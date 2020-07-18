|
5 : 1
завершен
18 июля 2020, 22:45
суббота
|
Стадион Джузеппе Меацца (Милан)
|
Салемакерс Алексис
ассистент Эрнандес Тео
|1:0
|10’
|Чалханоглу Хакан
|2:0
|24’
|44’
|2:1
|
Томиясу Такехиро
ассистент Сориано Роберто
|
Беннасер Исмаэль
ассистент Чалханоглу Хакан
|3:1
|49’
|
Ребич Анте
ассистент Ибрагимович Златан
|4:1
|57’
|
Калабрия Давиде
ассистент Леау Рафаэл
|5:1
|90+2’
|35’
|Сансоне Никола
|Кьер Симон
|51’
|Салемакерс Алексис
|54’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|59’
|Корбо Габриэле
|Ларангейра Данило
|59’
|Мбайе Ибрахима
|Томиясу Такехиро
|60’
|Бальдурсон Андри
|Домингес Николас
|Бонавентура Джакомо
|Чалханоглу Хакан
|61’
|Леау Рафаэл
|Ибрагимович Златан
|61’
|Крунич Раде
|Салемакерс Алексис
|62’
|75’
|Ольсен Андреас
|Орсолини Риккардо
|75’
|Маттиас Сванберг
|Сориано Роберто
|Билья Лукас
|Беннасер Исмаэль
|78’
|Коломбо Лоренцо
|Ребич Анте
|82’
|
|23
|Удары по воротам
|8
|
|
|13
|Удары в створ
|3
|
|
|19
|Фолы
|14
|
|
|7
|Угловые
|2
|
|
|0
|Офсайды
|2
|
|
|51%
|Владение мячом
|49%
|
|
|2
|Cэйвы
|7
|
|
|2
|Предупреждения
|1
|