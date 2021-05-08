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Фиорентина - Лацио
Удинезе - Болонья
Специа - Наполи
Интер - Сампдория

Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина против Лацио

Фиорентина Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция) 2:0 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим) Лацио
Фиорентина
2 : 0
завершен
08 мая 2021, 21:45
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 130.5 - 246.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.1 - 1.9
Средний возраст: 27.6 - 30.9
Средний рост: 183.4 - 184.6
Легионеров: 6 - 7
Схемы: 3-5-2 - 3-5-2
Серия побед: 0 - 2
Лацио
Италия. Серия А 2020/2021, 35 тур
Стадион Артемио Франки
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.134.001.88
Лига Ставок 4.00 3.95 1.86
Мелбет 4.49 3.88 1.81
1XBET 2.93 8.80 1.52
BetBoom 3.93 3.83 1.92
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    5' Венути Лоренцо (23)
     
    32' (1:0) Влахович Душан (9) (Бираги Кристиано (3))
     
    44' Влахович Душан (9)
     
    58' Пеццелья Херман (20)
     
    73' Бонавентура Джакомо (5) уходит с поля, Амрабат Софьян (34) вышел на поле
     
    85' Рибери Франк (7) уходит с поля, Куаме Кристиан (11) вышел на поле
     
    88' Тренеру Якини Джузеппе
     
    89' (2:0) Влахович Душан (9) (Пульгар Эрик (78))
     
    2
    90+1' Кастровилли Гаэтано (10) уходит с поля, Мартинес Лукас (2) вышел на поле
    90+2' Касерес Мартин (22)
     
    28' Ачерби Франческо (33)
     
    60' Лейва Лукас (6)
     
    2
    63' Лаццари Мануэль (29) уходит с поля, Фелипе Луис (3) вышел на поле
    63' Лулич Сенад (19) уходит с поля, Перейра Андреас (7) вышел на поле
     
    64' Лейва Лукас (6) уходит с поля, Катальди Данило (32) вышел на поле
     
    66' Раду Штефан (26)
     
    74' Фелипе Луис (3)
     
    75' Раду Штефан (26) уходит с поля, Мурики Ведат (94) вышел на поле
     
    76' Альберто Луис (10) уходит с поля, Акпа Акпро Жан-Даниэль (92) вышел на поле
     
    77' Перейра Андреас (7)
     
    3
    90+1' Катальди Данило (32)
    90+5' Перейра Андреас (7)
    90+6' Акпа Акпро Жан-Даниэль (92)
    Голы
    Влахович Душан
    ассистент Бираги Кристиано     		1:0 32’
    Влахович Душан
    ассистент Пульгар Эрик     		2:0 89’
    Наказания
    Венути Лоренцо 5’
    28’ Ачерби Франческо
    Влахович Душан 44’
    Пеццелья Херман 58’
    60’ Лейва Лукас
    66’ Раду Штефан
    74’ Фелипе Луис
    77’ Перейра Андреас
    Тренеру Якини Джузеппе 88’
    90+1’ Катальди Данило
    Касерес Мартин 90+2’
    90+5’ Перейра Андреас
    90+6’ Акпа Акпро Жан-Даниэль
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    63’ Фелипе Луис Лаццари Мануэль
    63’ Перейра Андреас Лулич Сенад
    64’ Катальди Данило Лейва Лукас
    Амрабат Софьян Бонавентура Джакомо 73’
    75’ Мурики Ведат Раду Штефан
    76’ Акпа Акпро Жан-Даниэль Альберто Луис
    Куаме Кристиан Рибери Франк 85’
    Мартинес Лукас Кастровилли Гаэтано 90+1’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 11
    		4 Удары в створ 3
    		12 Фолы 14
    		5 Угловые 7
    		0 Офсайды 4
    		29% Владение мячом 71%
    		3 Cэйвы 3
    		4 Предупреждения 8
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    09 мая в 10:15
    Опять не попал,но огорчен не был..))
    SAFqwer
    SAFqwer
    09 мая в 09:32
    Влахович в монстра превращается, следующий сезон начнёт в другом клубе скорее всего...В сербском футболе денег ни на один порядок меньше, чем в российском, а талантов намного больше...Вот с кого надо брать пример, а то у нас равняются на Англию, Италию))) Какая на х.. Англия, дубоносы!!!! Сократить вливания денег в картонную РПЛ и вкладывать в детский спорт, тупицы у руля!!!
    Бен Зопилой
    Бен Зопилой
    09 мая в 09:09
    Кто-то победил, кто-то не вспотел, кто-то статью об этом написал, а кто-то, может быть, и прочёл... Всеобщий профит!
    Александр Апалько
    Александр Апалько
    09 мая в 08:59
    По-моему играть он уже не будет нигде. Нефиг было стульями махать. А ведь считался большим талантом.
    Бубнин
    Бубнин
    09 мая в 07:35
    Рано на поле. Майские выходные еще не закончились.
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    09 мая в 05:30
    Как кокошанель сыграл?
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
    09 мая в 03:17
    Катёнок ку ку.)))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    09 мая в 03:00, ред.
    Влахович - голевая машина....
    7 последних матчей в Серии А - 9 голов....
    Если Влаховича не продадут - то у Кокорина почти нет шансов залегендиться во Флоренции...
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА
    09 мая в 01:14
    Эх Саня пожалел Лацио, так бы пятерочку отгрузили бы)
    karnager
    karnager
    09 мая в 01:01
    Кокорин чешет левое яйцо на скамейке - побеждают, правое - проигрывают
    протон1
    протон1
    09 мая в 00:50
    а какорину надо выходить?)))))))))) ему и так хорошо . тунне ядец
    ОРЛОВЕЦ
    ОРЛОВЕЦ
    09 мая в 00:47
    Якини решил не добивать Лацио до конца и не выпустил Кокошу...
    valt134
    valt134
    09 мая в 00:18
    Полный «лузер» и отстой. Стульями махать и шампанское жрать у него лучше получается. Позор российского НЕДОфутбола.
    drug01
    drug01
    09 мая в 00:12
    С победой так держать!
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    08 мая в 23:57
    Саня красавчик, чем смог тем и помог.
    Меч Уоллеса
    Меч Уоллеса
    08 мая в 23:56
    Повезло Фиорентине. Надеюсь в следующем сезоне вылетят в серию Б.
    Василий 50
    Василий 50
    08 мая в 23:47
    Кокорин помог с лавки.
    Bom Bom
    Bom Bom
    08 мая в 23:38
    Фиорентину с очень важной победой! А Лацио разочаровал - после задорного матча против Дженоа сегодня абсолютное уныние.
    Bom Bom
    Bom Bom
    08 мая в 22:39
    При Якини фиалки играют в атаке максимально быстро с минимумом касаний. Вот и Лацио контролировал ход событий в 1 тайме, но прозевал 2 очень резких и острых выпада. Кокорину нечего ловить здесь.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    08 мая в 22:15
    × 2
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    08 мая в 21:44
    В 1999 году это мог быть один из центральных матчей.
    Cat01
    Cat01
    08 мая в 21:42
    П2
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