«Лестер» выиграл Чемпионшип в 8-й раз

«Лестер Сити» в 8-й раз выиграл Чемпионшип. Теперь у клуба больше титулов в турнире, чем у «Манчестер Сити» (7).
Следующий сезон «Лестер» проведёт в АПЛ.
«Лестер Сити» в 8-й раз выиграл Чемпионшип. Теперь у клуба больше титулов в турнире, чем у «Манчестер Сити» (7).
Следующий сезон «Лестер» проведёт в АПЛ.
А так, откинув шутки поздравляю лис с победой в Шипе и возврашением в АПЛ!! только вот состав укреплять нужно!
А так, откинув шутки поздравляю лис с победой в Шипе и возврашением в АПЛ!! только вот состав укреплять нужно!
Правда тогда Чемпионшип по другому назывался.
Причем МЮ однажды очень иронично вылетел из высшего дивизиона. Был последний тур чемпионата, играли Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. Ман Сити выиграли этот матч, а победный и вроде единственный мяч забил бывший игрок Юнайтед, который был там чуть ли не легендой. А в итоге он и отправил МЮ вниз.
Правда тогда Чемпионшип по другому назывался.
Причем МЮ однажды очень иронично вылетел из высшего дивизиона. Был последний тур чемпионата, играли Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. Ман Сити выиграли этот матч, а победный и вроде единственный мяч забил бывший игрок Юнайтед, который был там чуть ли не легендой. А в итоге он и отправил МЮ вниз.
Варди преданный футболист Лестера, вдохновляет его история. Лестер великий клуб
Варди преданный футболист Лестера, вдохновляет его история. Лестер великий клуб