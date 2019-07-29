ЗаВАРили кашу. За и против ВАР

вчера, 11:45

Использование ВАР в дерби между ЦСКА и «Локомотивом» оказалось более обсуждаемым, чем сама игра. «Соккер.ру» собрал основные мнения о том, что думают участники матча и наблюдатели.

Если в игре «Динамо» и «Рубина» экспериментальное использование ВАР прошло без особой феерии, фактически незаметно, то уже в игре ЦСКА с «Локомотивом» российские зрители могли сполна насладиться технологией, за которой наблюдать ранее доводилось в основном за границей. Владислав Безбородов старательно использовал ВАР во всех спорных ситуациях. Но менее спорными они оттого не стали.

Ключевыми обсуждаемыми моментами стали два инцидента в штрафной «Локомотива». Сначала было касание рукой мяча со стороны Живоглядова, потом Мурило сбил Чалова. В первом случае после длительных консультаций с видеоассистентами и личного просмотра Владислав Безбородов принял решение никак не наказывать «Локомотив», руководствуясь тем, что не было игры рукой, а имел место отскок, который не всегда «судится».

Вопрос спорный, поскольку Живоглядов все-таки подправил мяч, по сути, рука помогла ему его укротить. Так что этот случай вскрывает даже системную ошибку и разночтения во взгляде. И ВАР здесь наглядно показал, что даже видеоповторы не спасут от спорных трактовок, а человеческий фактор останется всегда. Вряд ли каждый судья даже после использования ВАР принял бы такое решение, какое сделал Безбородов.

Второй эпизод оказался более однозначным. Федор Чалов в штрафной железнодорожников смог протиснуть мяч мимо Мурило, который не попал по мячу, зато коснулся ноги нападающего. Последний был и рад упасть, но формально контакт был, так что о симуляции речи не идет. И Безбородов на этот раз на «точку» указал. Решение стало ключевым для исхода матча. Давайте посмотрим, что говорили участники матча и не только про ВАР.

Юрий Семин (главный тренер «Локомотива»): «Но почему не посмотрели эпизод на Смолове? Мне кажется, там был такой же фол. Почему его не посмотрели? Тогда бы была полная объективность. Надо смотреть все моменты. ВАР должен быть! Объективность для футбола очень важна».

Виктор Ганчаренко (главный тренер ЦСКА ): «Не видел момента с рукой Живоглядова. Все новое вызывает отторжение. Когда привыкаешь, становится легче».

Федор Чалов (нападающий ЦСКА ): «Там был контакт, было касание. Так что пенальти – да, был. Но если бы не было ВАР, то судья бы его не поставил. Получается, в таких спорных моментах решения будут правильнее и честнее. Но в эпизоде с Живоглядовым и игрой рукой ритм сильно теряется, мы потеряли минут пять. Градус игры падает, и очень тяжело его поддерживать. Мы знали, что касание было неумышленным: играл рукой, попало в руку. Спорный момент, конечно, но правила есть правила».

Никола Влашич (полузащитник ЦСКА ): «Мы потеряли минут семь из-за ВАР. И все же без него мы бы не победили. Так что для нас все хорошо закончилось. Почему не дали пенальти в первом эпизоде? Я так понял, что у футболиста не было намерения коснуться мяча рукой. Все нормально».

Мурило (защитник «Локомотива»): «Я считаю, что пенальти в ворота „Локо“ не было. В том моменте я пытался так поставить ногу, чтобы заблокировать удар соперника. В итоге он ударил по моей ноге и упал. Но такое случается. Будет уроком, чтобы подобное не повторять в следующем матче. Думаю, с ВАР теряется динамика игры. Но все равно его нужно использовать. Если честно, нельзя сказать, что нас засудили, но если захотят, то это можно сделать и с ВАР, и без него. Думаю, ВАР одновременно помогает и мешает. Смотрите, в первый раз судья не назначил пенальти. Но нашел другой момент, чтобы его назначить позже. Хотя это не пенальти.

Хочу ли ВАР в следующем матче „Локомотива“? Нет, не хочу».

Яка Бийол (полузащитник ЦСКА ): «Игра была очень тяжелая. Мы хорошо провели первый тайм, забили мяч. ВАР сегодня был за нас. Во втором тайме „Локомотив“ играл чуть лучше, хотел отыграться. Но победа оказалась за нами.

Всегда, когда ведешь в счете 1:0, тяжело его удержать. Нужно оберегать этот гол на последних минутах. Физически тоже было тяжело, поэтому мы рады, что выдержали и победили. Очень устали сегодня».

Кристиян Бистрович (полузащитник ЦСКА ): «Есть, конечно, недостатки. Но сейчас ВАР нам помогал. В следующем матче может помочь сопернику. Думаю, это хорошая штука».

Анатолий Бышовец (тренер): «Что касается ВАР, то в неназначенном пенальти есть нюансы. Когда получается рикошет к руке, то это не считается за игру рукой. Пенальти на Чалове был. На этих моментах ушло достаточно времени, но это время было оправдано. Мы видим и матч „Зенита“ с „Оренбургом“, и игру „Спартака“ с „Тамбовом“, и матч „Сочи“; это все доказывает, что ВАР нужно вводить. Мне кажется, что победы, добытые за счет отсутствия должной квалификации, а может быть, и предубежденности судей, не совсем справедливы. ВАР вносит необходимую долю справедливости, когда команды находятся в равных условиях».