания соперника в штрафной после просмотра ВАР. А ведь под ВАР до сих пор нет четких правил - когда его использовать, как его использовать, как часто его использовать, как долго его использовать. Вилами по воде все. ВАР будет хорош, когда судья сидящий за монитором будет СРАЗУ сообщать главному судье о тех моментах, которые главный судья просмотрел. А вот как это реализовать - тот еще вопрос
Реализовать быструю реакцию на спорный момент на первый взгляд просто. Судья за монитором должен при спорном моменте сообщать главному судье. Только для этого судья должен быть не предвзятым. Например Со Смоловым можно было посмотреть повтор, но видимо не было сигнала. Получается ВАР не решает ни чего, решают судьи, а они сам знаешь какие у нас.
oFANATo
oFANATo ответил Паровозов
   84 / 800
вчера в 12:31
Когда судья видел эпизод и уверен на 100% то VAR обычно не смотрит.То же самое было на ЧМ с VAR.
Морро
Морро
   225 / 800
вчера в 12:28
ВАР нужен. Только надо научится пользоваться им. В эпизоде с Живоглядовым Безбородов свистнул и хотел назначить штрафной, т.е игра рукой была. И на повторе видно как рука Живоглядова сопровождает полёт мяча и мяч, после игры рукой, остается у игрока. Какой же это рикошет, уважаемый Анатолий Федорович? Рикошет сотворили судьи, долго еще тема будет вспоминаться.
Паровозов
Паровозов
   287 / 800
вчера в 12:26
Стоит ещё отметить падение Смолова в штрафной цска, Безбородов отказался смотреть повтор, фол 50/50 .
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   135 / 800
вчера в 12:22
В начале ЧМ пенальти стали вообще за малейшие касания соперника в штрафной после просмотра ВАР. А ведь под ВАР до сих пор нет четких правил - когда его использовать, как его использовать, как часто его использовать, как долго его использовать. Вилами по воде все. ВАР будет хорош, когда судья сидящий за монитором будет СРАЗУ сообщать главному судье о тех моментах, которые главный судья просмотрел. А вот как это реализовать - тот еще вопрос
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