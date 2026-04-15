Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

«Бавария» обыграла «Реал» и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

вчера, 23:59
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)4 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

«Бавария» обыграла «Реал» (4:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

На 1-й минуте Арда Гюлер вывел «Реал» вперёд. На 6-й минуте Александр Павлович сравнял счёт. На 29-й минуте Арда Гюлер оформил дубль. На 38-й минуте Харри Кейн снова сравнял счёт. На 42-й минуте Килиан Мбаппе вывел «Реал» вперёд. На 86-й минуте красную карточку получил полузащитник «Реала» Эдуардо Камавинга. На 89-й минуте вингер «Баварии» Луис Диас сравнял счёт. В дополнительное ко второму тайму время Майкл Олисе принёс «Баварии» победу.

Таким образом, «Бавария» вышла в полуфинал Лиги чемпионов по сумму двух встреч — 6:4. В полуфинале ЛЧ мюнхенский клуб сыграл с ПСЖ.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК Бавария
Сортировать
Все комментарии
Agamaga005
Agamaga005 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 01:10
Вини уходи? 🤣 буквально недавно он вынес МС. Это Мбаппе нужно покинуть Реал. Без него команда намного лучше смотрится на поле, опаснее и победы были.
Capral
Capral ответ Bombon (раскрыть)
сегодня в 01:10
Шансы есть, даже у неизлечимых больных- вопрос как излечиться... Так и здесь. Конечно шансы есть всегда, но надо уметь воспользоваться ими. А для того, чтобы воспользоваться, надо знать как, и надо иметь "материал" необходимый для борьбы. А кто будет бороться- Нойер, с его вечным мандражом? А может провальный баварский центр? Это чудо, что Бавария прошла Реал при такой игре. Ничего особенного в игре Баварии не увидел, как и не видел, даже в Бундесе, где Бавария, будучи на две головы сильнее всех, неоднократно создавала себе проблемы.
6f423bkjse3q
6f423bkjse3q ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 01:09, ред.
Челсаков обыграли на ура. Дважды. А перебегать Челсаков и нивелировать их отменную физику, задача не из лёгких.
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:08
Мбаппе - это сухарь! Это два сезона без титулов.

Нойер сегодня допустил детские ошибки. ПСЖ их накажет 100%.
salleeh
salleeh ответ Ron09 (раскрыть)
сегодня в 01:02
👍🤝
jz65engz65a2
jz65engz65a2 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 00:58
Никуда Вини не уйдет. Уйдет Арбелоа. И так быстро уйдет, что к лету о нём все забудут.
Брулин
Брулин
сегодня в 00:54
Бесконечно можно смотреть на 4 вещи: три первых и как Реал не умеет проигрывать
Брулин
Брулин
сегодня в 00:48
Че это все псж уже в финале видят?? С чего бы ? Кого они там обыграли прям что бы их в финал автоматом записывать?
Vilar
Vilar
сегодня в 00:48
Если коротко: игра отличная, настоящий футбол, великолепные футболисты, красивые голы; ну, и игровые ошибками, без ник никак. Соревнование между нападающими и вратарями, кто больше ошибся, тот и проиграл.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:41
Не уверен, но поглядим...
Bombon
Bombon ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:40, ред.
А я считаю, что шансы у Баварии есть. И не такие уж и маленькие. Процентов 30. Понятно, что ПСЖ стал лучше, чем был в начале сезона. Но, помнится я ставил на Баварию в том матче. И Бавария выйграла. Сейчас будет сложнее. Но и у них есть проблемы. И в игре с Ливерпулем эти проблемы были заметны. Только что Ливерпуль свои моменты не использовал. Рано хоронить Баварию
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:37
Как бы там не было, но Бавария единственная, кто может дать бой ПСЖ. На мой взгляд. Других не вижу.
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 00:37
И здесь чуда не случилось
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:35
....выходит "Барса" и "Реал" - деловые,зачёт Пират и спок ночи,адиос!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:34
удаление Камы по делу.
pfthydspdg55
pfthydspdg55 ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 00:34, ред.
Ну Барселоне тоже было досадно за удаление на Сорлоте, который сам себя уронил. Вчера Мадрид этому радовался, сегодня бумеранг вернулся. Бывает. А как иначе то ? )))
shur
shur ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 00:34
=))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shur (раскрыть)
сегодня в 00:33
на двоих 7 мячей однако )))
Karkaz
Karkaz ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 00:33
Скажут Реал не в форме был, не было Модрича, Крооса, не считается)
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 00:33
Дадут бой? Сомневаюсь. То, что прощал Реал, французы не простят. У Баварии куча проблем, причем застарелых, еще от Тухеля. Бавария- бумажный тигр, и кто бы как её не воспевал, она очень неубедительна. Проблемы в каждой линии. Да, есть несколько человек достойных, но грамотной командной игры не просматривается.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:33
Ну и по Олисе, я бы десять Манстантуоно на него обменял. И Камавингу впридачу отдал бы сверху. Парень хорош.
Drosmo
Drosmo ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 00:33, ред.
На счёт Винисиуса с Мбаппе согласен. Как я писал перед матчем, если они выйдут играть на командный результат, то Реал пройдет дальше, а если каждый будет играть на личные рекорды и достижения, то команда проиграет. Вот так по сути и вышло.

На счёт Алонсо не совсем согласен. Хаби выгнали больше из-за Винисиуса, который начал колотить команду после своей выходки с заменой в матче с Барселоной. А потом Алонсо начали сливать и остальные.

Но не в этом суть. Вы правы, пока эти двое топчут один газон, - ничего хорошего можно не ждать. Я бы лично избавился от токсичного Винисиуса, Мбаппе перевёл бы на левый фланг атаки, и купил бы толкового центрфорварда. Но это лишь мои мечты...
Брулин
Брулин
сегодня в 00:31
Диас, Олисе и особенно Кейн ничего не могут против топовых соперников 🤭 стоп, а что у них там против Реала в 1/4 ЛЧ? 😃
Ron09
Ron09 ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 00:31
поздравляю прошли по игре! вы были лучше!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:31
....Минхерц! У них в финалах одни дворовые команды,которые почему то должны рвать,катать один другого, баснописцы!!!!
qkpgc28r2t77
qkpgc28r2t77 ответ Drosmo (раскрыть)
сегодня в 00:30, ред.
Он сам не понимает половину из того что пишет, а ты его про "плохого" Винисиуса спрашиваешь...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:30
В принципе после первого матча было ясно кто пройдет. Чудо не произошло
Брулин
Брулин
сегодня в 00:29
Хорошо что Бавария прошла. С Псж матч будет космос. Не хотелось некоторые рожи реаловские видеть типа Вини и Рюдигера
Dauletbek
Dauletbek ответ azkan (раскрыть)
сегодня в 00:29
Он и не собирался ему давать вторую жёлтую после нарушения на Кейне, Камавинга вместо того, чтобы свалить с места преступления, после свистка не отдавал мяч. Вот тогда судья подбежал к нему и дал вторую жёлтую.
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:29
)))))))))))))))))))))))))))))))))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 