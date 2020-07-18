В 99 Доннарумма Джанлуиджи Голов пропущено: 1 Фолов совершено: 1 Спасений: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 94

З 2 Калабрия Давиде Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Перехваты: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 94

З 24 Кьер Симон Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 94

З 13 Романьоли Алессио Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Выносы: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 94

З 19 Эрнандес Тео Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 26 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 94

П 4 Беннасер Исмаэль Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 79

П 79 Кессье Франк Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 94

П 56 Салемакерс Алексис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 62

П 10 Чалханоглу Хакан Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 84 Минут сыграно: 61

Н 21 Ибрагимович Златан Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 62

Н 18 Ребич Анте Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 82

Запасные игроки

В 1 Бегович Асмир

В 90 Доннарумма Антонио

З 12 Конти Андреа

П 20 Билья Лукас Фолов заработано: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 15

П 5 Бонавентура Джакомо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 33

П 94 Брешианини Марко

П 46 Габбиа Маттео

П 33 Крунич Раде Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 32

П 93 Лаксальт Диего

П 39 Лукас Пакета

Н 29 Коломбо Лоренцо Фолов совершено: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 12

Н 17 Леау Рафаэл Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голевые передачи: 1 Выносы: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 32