Фанаты клубов АПЛ затеяли интересный спор. Они ищут лучшее трио в атаке перед стартом сезона

1754827727

сегодня, 15:08

До первого матча осталось пять дней.

Пятьсот мужчин определят настроение сотен миллионов людей во всех уголках планеты. Футболисты и тренеры клубов АПЛ , разумеется, не знают зрителей лично, но от успешности команд будут зависеть эмоции их верных фанатов. Такова природа футбольных симпатий, которые не зависят от расстояний. Пресс-служба АПЛ решила подлить масла в огонь дискуссии: спросили у поклонников АПЛ , у кого теперь самое сильное трио нападающих. Было много летних трансферов, неизбежны перестановки и поиски идеальных сочетаний. И это интересная дискуссия, ведь без разбора ответить сложно, особенно если на выбор не влияют клубные симпатии.

«Ливерпуль»: Гакпо, Экитике, Салах

Исак может усилить атаку «Ливерпуля», если швед добьется трансфера. Шейхи из «Ньюкасла» устроили бардак в клубе, выгнав умных менеджеров. Сами «сороки» вне списка сильнейших троек в атаке. Без Исака надо строить новую линию. У «Ливерпуля» тоже перемены. Без Жоты и Нуньеса будет другой центральный нападающий, а без Диаса – новый левый вингер. Насколько хорошо 22-летний француз Экитике адаптируется в АПЛ ? Ответить сложно. Можно вспомнить Анри в «Арсенале», а можно привести в пример провал Марсьяля в «Манчестер Юнайтед». Форвард Уго ждёт решения по Исаку и крайним форвардам, вроде Баркола. Минус новой атаки «Ливерпуля» в том, что Салах и Гакпо не знают новую «девятку». Но если вспомнить о Вирце с его умными передачами, а также – о молодежи (вингеры Доак и Нгухома постараются получить игровые минуты в АПЛ ), то в целом нападение «Ливерпуля» смотрится свежо и многослойно. Без Исака и Баркола тройка Гакпо, Экитике и Салаха может навести шороху.

«Манчестер Сити»: Мармуш, Холанд, Шерки

Играем по правилам пресс-службы АПЛ , хотя у Гвардиолы есть схема без тройки нападающих. Мармуш и Шерки точно пришли в новую команду для игры в основе, а Савиньо, Грилиш и Даку не впечатлили главного тренера «горожан» в прошлом сезоне. Гвардиола рад подписанию хавбека Рейндерса, голландец неплохо вписался в игру «Манчестер Сити» и помогает в атаке. Египтянин Мармуш забивал весной, а Шерки сдружился с Холандом. Молодые футболисты с большими амбициями говорили о завоевании «Золотого мяча». Они постараются перекрыть неудачи атакующей линии «Манчестер Сити» в прошлом сезоне АПЛ . У новой тройки атаки колорит северных стран, где рядом с высокими блондинами живет много наследников мигрантов. Египтянин Мармуш и алжирец по крови Шерки не похожи на вингера Мареза по стилю, но их оригинальность меняет подход «горожан». Такие революции всегда опасны для команд, привыкших побеждать. К примеру, в прошлом «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» утонули на этапе перемен.

«Арсенал»: Мартинелли, Дьёкереш, Сака

«Канониры» не были чемпионами 21 год. Не увидели уверенный транзит между эпохой Пиреса, Анри и Вильтора и будущим, где у Венгера больше не было Бергкампа на скамейке. Ван Перси не играет за «Арсенал» тринадцать лет, но лишь сейчас «канониры» подписали потенциального наследника Робина – Виктора Дьёкереша. Мы не согласны с официальным аккаунтом АПЛ , что Мартинелли сохранит позицию в основной тройке атаки. Новичок Мадуэке может перейти на левый край поля. А успех операции здесь зависит от нового номера 14 – Дьёкереша. Швед в спаррингах смотрелся плохо, но вчера забил головой первый мяч. До конца августа «Арсенал» сыграет в гостях против «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля», так что это сравнение не только попытка оценить летние обновки. Атакующие трио быстро встретятся на одном поле. В случае результативного старта Дьёкереша «Арсенал», где в целом поставленная игра и есть мастера стандартов, может впечатлить в атаке.

«Манчестер Юнайтед»: Кунья, Шешко, Мбеумо

Фанатам МЮ понравился ремонт на легендарной базе клуба Кэррингтон. Новый совладелец «красных дьяволов» Рэтклифф сравнивал старые помещения с кроличьим питомником. Роналду тоже критиковал старую базу «Манчестер Юнайтед». Вложили большие деньги и в рекордные сроки провели полный ремонт. Огромные окна, в том числе на потолке, много дерева – вернее, виниловой плитки. Появились новые офисные помещения и красивая лестница с интегрированными трофеями на зеркальных подставках. База смотрится хорошо. Теперь футболисты основы Аморима часто будут ходить рядом с копиями кубков европейских чемпионов и АПЛ . Осталось выиграть новые трофеев с летним трио новичков. Шешко не прошел в «Арсенал» и согласился на переход в МЮ . Кунья и Мбеумо – два крайних форварда из составов середняков. У всех есть амбиции, никто не набрал форму на данный момент. Надо сыграться, и тут многое зависит от успеха Бруну и центральных хавбеков МЮ . Чтобы атаковать смелее, пригодится опорник Балеба, за него торгуются с «Брайтоном».

«Челси»: Палмер, Педро, Нету

Трио может быть и другим, ведь Палмер может играть ближе к центру, а в запасе есть Гиттенс, Делап и Эстевао. Три летних новичка вместе с четвертым (Жоао Педро), пришли для усиления нападения. Мареска не рад неудачам Мудрика, Нкунку и Джексона, но тренера выручает дикая трансферная стратегия. «Челси» спокойно платит огромные деньги за новичков каждое лето. Футболисты хорошие, но их настолько много, что конкуренция становится нездоровой. Даже умница Педро Нету рискует оказаться за бортом. Железное место в основе есть только у Палмера. Коул является мотором «Челси», но англичанин пока как Салах. В прошлом сезоне, невзирая на чемпионство, у Мохамеда не было идеальных напарников для воссоздания тройки с Мане и Фирмино. Сейчас у Палмера в «Челси» нет верных напарников, с которыми Коул давно сыгран.