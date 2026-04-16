«Эвертон» открыл постоянный мемориал в память о погибших на «Хиллсборо»

сегодня, 00:32

«Эвертон» в 37-ю годовщину трагедии на «Хиллсборо» открыл постоянный мемориал в память о погибших.

Клуб принял на стадионе «Хилл Дикинсон» представителей семей погибших и друзей из футбольного клуба «Ливерпуль», чтобы почтить память 97 человек, чья жизнь оборвалась 15 апреля 1989 года.

Генеральный директор «Эвертона» Ангус Киннер вместе с представителями семей погибших Маргарет Аспиналл, Сью Робертс, Шарлоттой Хеннесси и Стивеном Келли возложили венки к мемориалу.

Кенни Далглиш и Иан Раш возложили цветы от имени футбольного клуба «Ливерпуль» в присутствии генерального директора Билли Хогана и старшего вице-президента по коммуникациям Крейга Эванса.

Легенда «Эвертона» Грэм Шарп вместе с послами клуба Ианом Снодином и Грэмом Стюартом также возложили цветы в присутствии технического директора Ника Кокса и президента по коммерческим операциям Эндрю Миддлтона.

За ними последовал мэр Ливерпульского городского региона Стив Ротерам, сыгравший ключевую роль в создании Независимой комиссии по делу «Хиллсборо».