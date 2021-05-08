|Фиорентина
|2:0
|Лацио
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2 : 0
завершен
08 мая 2021, 21:45
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 130.5 - 246.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 1.9
Средний возраст: 27.6 - 30.9
Средний рост: 183.4 - 184.6
Легионеров: 6 - 7
Схемы: 3-5-2 - 3-5-2
Серия побед: 0 - 2
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Стадион Артемио Франки
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Влахович Душан
ассистент Бираги Кристиано
|1:0
|32’
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Влахович Душан
ассистент Пульгар Эрик
|2:0
|89’
|Венути Лоренцо
|5’
|28’
|Ачерби Франческо
|Влахович Душан
|44’
|Пеццелья Херман
|58’
|60’
|Лейва Лукас
|66’
|Раду Штефан
|74’
|Фелипе Луис
|77’
|Перейра Андреас
|Тренеру Якини Джузеппе
|88’
|90+1’
|Катальди Данило
|Касерес Мартин
|90+2’
|90+5’
|Перейра Андреас
|90+6’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|63’
|Фелипе Луис
|Лаццари Мануэль
|63’
|Перейра Андреас
|Лулич Сенад
|64’
|Катальди Данило
|Лейва Лукас
|Амрабат Софьян
|Бонавентура Джакомо
|73’
|75’
|Мурики Ведат
|Раду Штефан
|76’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Альберто Луис
|Куаме Кристиан
|Рибери Франк
|85’
|Мартинес Лукас
|Кастровилли Гаэтано
|90+1’
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|9
|Удары по воротам
|11
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|4
|Удары в створ
|3
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|12
|Фолы
|14
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|5
|Угловые
|7
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|0
|Офсайды
|4
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|29%
|Владение мячом
|71%
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|3
|Cэйвы
|3
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|4
|Предупреждения
|8
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|0
|Удаления
|1
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7 последних матчей в Серии А - 9 голов....
Если Влаховича не продадут - то у Кокорина почти нет шансов залегендиться во Флоренции...
7 последних матчей в Серии А - 9 голов....
Если Влаховича не продадут - то у Кокорина почти нет шансов залегендиться во Флоренции...