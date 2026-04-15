«Бавария» обыграла «Реал» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

1776286795

вчера, 23:59

«Бавария» обыграла «Реал» (4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На 1-й минуте Арда Гюлер вывел «Реал» вперёд. На 6-й минуте Александр Павлович сравнял счёт. На 29-й минуте Арда Гюлер оформил дубль. На 38-й минуте Харри Кейн снова сравнял счёт. На 42-й минуте Килиан Мбаппе вывел «Реал» вперёд. На 86-й минуте красную карточку получил полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга. На 89-й минуте вингер «Баварии» Луис Диас сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Майкл Олисе принёс «Баварии» победу.