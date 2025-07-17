Соперники «Зенита» поверили в уязвимость фаворита. Чемпионские козыри претендентов на титул в РПЛ

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17 июля 2025, 18:00

Семак не единственный кандидат на «золото».

«Локомотив»

Аргументы «за». Сложнее всего обосновать титул «Локомотива». И грех не попытаться. Адвокат, которому надо доказать право Галактионова на место в истории, обратил бы внимание на недооценку соперников. «Локомотив» в прошлом неудачном сезоне обыгрывал ЦСКА , «Спартак» и «Динамо». В хороший день они набирали три очка в дерби. У «Локомотива» были ничьи против «Краснодара» и «Зенита». У столичной команды молодой состав, два голкипера на выбор и возможность усилить заявку. Лимит на легионеров не мешает делать трансферы.

Аргументы «против». У Галактионова нет опыта серьезной чемпионской гонки, как у парочки его конкурентов. «Локомотив» не подписал крутых легионеров. Хавбек Вера в итоге уехал к шейхам в ОАЭ . У «железнодорожников» видно слабое место – в центре обороны опытные Ньямси и Монтес, но француз и мексиканец допускали жуткие ошибки. Опорник Карпукас перестал прогрессировать. Его напарник Баринов собрался в Лигу 1. Вингера Пиняева переманивают конкуренты, в «Локомотиве» напряженная кадровая ситуация.

«Динамо»

Аргументы «за». Карпин не стал чемпионом со «Спартаком» в тренерской юности. Затем он отсиделся в «Ростове», где не воевал за первое место. Карпин отдохнул сильнее, чем его конкуренты. У «Динамо» есть опытный директор Бувач, он готовит трансферы. У московского клуба солидные бюджеты последних лет. В столице готовы подписать недешевых игроков. Состав собран с мыслями об атаке. Нападение – главный козырь «Динамо», помимо бойцовских качеств. В отборе они играют как середняк, а в атаке лучше многих конкурентов.

Аргументы «против». Они невезучие. Хватало ничьей против «Краснодара» год назад, чтобы «Зенит» потерял титул. Один гол по цене кубка. А чуть раньше «Динамо» отдало чемпионство после осечек с середняками. Команда, которая прекрасно атакует, несколько лет подряд пропускает нелепы голы. У голкипера Лещука есть гол в чужие ворота, но Игорь допускал роковые ошибки. Карпину важно наладить игру в обороне, не растеряв атакующую структуру с плеймейкером Бителло. Без сильной защиты «Динамо» не претендент на титул.

«Спартак»

Аргументы «за». Выдали победную серию, которая напомнила о рекордах Романцева. Станкович – чемпионский тренер, у него были титулы в Венгрии и Сербии. У «Спартака» ещё больше денег, чем у «Динамо». Вложились в сильных футболистов, хотя селекция не затронула фланги обороны. Вингеров у Станковича много, а защитники вряд ли сыграют на уровне Хакими и Мендеша с поправкой на класс. Зато с каждым сезоном плюсов за чемпионство «Спартака» становится больше. Например, Бабич и Максименко привели в порядок защиту.

Аргументы «против». «Спартак» может идти на первом месте, а дальше Станкович переоценит себя, футболисты неудачно проведут первые таймы в играх против середняков. Начнется классическая для «Спартака» история самоуничтожения. Для чемпионства должны совпасть все мелочи. Бабичу нужен крутой стабильный напарник в центре защиты. Умяров должен сиять не только в спаррингах. Барко важно сохранить в составе, а за аргентинцем пришли покупатели. «Спартаку» сложно вырваться из замкнутого круга без трофеев.

ЦСКА

Аргументы «за». Пригласили смышленого тренера Челестини. Швейцарец выиграл Суперкубок. Показал футболистам «армейцев», что они могут обыграть «Краснодар», невзирая на чемпионский опыт соперника. ЦСКА задыхался год назад осенью, а весной резко набрал ход. Помог юный опорник Кисляк. Понравилась игра дерзкого форварда Глебова. Опытные Виллиан и Мойзес при поддержке Дивеева выручали в обороне. Акинфеев не ушел на рыбалку. Осталось провести парочку толковых трансферов до конца лета.

Аргументы «против». Девять лет без чемпионства оставляют невидимую печать. ЦСКА был первым до «Локомотива» Сёмина и «Спартака» Карреры. Сейчас у команды другой состав. Смена тактики отправила пегаса в полет, но лошади машут крыльями только в сказках. У ЦСКА меньше денег, чем у конкурентов. Челестини может оказаться мастером отрезков, а для титула нужен год на одном дыхании. «Краснодар» положился на впечатляющую победную серию в РПЛ , а у ЦСКА может не хватить сил на подобный рывок.

«Зенит»

Аргументы «за». Самый скучный претендент. Известны все аргументы в пользу «Зенита». У них шесть титулов подряд и второе место. Правильно говорили о слабостях «Зенита». В прошлом сезоне не забивал голы каждую неделю Кассьерра. Их плеймейкер Клаудиньо отправился в Катар. Вендела и Глушенкова хватило только на великолепный старт. Теперь у Семака в распоряжении парочка новичков и переговоры с латарелем Уэсли. А рядом с трансферами есть самый главный аргумент за титул – «Зенит» проголодался.

Аргументы «против». Когда монарх теряет божественный статус, то революция на пороге. Соперники могли уверовать в несовершенство «Зенита». Внутри команды появились трения, с которыми тренер Семак не справился. Сергей Богданович не предложил ничего выдающегося тактически. «Зенит» пытался стать первым со старыми установками. В итоге проиграли «Акрону» и «Крыльям Советов», из-за чего остались без седьмого подряд титула.

«Краснодар»

Аргументы «за». Чемпионский опыт – их козырь. У «Краснодара» не будет распродажи, что важно. Одновременная потеря Агкацева, Косты, Сперцяна и Кордобы могла уничтожить команду. «Горожане» пережили предыдущую порцию потерь, у них сыгранный состав. Мусаев ставит футбол, с которым тяжело проявлять волевые качества в матчах на вылет, но легко давить и побеждать в чемпионате. «Быки» научились бить середняков. В случае отказа от глупых ничьих «Краснодар» снова будет в группе лидеров.

Аргументы «против». Кроме очевидного минуса для «Краснодара» – «Зенит» разозлился и намерен наказать «быков» за чемпионскую наглость, есть парочка кадровых вопросов. Напарники защитника Косты не всегда играли здорово. Латерали и вингеры подводили команду. Почти у всех были удачные важные матчи, но весной жили в сказке. Московские клубы и «Зенит» помогли Мусаеву не потерять первое место после серии из пяти туров без побед. Сейчас конкуренты настроены сыграть грамотнее и забрать титул.