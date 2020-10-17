|
3 : 1
завершен
17 октября 2020, 14:00
суббота
|
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург), зрителей: 21231
Телетрансляция: Матч Премьер
|Караваев Вячеслав
|1:0
|16’
|Ерохин Александр
|2:0
|24’
|57’
|2:1
|Заика Кирилл
|
Дуглас Сантос
ассистент Сутормин Алексей
|3:1
|90+3’
|23’
|Маммана Эмануэль
|Ракицкий Ярослав
|33’
|73’
|Заика Кирилл
|90+5’
|Юсупов Артур
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Мостовой Андрей
|Круговой Данил
|46’
|46’
|Миладинович Иван
|Бурмистров Никита
|46’
|Заика Кирилл
|Набиуллин Эльмир
|Вендел
|Ерохин Александр
|65’
|Дзюба Артём
|Азмун Сердар
|66’
|Оздоев Магомед
|Барриос Вильмар
|69’
|Сутормин Алексей
|Дриусси Себастьян
|79’
|79’
|Цаллагов Ибрагим
|Нобоа Кристиан
|79’
|Дуганджич Марко
|Заболотный Антон
|82’
|Пруцев Данила
|Жоаозиньо
|
|10
|Удары по воротам
|10
|
|
|6
|Удары в створ
|3
|
|
|5
|Фолы
|11
|
|
|1
|Угловые
|3
|
|
|2
|Офсайды
|1
|
|
|54%
|Владение мячом
|46%
|
|
|2
|Cэйвы
|3
|
|
|1
|Предупреждения
|3
|