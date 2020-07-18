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Милан - Болонья
Верона - Аталанта
Кальяри - Сассуоло

Текстовая онлайн трансляция матча Милан против Болонья

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Голы
Салемакерс Алексис
ассистент Эрнандес Тео 		1:0 10’
Чалханоглу Хакан 2:0 24’
44’ 2:1 Томиясу Такехиро
ассистент Сориано Роберто
Беннасер Исмаэль
ассистент Чалханоглу Хакан 		3:1 49’
Ребич Анте
ассистент Ибрагимович Златан 		4:1 57’
Калабрия Давиде
ассистент Леау Рафаэл 		5:1 90+2’
Наказания
35’ Сансоне Никола
Кьер Симон 51’
Салемакерс Алексис 54’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
59’ Корбо Габриэле Ларангейра Данило
59’ Мбайе Ибрахима Томиясу Такехиро
60’ Бальдурсон Андри Домингес Николас
Бонавентура Джакомо Чалханоглу Хакан 61’
Леау Рафаэл Ибрагимович Златан 61’
Крунич Раде Салемакерс Алексис 62’
75’ Ольсен Андреас Орсолини Риккардо
75’ Маттиас Сванберг Сориано Роберто
Билья Лукас Беннасер Исмаэль 78’
Коломбо Лоренцо Ребич Анте 82’
Статистика
 23 Удары по воротам 8
13 Удары в створ 3
19 Фолы 14
7 Угловые 2
0 Офсайды 2
51% Владение мячом 49%
2 Cэйвы 7
2 Предупреждения 1
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Все комментарии
матос
матос
19 июля в 13:11
Милан то красавеллы. Классно сыграли, вот вроде у Джанпаоло были те же 11 типов, а команда вообще стояла, и сейчас : комбинации, стенки, подключения, Чалхан как расцвёл, Бенасер тоже. Пиоли за пол года котировки на себя явно поднял. Вообще интересный год в Серии А выдался всякие физруки(Гасперини, Гаттузо, Пиоли) разносят СериАл) Перерыв с коронавирусом явно кузенам на пользу пошел)
juvenale
juvenale
19 июля в 11:58
cередняк неплохо покуражился,вот только их удел лига Европы,а там очередной панатинайкос))в следующем сезоне снова будут зону ле штурмовать хахах
Брулин
Брулин
19 июля в 11:06
Жаль что слишком поздно пришли в чувства. До ЛЧ в этом сезоне не допрыгнуть. Но выше Наполи и Ромы в таблице быть тоже весьма неплохо было бы
Caniggia
Caniggia
19 июля в 07:22
Такая игра Милана впечатляет, Милан разбушевался! Влетело 5, а могло быть и больше! Может быть это начало возрождения?
Gahi
Gahi
19 июля в 06:56
Милан красавцы камня на камня не оставили Болонья просто развалилась это ещё так, могли и более крупно проиграть, вратарь молодец выручал как мог. С приходом Ибрагимовича совсем другой настрой и доброжелательная атмосфера в команде.
mihaluch
mihaluch
19 июля в 06:46
Милан заслуженно победил.
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
19 июля в 06:36
На классе!
С победой Милан.
Foxes
Foxes
19 июля в 06:24
С победой Милан!
мангo
мангo
19 июля в 04:21
посох снова засохнет на неделю
Drakulа
Drakulа
19 июля в 04:18
А мне кажется все дело в Ибре! Он голов и не забивает,но заряд энергии дает точно,ибо команда не могла так преобразиться,учитывая что в команде все еще шлак..
Captain Paolo
Captain Paolo
19 июля в 04:17
Милан с победой
Comentarios
Comentarios
19 июля в 02:18
Крутяки )
IKER-RAUL
IKER-RAUL
19 июля в 01:50
россонери не перестают приятно удивлять! Молодцы, так держать!
Ozabot
Ozabot
19 июля в 01:50
Интересен будет матч против «Аталанты». Сейчас и «Милан» и «Аталаната» находятся в отличной форме. Плюс у «Милана» есть обида за 5-0 полгода назад. Но тогда «Милан» был совсем другой. А если и там Пиоли выиграет, то дайте ему 100 лямов на трансферы и иммунитет от увольнения на два года минимум ))))
zsb1961
zsb1961
19 июля в 01:45
Всё по делу!
Сантус
Сантус
19 июля в 01:32
Что случилось с Миланом?Магия Ибры?Не люблю этого чела за позерство,но что иначе?Возможно пендюлей дает в раздевалке?)
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
19 июля в 01:10
Пиоли не трогать ни в коем случае
Bom Bom
Bom Bom
19 июля в 01:04
Ну теперь по ходу точно Милан вернулся)
zubila
zubila
19 июля в 00:45
Норм так приехали ребята попрессинговать. Пять еще по-божески.
Ozabot
Ozabot
19 июля в 00:41
«Милан» хорош. Прям аж душа радуется, видя, как они стали нормальной командой, а не кучкой балбесов-бегунков.
ФорвардЪ
ФорвардЪ
18 июля в 22:33
Милан
RBA
RBA
18 июля в 22:31
Милан
VeniaminS
VeniaminS
18 июля в 21:49
Хозяева
RUPRICHT
RUPRICHT
18 июля в 21:27
МИЛАН ТОЛЬКО ПОБЕДА！
kotmyshka
kotmyshka
18 июля в 20:08
П1
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