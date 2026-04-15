Билеты на поезд из Нью-Йорка в Нью-Джерси могут сильно вырасти во время ЧМ

Компания NJ Transit из Нью-Джерси планирует взимать более 100 долларов за билеты на поезд в обе стороны от нью-йоркского вокзала Пенсильвания до стадиона «МетЛайф» на матчи чемпионата мира 2026 года.

По словам источников, знакомых с этими планами, которые пожелали остаться анонимными для сохранения отношений, стоимость билета туда и обратно, приобретаемого через NJ Transit — транспортную компанию Нью-Джерси, — в период проведения мундиаля летом, согласно текущим расчетём, должна вырасти более чем в семь раз по сравнению с обычными ценами.

Поездка на поезде протяжённостью 18 миль, включающая остановку на станции Секокус, обычно стоит 12,90 долларов за билет туда и обратно — такая же цена была установлена на финал Клубного чемпионата мира прошлым летом.