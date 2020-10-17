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Зенит - Сочи
Краснодар - Рубин
Локомотив - Уфа
Химки - Спартак

Текстовая онлайн трансляция матча Зенит против Сочи

Зенит Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) 3:1 Логотип футбольный клуб Сочи Сочи
Зенит
Сочи
3 : 1
завершен
17 октября 2020, 14:00
суббота
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 11 тур
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург), зрителей: 21231
Телетрансляция: Матч Премьер
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    Голы
    Караваев Вячеслав 1:0 16’
    Ерохин Александр 2:0 24’
    57’ 2:1 Заика Кирилл
    Дуглас Сантос
    ассистент Сутормин Алексей     		3:1 90+3’
    Наказания
    23’ Маммана Эмануэль
    Ракицкий Ярослав 33’
    73’ Заика Кирилл
    90+5’ Юсупов Артур
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Мостовой Андрей Круговой Данил 46’
    46’ Миладинович Иван Бурмистров Никита
    46’ Заика Кирилл Набиуллин Эльмир
    Вендел Ерохин Александр 65’
    Дзюба Артём Азмун Сердар 66’
    Оздоев Магомед Барриос Вильмар 69’
    Сутормин Алексей Дриусси Себастьян 79’
    79’ Цаллагов Ибрагим Нобоа Кристиан
    79’ Дуганджич Марко Заболотный Антон
    82’ Пруцев Данила Жоаозиньо
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 10
    		6 Удары в створ 3
    		5 Фолы 11
    		1 Угловые 3
    		2 Офсайды 1
    		54% Владение мячом 46%
    		2 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Расул Манаев
    Расул Манаев
    18 октября в 01:48
    Хорошая была постановка, актеры сыграли роль замечательно
    ТТ
    ТТ
    17 октября в 21:12
    Сдается мне, джентельмены, это была комедия...
    Димон Булыкин
    Димон Булыкин ответ Константин Белых (раскрыть)
    17 октября в 21:01
    Поставь лучше свою квартиру) раз так уверен, разбогатеешь)))
    Константин Белых
    Константин Белых ответ Владимир Немченков (раскрыть)
    17 октября в 18:51
    Ни в коем разе! Даже если просру 5 тысяч но прокомменирую игру от и до ))
    GrimlocK
    GrimlocK
    17 октября в 18:47
    уже все давно знают, что 2 фарм клуба для очков у зенита это оренбург и сочи
    Игорь Ларин 1958
    Игорь Ларин 1958 ответ Rheinfall (раскрыть)
    17 октября в 18:38
    Не то слово.
    Игорь Ларин 1958
    Игорь Ларин 1958 ответ Литейный 4 (раскрыть)
    17 октября в 18:32
      Пpoтив всех
      Пpoтив всех
      17 октября в 18:28
        Rheinfall
        Rheinfall
        17 октября в 18:28
        Шоу ёпрст))))
        рже
        рже ответ Игорь Ларин 1958 (раскрыть)
        17 октября в 18:28
        21:00 : спартак уверено проиграл Химкам,Тедеско недоволен судьями,Федун снимается с РПЛ.
        рже
        рже
        17 октября в 18:26
        С победой ЗЕНИТ!!!
        Игорь Ларин 1958
        Игорь Ларин 1958
        17 октября в 18:24
        Сочи уверенно проиграл зениту. Так правильнее.
        VV V
        VV V
        17 октября в 18:21
        Это что-же получается, государственный Газпрём, обыграл самого себя ???
        kts
        kts
        17 октября в 18:16
        Аттракцион
        Big krendel
        Big krendel
        17 октября в 18:06
        Без интриги Зенит не может. Забив 2, зачем то перестали играть. И только замены помогли довести результат до надёжного.
        Армейская душа
        Армейская душа ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
        17 октября в 18:05
        Я думал вы их и не снимаете )))
        Константин Белых
        Константин Белых ответ Владимир Немченков (раскрыть)
        17 октября в 18:04
        Не только не пропаду а еще поставлю 5 тысяч что Брюгге не проиграет.
        Kosmos58
        Kosmos58
        17 октября в 17:58
        А могла быть и ничья ... Не понятный и не предсказуемый Зенит ...
        Vredinka_online
        Vredinka_online ответ Red blu (раскрыть)
        17 октября в 17:57
        Нам в прошлом сезоне Спартак 12 очков отдал? И что? У других отобрал. Он получается наш Фарм клуб? Это принцип любой лиги.
        Константин Белых
        Константин Белых ответ Олег Борткевич (раскрыть)
        17 октября в 17:57
        Ну в кубке если объективен все же видел как все было.. Отмененный гол -пеналь и все. Хреново то что чемп слабый из за того что победа в нем не на поле а в кабинетах. Зенит сейчас далеко не идеал. Сами же все понимаете. Только не признаете. Но на вашем месте яб также орал ччто Зенит лучшая команда Восточной европы. Сердцу не прикажешь)) так что норм все.. Во вторник докажете кто вы и откуда.
        Jeck Denielse
        Jeck Denielse
        17 октября в 17:53
        Вообще смех смешной....))))
        Болельщики команды со вторым бюджетом ,которая за последние 4 игры ни разу не обыграла Зенит обвиняют "Сочи" что те не смогли победить Чемпиона....)))

        Напридумывали себе в целях самооправдания 7-ым местам байки про фарм-клубы...и сидят победу Зенита клеймят по чём свет стоит....а сами "Сочи" за год ни разу не обыграли...)))

        С какого перца Зенит вообще должен был уступить, коль 2 года вообще в РПЛ на своей арене не проигрывает...???

        Сколько сами то выиграли...за 10 последних матчей в Питере ???
        Ноль....вообще ни разу....с 2012-го года....
        Но "Сочи" поругать надо...для порядку....))))
        Да и кто бы говорил...сами через час после забитого Спартаком гола все 22 игрока на поле вместе обниматься будут радоваться голам в ворота Химок...)))
        ошалевший
        ошалевший ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
        17 октября в 17:53
        сейчас тебе первый тур вспомнят прошлого чемпа с жиго,там ведь жигу чуть не убил сочинца когда забивал в стиле дзюбиньо,потому что великие газпромовские комментаторы порешали что там был фол
        Литейный 4
        Литейный 4
        17 октября в 17:50
        В новейшей истории Зенит возил и будет возить свиней по взрослому, невзирая на судейский корпус Федуна. Гыгыгы
        Литейный 4
        Литейный 4 ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
        17 октября в 17:48
          Red blu
          Red blu ответ Vredinka_online (раскрыть)
          17 октября в 17:46, ред.
          Показываю логику.Фарм клубы Сочи и Оренбург в спектаклях отдают 12 очков Зениту, а с другими бьются и отбирают очки.
          протон1
          протон1
          17 октября в 17:45
          дзюбу все таки ему дали отдохнуть.
          Kresi frok
          Kresi frok ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
          17 октября в 17:45
          Займись семьей и детьми! За Зенит задвигать бесполезно!
          oleg3k
          oleg3k
          17 октября в 17:44
            Kresi frok
            Kresi frok
            17 октября в 17:43
              ЛЬВОВ НА МЯСО
              ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Олег Борткевич (раскрыть)
              17 октября в 17:40, ред.
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