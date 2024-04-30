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«Лестер» выиграл Чемпионшип в 8-й раз

сегодня, 01:07

«Лестер Сити» в 8-й раз выиграл Чемпионшип. Теперь у клуба больше титулов в турнире, чем у «Манчестер Сити» (7).

Следующий сезон «Лестер» проведёт в АПЛ.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek ответ Wolverhampton (раскрыть)
сегодня в 11:20
Денис Лоу, все верно.
Wolverhampton
Wolverhampton ответ Igo0rek (раскрыть)
сегодня в 11:15
Автор гола Лоу, если правильно произношении.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:10
Может для Гвардиолы и Ко будет новый стимул и новый вызов ?)))
А так, откинув шутки поздравляю лис с победой в Шипе и возврашением в АПЛ!! только вот состав укреплять нужно!
Igo0rek
Igo0rek ответ нечитайло (раскрыть)
сегодня в 09:42, ред.
МЮ тоже дважды брали этот трофей))
Правда тогда Чемпионшип по другому назывался.

Причем МЮ однажды очень иронично вылетел из высшего дивизиона. Был последний тур чемпионата, играли Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. Ман Сити выиграли этот матч, а победный и вроде единственный мяч забил бывший игрок Юнайтед, который был там чуть ли не легендой. А в итоге он и отправил МЮ вниз.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:52
ман сити был чемпионом чемпионшип?
759w5279qxhd
759w5279qxhd
сегодня в 08:48
Лучшие лифтеры в Англии.
ABir
ABir
сегодня в 08:23
Достижение для Чемпионшипа конечно выдающееся, но посмотрим, что Лисы покажут в АПЛ после возвращения: задержатся или пойдут на новый рекорд Чемпионшип
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:57
Лестер , с возвращением в АПЛ !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:07
Это как команда лифт. Ездит по лигам туда и обратно...
Гражданин России
Гражданин России
сегодня в 06:46
Да, кстати, кто из олдов помнит клоуна, который после чемпионства Лестера в сезоне 15/16 в своем никнейме упомянул этот клуб, добавив при этом, что "с детства за Лестер"? Помню, как он уверял, что порвет всех за этот клуб и как слился после 3 или 4-х лет, когда этот недоклуб начал показывать свою истинную игру, игру уровня клуба Чемпионшипа, вылетев в сезоне 22/23.
Гражданин России
Гражданин России
сегодня в 06:39, ред.
Будем надеяться, что МанСити обгонит Лестер по этому показателю 😀
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:35
С чем Лестер и поздравляю
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 06:08
надеюсь больше не вылетят
Predator94
Predator94
сегодня в 04:20
Один сезон побыли в чемпионшипе и вернулись
Варди преданный футболист Лестера, вдохновляет его история. Лестер великий клуб
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:30
Типичная лифтовая команда ...
Foxes
Foxes
сегодня в 01:11
Красавчик Лестер Сити! Поздравляю с выходом в АПЛ!
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