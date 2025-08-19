Вместо борьбы за титул – постоянные осечки. В «Динамо» напрашивается скорая отставка тренера

1755629666

вчера, 21:54

Предлагаем аргументы для каждого варианта решения.

В пользу увольнения – пример Йокановича

Москвичи не понаслышке знают, что с отставкой лучше не затягивать. Когда у Славиши Йокановича тотально не шла игра, специалиста не стали трогать и позволили продолжить работу. На старте сезона «бело-голубые» откровенно мучались, собраться удалось исключительно усилиями самих футболистов. Заслуги Славиши в этом не было. И это стало ясно, когда весной коллектив опять покинула группу лидеров.

С Карпиным у «Динамо» тоже огромные проблемы. На стартовом отрезке «бело-голубые» выиграли лишь в одном матче чемпионата из пяти, и даже там смотрелись неуверенно. Бывает такое, что специалист хороший, но у него не возникает химия с составом. И чем тянуть до последнего, может будет лучше озаботиться заменой раньше, чтобы избежать длительных мучений?

Против увольнения – подходящий стиль управления

Возвращаясь к примеру Йокановича, игроки тогда сами отмечали, что проблемы возникли из-за манеры работы Славиши. Молодая команда приняла за ориентир модель Шварца. Сандро выстроил тёплую доверительную атмосферу в коллективе, был внимателен к игрокам. Славиша – это скупой на эмоции специалист европейского типа. Минимум внимания к игрокам. Только установка на тренировки и игры.

Пример Лички лишь укрепил мысль, что «Динамо» нужен харизматичный тренер, который будет искать подход к каждому игроку. И Карпин как раз подходит. «Ростов» брал своё за счёт единства – все стояли стеной друг за друга, полностью выкладывались на поле. Небольшой, но крепкий коллектив с атмосферой единения в раздевалке. Карпин отлично поддерживает нужный микроклимат. И на этом уровне с «Динамо» точно мэтч.

В пользу увольнения – слишком тяжёлый переходный период

Понятно, что не всё сразу. У Валерия Георгиевича агрессивный авантюрный стиль. Активный прессинг, включённость вратарей в розыгрыш мяча – это передовые принципы, но они работают с подходящими исполнителями. На уровне «Ростова» это приводило к периодическим провалам. А в «Динамо» у Карпина новая команда и игроки, которые ранее никогда так не играли. Всё это поддаётся объяснению и оправданию.

Но до тех пор, пока за результат не становится страшно. Просадка – это окей, когда «бело-голубые» на её фоне идут на шестой-девятой строчке. Но не когда проваливают матч за матчем. С дебютантом чемпионата «Балтикой» и «Ростовом» чудом забрали очки, с «Сочи» и ЦСКА провалились, «Краснодару» уступили. 11-е место, пара очков до зоны вылета – с такими вводными оправдывать Карпина всё тяжелее.

Против увольнения – подходящий Карпину костяк

Не станем писать «в Карпина уже столько денег вложили, что жаль увольнять». Это нерабочий аргумент. Потом денег уйдёт ещё больше – это как-то оправдает поражения? Дело в другом. Есть предпосылки к излечению. «Динамо» трясёт – это факт. Но Карпин подходит клубу по духу. Плюс формируется костяк из игроков, которые знают его требования.

Глебова Валерий Георгиевич вообще вырастил из крайне среднего игрока до лидера сборной. Летом из «Ростова» перебрался Максим Осипенко – Карпин и его довёл до уровня национальной команды, научил подключаться к атаке. Бахтиёр Зайнутдинов под руководством Карпина обратил на себя внимание ЦСКА , а затем вообще уехал в Турцию. Всё это футболисты приличного уровня, которые станут проводниками идей Карпина в новой для него команде.

В пользу увольнения – ситуация со сборной

Как раз сейчас время вспомнить о том, что Карпин продолжает совмещать работу в сборной и клубе. Эти аргументы обговаривались уже тысячу раз. Пока есть совмещение, «Динамо» не может рассчитывать на долгий горизонт планирования. Тренер гарантированно с ними, пока сборную не вернут в турниры ФИФА и УЕФА . А дальше ещё вопрос, что пересилит: желание бороться за титулы с «Динамо» или мечта вывести Россию на большой турнир.

Сейчас получается, что в клубе терпят этот переходный период непонятно ради чего. Вполне можно представить, что после всех страданий или вообще в разгар перестройки сборная получит право бороться за выход на Евро или на чемпионат мира – и Карпин сконцентрируется на национальной команде. Совмещать ему разрешили до тех пор, пока сборная отстранена. «Динамо» при таком раскладе останется ни с чем. Стоит ли терпеть?

Против увольнения – примеры «Ростова» и Николича с ЦСКА

Южане ведь тоже переживали при Карпине тяжёлый период. Начиналось всё с того, что это был обычный середняк. Но боссы доверились специалисту и запаслись терпением. На выходе Карпин выдал длительный уверенный отрезок, когда «Ростов» боролся за пятёрку Премьер-лиги. А то и вообще за попадание в тройку.

Другой кейс – первые полгода Николича в ЦСКА . Марко с самого начала говорил, что основной объём работы отложил на зиму, а до тех пор «армейцы» будут докатывать на прежних идеях. Такой же тяжёлый переход, тот же непривлекательный футбол, те же разговоры об отставке. Но в зимнюю паузу тренер сдержал обещание, и «красно-синие» в новом облике разорвали РПЛ . Москвичи залетели в топ-3 и взяли Кубок России. Это живой пример того, что иногда стоит подождать.

Специалисту можно доверять, вопрос в масштабе бедствия

Карпин точно заслуживает доверия. Опять же – по манере работы он отлично подходит «Динамо», «бело-голубые» поддержали тренера трансферами, плюс в команде есть игроки, знакомые с его требованиями и готовые облегчить этот переход. Решение на горячую голову принимать точно не надо. В клубе это прекрасно понимают.

Но всё зависит от масштаба просадки. 7-10-е место – ещё терпимо. Но если москвичи окажутся в опасной близости от стыков и зоны вылета, придётся этот проект сворачивать.