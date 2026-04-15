«Бавария» обыграла «Реал» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

«Бавария» обыграла «Реал» (4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
На 1-й минуте Арда Гюлер вывел «Реал» вперёд. На 6-й минуте Александр Павлович сравнял счёт. На 29-й минуте Арда Гюлер оформил дубль. На 38-й минуте Харри Кейн снова сравнял счёт. На 42-й минуте Килиан Мбаппе вывел «Реал» вперёд. На 86-й минуте красную карточку получил полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга. На 89-й минуте вингер «Баварии» Луис Диас сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Майкл Олисе принёс «Баварии» победу.
Таким образом, «Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов по сумму двух встреч — 6:4. В полуфинале ЛЧ мюнхенский клуб сыграл с ПСЖ.
Вини - уйди уже. Пожалуйста.
Вся эта «невероятная» игра без центрального форварда - это просто…
Мбаппе - прекрасный вингер. Левый. Два левых вингера = два сезона без трофеев и отвратительно бессмысленная игра. Это, по сути, игра вдесятером 2 года.
В остальном, ребята сегодня молодцы. 3 гола на выезде Баварии - дорого стоит.
Конечно, хочется скинуть неудачу на судью. Повод для второй желтой этой бестолочи Камавинге был. Но сколько раз мы видели, как на подобное судьи вообще не обращают внимание.
Очень досадно. За 5 минут развалилась игра ровно с удаления.
Но, уверен, Реал за этот сезон большего и не заслужил.
Бавария - отличная команда.
Реал - хреновая команда.
Отличная идет дальше.
Хреновая, чтобы стать отличной, должна осознать, почему все же важно обыгрывать Хетафе и Жироны.
Реал сегодня играл умно, максимально создавая неудобства сопернику и выжидая момента, чтобы сорваться в быструю контратаку, и это работало. Бавария привычно для себя играла в атакующий, агрессивный футбол, что давала Реалу пространство для быстрых контратак.
Хочется похвалить сегодня Винисиуса, который и в атаки выбегал, и не жадничал, отдав тонкий голевой пас на Мбаппе, и в обороне отрабатывал. А вот Мбаппе в одном моменте пожадничал, и не отдал передачу на Винисиуса, который был один перед воротами соперника, никем не прикрытый, и профукал голевой момент. Ещё очень понравился Милитао, очень много единоборств выиграл, особенно на втором этаже.
В общем Реал сегодня приехал побеждать, но Камавинга был в корне не согласен с этим, и решил отправить всех домой ни с чем.
Болельщиков Баварии с победой. Непростой, трудовой победой. А мадридистам не унывать, это было достойное поражение, за которое не стыдно, хоть и очень обидное.
Надо быть хладнокровнее , особенно в таких матчах. А для этого тренер должен быть авторитетом.
Алонсо убрали из-за Мбаппе. А он всего-то в клубе второй год.
